Vodafone TV e DAZN: l'offerta di Agosto 2021

Vodafone TV DAZN : scopri come guardare la Serie A e tutto lo sport dell'app di streaming tramite il TV-box incluso nelle offerte Internet casa dell'operatore in rosso

DAZN è diventato tra i servizi più popolari tra gli utenti italiani. Il motivo è che l’app di streaming ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A, di cui solo tre per giornata in co-esclusiva con Sky, fino alla stagione 2023-2024. In molti sono quindi alla ricerca di una tariffa Internet casa che unisca una connessione fissa veloce e stabile, necessaria per una visione in alta qualità degli incontri di campionato, all’offerta di DAZN. Vodafone purtroppo ad oggi non prevede una promozione Vodafone TV DAZN ma questo non significa che non si possa comunque seguire lo sport tramite il decoder del provider britannico.

Vodafone TV DAZN: le offerte di agosto

Come detto in precedenza attualmente non esiste un’offerta Vodafone TV DAZN ma si può comunque guardare lo sport sull’app di streaming grazie al TV-box di Vodafone. Prima però bisogna sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Per farlo basta collegarsi al sito della piattaforma e cliccare su Attiva ora. Fatto ciò vi verrà richiesto di fornire nome, cognome, email, scegliere una password e metodo di pagamento. Il costo del servizio è di 29,99 euro al mese. E’ possibile disattivarlo senza penali in ogni momento e collegare allo stesso profilo fino a quattro dispositivi. La visione in contemporanea è concessa su due terminali.

L’alternativa per avere DAZN insieme alla fibra ottica è quello di attivare l’offerta di TIM chiamata TIMVISION Calcio e Sport che include anche la Champions League con Infinity+. Chi è già cliente di Vodafone può sottoscriverla anche senza cambiare operatore di rete fissa. Il costo è di 29,99 euro al mese per 12 mesi più 19,99 euro di attivazione una tantum.

Sebbene non ci sia un’offerta Vodafone TV DAZN, l’operatore in rosso ha previsto comunque una serie di promozioni che uniscono alle sua tariffe fibra ottica anche film, serie TV, produzioni originali, cartoni animati, documentari e sport da guardare su Smart TV e dispositivi mobili. In particolare, dall’1/9/21 sarà disponibile una nuova proposta:

1. Vodafone Family Plan Netflix Edition

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

SIM con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche in 5G

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è pensata per offrire una maggiore velocità e stabilità del segnale per ogni dispositivo collegato alla rete oltre ad ampliare la copertura a ogni angolo della casa riducendo le interferenze con i router dei vicini. Tutto questo è possibile grazie alle 8 antenne e alla tecnologia BSS Coloring integrate. E’ possibile connettere fino a 120 dispositivi contemporaneamente.

Il Wi-Fi optimizer consente di:

Ottimizzare la connessione nel tempo per tutti i dispositivi collegati

Garantire una tenuta e di lunga durata del segnale senza cadute

Erogare per tutti i dispositivi la migliore velocità in base ai consumi

Adattare automaticamente le prestazioni del router ai device connessi contemporaneamente

Digital Privacy & Security Family invece offre:

Report se i propri dati personali (nome utente, password, numeri delle certe di credito) sono stati esposti a minacce

Blocco di siti malevoli e contraffatti

Riduce la diffusione di malware e virus e protegge tutta la famiglia da email di phishing

Parental Control per bloccare siti non adatti ai minori e impostare orari predefiniti per la navigazione

Il piano Netflix standard incluso nella tariffa permette di associare fino a cinque dispositivi allo stesso account e di guardare contenuti in HD in contemporanea su due di essi. E’ sempre possibile attivare un piano Premium per la visione in ultradefinizione (UHD) anche su quattro terminali in contemporanea al costo aggiuntivo di 4 euro al mese.

A livello di connessione è possibile scegliere a seconda della copertura della propria abitazione tra la fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Gigabit al secondo, in cui il segnale raggiunge direttamente il modem dell’utente finale, o quella misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps a seconda della distanza dalla cabina stradale. La Vodafone TV può essere associata anche a un’offerta ADSL superiore a 8 Mbps. Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it. Le offerte fibra + TV invece oggi disponibili sono:

2. Internet Unlimited + Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Entertainment

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi optimizer

Abbonamento ad Amazon Prime con Prime Video incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese)

Vodafone TV Box incluso

NOW Entertainment incluso

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese per il primo mese, poi 41,90 euro al mese, con vincolo di durata di 24 mesi. Non è prevista attivazione. Il pagamento avviene con carta di credito o addebito su conto corrente. In caso di recesso prima dei 12 mesi e mancata restituzione del TV box, è previsto un addebito di 120 euro. Dal 13° al 24° mese l’importo è di 60 euro.

Il Vodafone TV Box permette di accedere a una serie di contenuti, anche in 4K, da un unico dispositivo ed è compatibile con il digitale terrestre DVB T2. Gli stessi contenuti sono disponibili anche su smartphone e tablet iOS e Android tramite l’app Vodafone TV. Dal TV box è possibile anche utilizzare app popolari come appunto DAZN e molte altre.

La versione Pro del Vodafone TV Box include anche i comandi vocali per la gestione del terminale e la ricerca dei contenuti e l’area Kids. Il TV Box si può collegare alla TV tramite il cavo HDMI in dotazione o alla rete di Vodafone via Wi-Fi o cavo Ethernet.

Con l’app Vodafone TV, disponibile gratuitamente per iOS e Android, si può portare effettuare la visione anche in mobilità. E’ possibile associare allo stesso profilo fino a 4 dispositivi e guardare contenuti in contemporanea sul TV Box e un altro terminale.

NOW TV Entertainment include le serie TV (stagioni complete disponibili on demand) e i programmi di Sky, le produzioni Sky Original come Diavoli e Gomorra, documentari e canali come Sky Atlantic, Nat Geo, Comedy Central e Sky Uno con X Factor e Masterchef Italia.

3. Internet Unlimited + Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi optimizer

Abbonamento ad Amazon Prime con Prime Video incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese)

Vodafone TV Box incluso

NOW Sport incluso

L’offerta ha un costo di 51,90 euro al mese con vincolo di durata di 24 mesi. Non è prevista attivazione. Il pagamento avviene con carta di credito o addebito su conto corrente. In caso di recesso prima dei 12 mesi e mancata restituzione del TV box, è previsto un addebito di 120 euro. Dal 13° al 24° mese l’importo è di 60 euro.

NOW TV Sport include 3 partite su 10 di Serie A per la stagione 2020/2021, la fase a eliminazione diretta della Champions League e UEFA Europa League, NBA, MotoGP, Formula 1 e tanti altri eventi sportivi.

4. Internet Unlimited + Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW TV Sport e Entertaiment

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi optimizer

Abbonamento ad Amazon Prime con Prime Video incluso per 12 mesi (poi 3,99 euro al mese)

Vodafone TV Box Pro incluso

NOW Sport e Entertainment inclusi

L’offerta ha un costo di 61,90 euro al mese con vincolo di durata di 24 mesi. Non è prevista attivazione. Il pagamento avviene con carta di credito o addebito su conto corrente. In caso di recesso prima dei 12 mesi e mancata restituzione del TV box, è previsto un addebito di 120 euro. Dal 13° al 24° mese l’importo è di 60 euro.

