Vodafone business: le offerte partita IVA di Gennaio 2022

Scopri le offerte Vodafone business per i liberi professionisti. Si possono avere anche Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità in 5G

Lo smartphone da diversi anni a questa parte è diventato uno strumento di lavoro a tutti gli effetti. Dal telefono si può infatti portare l’ufficio sempre con sé nelle proprie tasche. Vodafone è tra i migliori operatori di telefonia mobile in circolazione anche quando si tratta di offerte partita IVA. Con Vodafone business si può navigare su una rete stabile, veloce e senza cadute improvvise oltre ad accedere a servizi ad hoc per i professionisti.

Vodafone business: le offerte partita IVA di gennaio

Le tariffe Vodafone business sono tantissime e si adattano alle esigenze di qualsiasi categoria di libero professionista:

1. Partita IVA+

Minuti e SMS illmitati (100 minuti e 20 SMS verso il resto del mondo)

50 GB alla massima velocità

Giga illimitati per email e meeting su Outlook e Teams

L’offerta ha un costo di 15 euro al mese invece di 25 euro solo online e per i clienti di altri operatori. L’attivazione è di 10 euro.

Attiva Partita IVA+ »

2. Partita IVA+ con Microsoft 365

Minuti e SMS illmitati (100 minuti e 20 SMS verso il resto del mondo)

50 GB alla massima velocità

Giga illimitati per email e meeting su Outlook e Teams

Microsoft 365 Business Standard incluso

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese solo online con vincolo di 12 mesi. L’attivazione è di 10 euro.

Microsoft 365 Business Standard include Outlook, Word, Excel, Access, Teams, OneDrive, PowerPoint, OneNote, SharePoint e permette di scegliere tra la versione web o desktop a seconda delle proprie esigenze. Il pacchetto comprende anche 50 GB di casella di posta elettronica con dominio personalizzato, mail aziendale, e 300 licenze con 1 TB di archiviazione ciascuna in totale sicurezza.

3. Partita IVA+ Solution

Minuti e SMS illmitati (100 minuti e 20 SMS verso il resto del mondo)

50 GB alla massima velocità

Giga illimitati per email e meeting

Una soluzione digitale a scelta

L’offerta ha un costo di 12 euro al mese più il prezzo della soluzione digitale invece di 25 euro solo online e per i clienti di altri operatori. L’attivazione è di 10 euro.

4. Partita IVA+ Smartphone incluso

Minuti e SMS illmitati (100 minuti e 20 SMS verso il resto del mondo)

50 GB alla massima velocità

Giga illimitati per email e meeting

Galaxy Z Flip3 5G da 128GB incluso

L’offerta ha un costo di 45 euro al mese invece di 55 euro solo online e per i clienti di altri operatori.

Per tutte le tariffe è inoltre incluso il servizio Happy Business+, che consente di avere accesso a vantaggi con i partner dell’operatore, tra cui codici sconto e voucher. Rete Sicura se attivato è gratuito per due mesi, poi 2 euro al mese. Il servizio si può disattivare in ogni momento dal “Fai da Te”.

Tra le offerte Vodafone Business troviamo anche proposte con Gigabyte illimitati per navigare alla massima veocità in 5G. L’operatore oggi raggiunge con questa tecnologia alcune aree dei Comuni di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari al 90% e di Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Palermo, Catania e Reggio Calabria al 70%.

5. Infinito Business

Minuti e SMS illimitati (100 minuti e 20 SMS verso il resto del mondo)

Giga illimitati per navigare fino a 2 Mbps

Rete sicura incluso

YourDrive by BabylonCloud incluso (1 TB di spazio d’archiviazione nel cloud)

L’offerta ha un costo di 23 euro al mese invece di 35 euro solo online fino al 19/1/22. L’attivazione è gratuita.

Attiva Infinito Business »

6. Infinito Business GOLD EDITION

Minuti e SMS illimitati (100 minuti e 20 SMS verso il resto del mondo)

Giga illimitati per navigare fino a 10 Mbps

Rete sicura incluso

YourDrive by BabylonCloud incluso (1 TB di spazio d’archiviazione nel cloud)

Annunci Google

L’offerta ha un costo di 25 euro al mese invece di 40 euro solo online per nuove attivazioni fino al 19/1/22. L’attivazione è gratuita.

7. Infinito Business GOLD con Microsoft 365

Minuti e SMS illimitati (100 minuti e 20 SMS verso il resto del mondo)

Giga illimitati per navigare fino a 10 Mbps

Rete sicura incluso

YourDrive by BabylonCloud incluso (1 TB di spazio d’archiviazione nel cloud)

Microsoft 365 Business Standard incluso

L’offerta ha un costo di 39,45 euro al mese solo online con vincolo di 12 mesi. L’attivazione è gratuita.

8. Infinito Business BLACK EDITION

Minuti e SMS illimitati (100 minuti e 20 SMS verso il resto del mondo)

Giga illimitati per navigare alla massima velocità (5 GB negli USA)

Rete sicura incluso

YourDrive by BabylonCloud incluso (1 TB di spazio d’archiviazione nel cloud)

L’offerta ha un costo di 30 euro al mese invece di 50 euro solo online per nuove attivazioni fino al 19/1/22. L’attivazione è gratuita.

9. Infinito Business INTERNATIONAL

Minuti e SMS illimitati (100 minuti e 20 SMS verso il resto del mondo)

Giga illimitati per navigare alla massima velocità (5 GB in 14 Paesi)

Rete sicura incluso

YourDrive by BabylonCloud incluso (1 TB di spazio d’archiviazione nel cloud)

L’offerta ha un costo di 60 euro al mese solo online per nuove attivazioni fino al 19/1/22. L’attivazione è gratuita.

