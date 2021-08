Vodafone Family Plan: l'offerta di Agosto 2021

Molti operatori di telefonia mobile offrono anche servizi di rete fissa e viceversa. Vodafone ad esempio è stata tra le prime aziende ad adottare il 5G ma è anche conosciuto per la qualità delle sue offerte Internet casa. Per questo motivo il provider in rosso ha scelto di offrire ai propri clienti una promozione che gli permetta non solo di connettersi al web da casa con il proprio PC ma che includa anche una SIM mobile per navigare alla massima velocità su smartphone. L’offerta in questione si chiama Vodafone Family Plan.

Vodafone Family Plan: l’offerta di agosto

Vodafone Family Plan è un’offerta convergente fisso-mobile con cui navigare sulla rete dell’operatore britannico dentro e fuori casa alla massima velocità e senza cadute improvvise del segnale. La tariffa prevede:

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

SIM con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche in 5G

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è pensata per offrire una maggiore velocità e stabilità del segnale per ogni dispositivo collegato alla rete oltre ad ampliare la copertura a ogni angolo della casa riducendo le interferenze con i router dei vicini. Tutto questo è possibile grazie alle 8 antenne e alla tecnologia BSS Coloring integrate. E’ possibile connettere fino a 120 dispositivi contemporaneamente.

Il Wi-Fi optimizer consente di:

Ottimizzare la connessione nel tempo per tutti i dispositivi collegati

Garantire una tenuta e di lunga durata del segnale senza cadute

Erogare per tutti i dispositivi la migliore velocità in base ai consumi

Adattare automaticamente le prestazioni del router ai device connessi contemporaneamente

Digital Privacy & Security Family invece offre:

Report se i propri dati personali (nome utente, password, numeri delle certe di credito) sono stati esposti a minacce

Blocco di siti malevoli e contraffatti

Riduce la diffusione di malware e virus e protegge tutta la famiglia da email di phishing

Parental Control per bloccare siti non adatti ai minori e impostare orari predefiniti per la navigazione

Confronta le offerte Vodafone fibra »

A Vodafone Family Plan è poi possibile aggiungere i pacchetti per l’intrattenimento televisivo su Vodafone TV con uno sconto sul costo per la rete fissa per 12 mesi:

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Entertainment

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi optimizer

Abbonamento ad Amazon Prime con Prime Video incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese)

Vodafone TV Box incluso

NOW Entertainment incluso

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese per il primo mese, poi 41,90 euro al mese, e prevede una durata di 24 mesi. Non c’è costo di attivazione. Il pagamento avviene con carta di credito o addebito su conto corrente. In caso di recesso prima dei 12 mesi e mancata restituzione del TV box, è previsto un addebito di 120 euro. Dal 13° al 24° mese l’importo è di 60 euro.

NOW TV Entertainment include le serie TV (stagioni complete disponibili on demand) e i programmi di Sky, le produzioni Sky Original come Diavoli e Gomorra, documentari e canali come Sky Atlantic, Nat Geo, Comedy Central e Sky Uno con X Factor e Masterchef Italia.

Annunci Google

Confronta le offerta fibra + TV di Vodafone »

Il Vodafone TV Box permette di accedere a una serie di contenuti, anche in 4K, da un unico dispositivo ed è compatibile con il digitale terrestre DVB T2. Gli stessi contenuti sono disponibili anche su smartphone e tablet iOS e Android tramite l’app Vodafone TV. Dal TV box è possibile anche utilizzare app popolari come appunto DAZN e molte altre.

La versione Pro del Vodafone TV Box include anche i comandi vocali per la gestione del terminale e la ricerca dei contenuti e l’area Kids. Il TV Box si può collegare alla TV tramite il cavo HDMI in dotazione o alla rete di Vodafone via Wi-Fi o cavo Ethernet.

Con l’app Vodafone TV, disponibile gratuitamente per iOS e Android, si può portare effettuare la visione anche in mobilità. E’ possibile associare allo stesso profilo fino a 4 dispositivi e guardare contenuti in contemporanea sul TV Box e un altro terminale.

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi optimizer

Abbonamento ad Amazon Prime con Prime Video incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese)

Vodafone TV Box incluso

NOW Sport incluso

L’offerta ha un costo di 41,90 euro al mese e prevede una durata di 24 mesi (sconto 8 euro sulla rete fissa già incluso). Non c’è costo di attivazione. Il pagamento avviene con carta di credito o addebito su conto corrente. In caso di recesso prima dei 12 mesi e mancata restituzione del TV box, è previsto un addebito di 120 euro. Dal 13° al 24° mese l’importo è di 60 euro.

NOW TV Sport include 3 partite su 10 di Serie A per la stagione 2020/2021, la fase a eliminazione diretta della Champions League e UEFA Europa League, NBA, MotoGP, Formula 1 e tanti altri eventi sportivi.

A partire dall’1/9/21 sarà poi disponibile la Vodafone Family Plan Netflix Edition con incluso un piano Standard dell’app di streaming. Allo stesso account è possibile associare fino a cinque dispositivi e si possono seguire film, serie TV e produzioni originali come l’ultima stagione de La Casa di Carta (dal 3/9/21) in HD e in contemporanea su due di essi. E’ sempre possibile attivare un piano Premium per la visione in ultradefinizione (UHD) anche su quattro terminali in contemporanea al costo aggiuntivo di 4 euro al mese.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Vodafone Family Plan: le diverse tipologie di connessione

Chi attiva Vodafone Family Plan può scegliere tra diverse tecnologie per la linea fissa a seconda della copertura disponibile al proprio indirizzo. Nello specifico le offerte fibra ottica di Vodafone grazie all’integrazione del sistema GPON consente con la FTTH (Fiber to the Home) di navigare fino a 2,5 Gigabit al secondo. Tali reti inoltre prevedono che il segnale raggiunga direttamente il modem domestico. La rete FTTH dell’operatore attualmente prevede le città di:

Pescara

Matera

Potenza

Reggio Calabria

Napoli

Salerno

Bologna

Casalecchio di Reno

Ferrara

Imola

Parma

Carpi

Forlì

Modena

Piacenza

Ravenna

Latina

Roma

Pomezia

Genova

Bollate

Brescia

Busto Arsizio

Cinisello Balsamo

Corsico

Milano

Monza

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

Bergamo

Como

Varese

Ancona

Pesaro

Alessandria

Novara

Rivoli

Torino

Asti

Cuneo

In alternativa è possibile connettersi con la fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet). Questa tipologia di connessione in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale permette di navigare fino a 100/200 Mbps in download. L’ADSL è una tecnologia meno performante rispetto alla fibra ottica ma è più diffusa sul territorio, in quanto utilizza la rete telefonica composta di doppini in rame, e consente comunque di navigare fino a 20 Mbps.

Per verificare la copertura disponibile nel proprio Comune potete utilizzare gratuitamente lo strumento ad hoc di SOStariffe.it. Il comparatore permette anche di confrontare Vodafone Family Plan con le tariffe di tutti gli altri maggiori operatori italiani per scoprire se effettivamente si tratta della proposta più economica in grado di soddisfare le vostre specifiche esigenze di connettività.