Miglior tariffa luce e gas di Agosto 2021: come trovarla

Per poter trovare la tua prossima tariffa luce e gas devi prima di tutto sapere quanto consumi ogni anno, poi leggi con attenzione questa guida per scoprire come fare una ricerca accurata della tua promozione e come attivarla. Qual è il tuo profilo come utente energia e gas e di cosa hai realmente bisogno per risparmiare in bolletta?

Non sei abituato a ragionare allo stesso modo quando valuti l’offerta per il tuo smartphone e le tariffe luce e gas per casa tua, e questo è il tuo primo errore. In realtà con la liberalizzazione del mercato energia dovrai abituarti a considerare le promozioni per i servizi di fornitura domestica esattamente come i piani tariffari del cellulare. Cioè? Per risparmiare dovrai cambiare gestore, stare attento alle offerte proposte ed essere veloce nell’attivare i pacchetti più convenienti.

Dal 2022 non esisterà più il mercato a Maggior tutela per i clienti energia e gas, se non hai mai modificato il tuo contratto di fornitura è probabile che tu sia tra gli utenti che ancora si servono di questa tipologia di servizio. Questo significa che molto probabilmente stai pagando un prezzo più alto rispetto alle attuali offerte del libero mercato per la tua luce e per il gas che usi in casa.

Le offerte per questi servizi non sono così semplici da confrontare come possono esserlo i piani telefonici. Nelle pubblicità i gestori ti propongono il costo dell’energia elettrica o del gas, ma in bolletta hai anche altre voci di spesa (puoi trovare utile questa nostra guida su come leggere una bolletta gas o luce). Diventa quindi più complesso capire con un’offerta quanto andrai poi a pagare in concreto a fine mese.

Per aiutarti a capire in modo più immediato se una promozione energia o gas è più economica della tua attuale offerta puoi usare il servizio del comparatore di SOStariffe.it, lo strumento è gratuito e ti mostrerà una stima dei costi mensili e annuali in base al tuo consumo stimato. Dal menu principale dovrai selezionare il servizio per il quale vuoi confrontare le offerte, dopo di che rispondi alle domande per creare il tuo profilo di consumo o inserisci i dati sul tuo consumo annuale (li trovi nell’ultima bolletta che ti ha inviato il tuo fornitore).

Se non hai con te una fattura puoi usare i filtri del comparatore, ti basterà rispondere a queste domande:

quanto è grande il tuo appartamento

quali elettrodomestici usi

in che ore sei a casa di solito

dove abiti

con quante persone condividi l’appartamento

c’è il riscaldamento autonomo

Il sistema sarà quindi in grado di stimare qual è il tuo fabbisogno energetico e di gas e di calcolare in base ai costi fissi e a quelli variabili quanto potresti spendere ogni mese.

Confronta le promozioni luce e gas migliori di Agosto »

La tariffa luce e gas più conveniente ad Agosto 2021

Per effettuare il cambio di gestore non avrai bisogno di molti documenti e potrai fare tutto online, ti basterà seguire la procedura di attivazione della tua nuova offerta. Per completare correttamente il cambio di operatore devi avere il codice fiscale dell’intestatario del servizio e il documento di identità, l’ultima bolletta di luce o gas e i codici identificativi dei contatori (quello della luce è il POD e quello del gas è il PDR). I tempi per questi cambi sono un po’ più lunghi di quelli delle offerte telefoniche, ma nel periodo necessario hai la garanzia di continuità del servizio.

L’authority dei servizi luce e gas, l’ARERA, ha stilato dei profili di utenti medi che sono quelli che utilizzeremo come base per le nostre anali delle tariffe energia e gas del mese. Il cliente tipo ARERA luce consuma circa 2700 kWh di energia elettrica in un anno, questo significa che convive almeno con due persone e che utilizza forno, frigo e lavatrice. Per quanto riguarda il gas invece il dato medio è di 1400 Smc di gas naturale usati in un anno, questo ci porta ad un utente che vive con 2 persone in un appartamento da almeno 100 mq e che usa questa risorsa per avere acqua calda, per cucinare e per il riscaldamento.

La tariffa del mese per la luce

Per scegliere la tua promozione energia devi innanzitutto capire se vuoi passare ad un’offerta monoraria o per fasce orarie. Il prezzo dell’energia di queste due categorie di tariffe è differente in base alle ore di utilizzo, le promo monorarie ti offrono un solo costo della materia prima mentre quelle biorarie o triorarie ti propongono diverse tariffe associate alle fasce orarie di consumo (in genere i costi sono più contenuti nei weekend o nelle ore serali).

Luce Extra Web Illumia

Se tu sei un cliente del mercato tutelato spendi ogni anno per le tue bollette energia almeno 682 euro, se passi a questa offerta di Illumia puoi risparmiare fino a 195 euro in 12 mesi. Questa tariffa infatti ti offre 120 kWh di energia gratis al mese per i primi 12 mesi di fornitura.