Tutte le tariffe includono anche l’accesso gratuito al servizio Infinito Club, che include tanti vantaggi con i partner dell’operatore, tra cui codici sconto e voucher gratuiti. A queste offerte è poi possibile associare anche l’assistenza premium post vendita con V-LAB Care per cogliere le opportunità del digitale e i vantaggi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) a 10 euro al mese.

In più, è possibile personalizzarle ulteriormente con i pacchetti Vodafone Business Pass:

Pass Mail (tutti i servizi di posta) a 3 euro al mese

(tutti i servizi di posta) a Pass Chat (Whatsapp, Telegram, iMessage, Viber, We Chat, Imo, Skype) a 3 euro al mese

(Whatsapp, Telegram, iMessage, Viber, We Chat, Imo, Skype) a Pass Maps (Yandex maps, Apple maps, Google maps, Waze, Sygic, Copilot, Genius Maps, Here We Go, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Tom Tom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, atm Milano Official App, Roma Bus, My Way, GPS nNavigation (be-on-road), Probus, Via Michelin, wego, tuttocittà, wikimapia, mapillary e mapquest) a 3 euro al mese

(Yandex maps, Apple maps, Google maps, Waze, Sygic, Copilot, Genius Maps, Here We Go, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Tom Tom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, atm Milano Official App, Roma Bus, My Way, GPS nNavigation (be-on-road), Probus, Via Michelin, wego, tuttocittà, wikimapia, mapillary e mapquest) a Pass Social (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Linkedin, Pinterest, Tumblr) a 3 euro al mese

(Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Linkedin, Pinterest, Tumblr) a Pass Music (Deezer Music, SoundCloud, Radio DJ, RTL 102.5, Radio 105, Radio Italia, RDS, R101, Spotify, Apple Music, iTunes, Tidal) a 3 euro al mese

(Deezer Music, SoundCloud, Radio DJ, RTL 102.5, Radio 105, Radio Italia, RDS, R101, Spotify, Apple Music, iTunes, Tidal) a Pass Video (include tutti i video in streaming via app o desktop come Netflix, SkyGo, Mediaset Premium, video di Facebook) a 10 euro al mese

(include tutti i video in streaming via app o desktop come Netflix, SkyGo, Mediaset Premium, video di Facebook) a Pass Unlimited (mail, chat, mappe, social e musica) a 10 euro al mese

Per chi cerca un’offerta Vodafone business più completa possibile, che quindi includa chiamate da fisso e mobile insieme alla navigazione Internet, sono disponibili le seguenti tariffe:

1. OneBusiness Red+

Chiamate illimitati da fisso verso numeri nazionali (500 minuti verso l’estero)

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH

Modem con Wi-Fi Optimizer (Vodafone Station) incluso

Chiavetta Internet (Vodafone Internet Key) inclusa

Antivirus

SIM mobile con minuti e SMS illimitati (1000 minuti di chiamate internazionali), 30 GB e Giga illimitati per le email

Rete Sicura gratis per 2 mesi, poi 2 euro al mese

L’offerta ha un costo di 40 euro al mese. Il costo di attivazione per la SIM mobile è di 10 euro mentre quello per la componente fissa è gratuita invece di 240 euro pagabili in un’unica soluzione con addebito in fattura, 5 euro al mese per 24 rate e 120 euro di anticipo o 5 euro al mese per 48 rate.

Confronta la offerte Internet business di Vodafone »

2. OneBusiness Infinto Gold

Chiamate illimitati da fisso verso numeri nazionali (500 minuti verso l’estero)

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH

Modem con Wi-Fi Optimizer (Vodafone Station) incluso

Chiavetta Internet (Vodafone Internet Key) inclusa

Antivirus

SIM mobile con minuti e SMS illimitati (1000 minuti di chiamate internazionali) e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps

Rete Sicura gratis per 2 mesi, poi 2 euro al mese

L’offerta ha un costo di 50 euro al mese. Il costo di attivazione per la SIM mobile è di 10 euro mentre quello per la componente fissa è gratuita invece di 240 euro pagabili in un’unica soluzione con addebito in fattura, 5 euro al mese per 24 rate e 120 euro di anticipo o 5 euro al mese per 48 rate.

3. OneBusiness Infinto International

Chiamate illimitati da fisso verso numeri nazionali (500 minuti verso l’estero)

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH

Modem con Wi-Fi Optimizer (Vodafone Station) incluso

Chiavetta Internet (Vodafone Internet Key) inclusa

Antivirus

SIM mobile con minuti e SMS illimitati (1000 minuti di chiamate internazionali) e Giga illimitati in 5G alla massima velocità + 5 GB extra validi in 14 Paesi

Rete Sicura gratis per 2 mesi, poi 2 euro al mese

L’offerta ha un costo di 60 euro al mese. Il costo di attivazione per la SIM mobile è di 10 euro mentre quello per la componente fissa è gratuita invece di 240 euro pagabili in un’unica soluzione con addebito in fattura, 5 euro al mese per 24 rate e 120 euro di anticipo o 5 euro al mese per 48 rate.

Le offerte Internet per aziende di Vodafone business permettono a seconda della copertura di accedere a diverse tipologie di connessione. L’offerta fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) permette di raggiungere una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo in download. In alternativa, si può scegliere la fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps a seconda della distanza del luogo di lavoro dalla cabina stradale. Dove non arriva la fibra ottica si può scegliere tra le offerte wireless e l’ADSL fino a 20 Mbps. Per verificare la copertura potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it. Se non si è coperti dalla fibra ottica fino a 2,5 Gbps si può potenziare la linea con l’opzione Power 4G da 10 euro al mese. Con Backup 4G incluso con il modem e chiavetta Internet si può continuare a navigare fino a 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload per 150 GB ogni mese quando c’è un disservizio per la rete fissa.