Il pacchetto Luce Extra web è un piano monorario quindi sarà conveniente se trascorri molto tempo in casa e se utilizzi gli elettrodomestici anche di giorno. Con questa tariffa l’energia che consumi ti costerà 0,075 euro/kWh, il costo è bloccato per 1 anno e questa soluzione può essere attivata solo online.

Con Illumia inoltre hai la garanzia del fornitore di consumare energia verde, cioè prodotta solo da fonti rinnovabili (eolico, idroelettrico o con pannelli solari).

Puoi chiedere maggiori informazioni su Luce Extra Web di Illumia o su altre offerte cliccando sul pulsante in basso.

Attiva Luce Extra Web di Illumia»

ZeroVentiquattro Luce Pulsee

Annunci Google

Un’altra offerta monoraria a prezzo bloccato per 12 mesi è ZeroVentiquattro Luce di Pulsee. Se decidi di attivare questa promozione puoi avere la tua energia scontata del 60% utilizzando il codice promozionale SOSL60, in questo modo per te la materia prima costerà solo 0,03906 euro/kWh anziché 0,098 euro/kWh.

Secondo le stime del comparatore di SOStariffe.it, se corrispondi al profilo del consumatore tipo preso come esempio in un anno di servizio potresti ridurre le tue bollette di quasi 188 euro arrivando a spendere circa 431 euro per l’energia elettrica in un anno. Lo stesso gestore ti offre anche una soluzione bioraria, è l’offertaZeroDodici Luce, in questo caso nei giorni lavorativi dalle 8 alle 19 (F1) pagherai 0,103 euro/kWh (se usi il codice sconto il costo sarà di 0,041 euro/kWh) mentre per la restante parte della giornata e nei festivi (F23) il prezzo della materia prima per te sarà di 0,095 euro/kWh (0,038 euro/kWh se usi il codice sconto SOSL60).

Pulsee ti offre anche delle opzioni per modificare e personalizzare le tue offerte energia. Il gestore per esempio ha un pacchetto che si chiama Zero Carbon Footprint, se paghi 1 euro in più al mese in bolletta Pulsee si impegna ad abbattere le emissioni legate al tuo servizio luce domestico. Lo stesso discorso vale se vuoi che la tua sia una promozione green, quindi che ti garantisca di usare solo energia prodotta da fonti rinnovabili.

Attiva una delle offerte luce di Pulsee»

Le migliori tariffe gas del mese

Se quelle appena analizzate sono le due migliori offerte luce, veniamo alle tariffe gas che sono segnalate da SOStariffe.it come le più convenienti di Agosto.

Wekiwi Gas Prezzo Fisso

Con Wekiwi puoi attivare la sua promozione Gas Prezzo Fisso 12 mesi, come suggerisce il nome si tratta di un’offerta che ti garantisce un costo della materia prima bloccato per 1 anno. Il prezzo proposto ad Agosto da questo gestore da listino sarebbe 1,200 euro/smc, ma con l’offerta del mese puoi anche contare su uno sconto di 0,50 euro/smc per la Carica Wekiwi e altri 0,50euro euro/smc come bonus online. Il tuo gas naturale naturale quindi ti costerà 0,2000 euro/smc.

Questo gestore propone ai suoi clienti un sistema innovativo di pagamento delle bollette, la Carica mensile è come una ricarica telefonica che decidi di fare stimando i tuoi consumi. Hai diverse Taglie tra cui puoi scegliere e se riesci a rientrare nella tua puoi ottenere dei benefici.

La spesa media mensile con questa offerta, secondo il consumo del cliente tipo, sarà di circa 87 euro, in un anno quindi potresti pagare fino a 1.049 euro. Il risparmio se passi dal mercato tutelato a questa promozione del libero mercato è di 137 euro.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta puoi cliccare sul link in basso.

Attiva l’offerta gas Wekiwi»

Link Gas

Puoi risparmiare centinaia di euro anche se scegli la tariffa Link Gas di Eni gas e luce. Il prezzo del gas naturale proposto con questa offerta è di 0,2312 euro/smc ma sarà valido solo per il primo anno, poi il costo salirà a 0,2601 euro/smc.

Per i nuovi clienti sono disponibili alcuni sconti:

riduzione del 10% sul prezzo del gas per il primo anno

un altro sconto del 10% se domicili le bollette e richiedi la fattura digitale

Con questa tariffa potrai ridurre la tua spesa annuale di 121 euro, se provieni dal mercato tutelato, la tua spesa annuale con Eni gas e luce per la tua fornitura potrebbe quindi essere di circa 1.057 euro.

Puoi cliccare sul pulsante in basso per avere maggiori informazioni o per attivare l’offerta.

Attiva Link Gas di Eni»

« notizia precedente Offerte Hype: le promozioni per conto corrente e carta di Agosto 2021