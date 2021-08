TIM Unica, quanto costa? Offerte e promozioni di Agosto 2021

Sei in vacanza o in smart working in montagna o al mare ed esaurisci il bundle dati della tua offerta mobile in poche settimane? Vorresti avere Giga illimitati ma le promozioni per smartphone sono troppo costose. Se hai già attiva una tariffa internet casa con TIM puoi ottenere questo servizio senza spendere neanche un centesimo in più rispetto alla tua offerta.

L’opzione di TIM che ti interessa è la TIM UNICA, questo servizio è disponibile solo per chi è cliente del gestore sia per la connessione domestica che per il mobile. Se vuoi poter attivare i Giga illimitati dovrai quindi passare alla fibra o all’ADSL di TIM. Ad Agosto le promozioni tra cui scegliere sono molte e ci sono anche delle interessanti proposte combinate per chi vuole avere un pacchetto unico casa + pay tv.

TIM UNICA, come funziona

L’attuale promozione UNICA di TIM ti offre:

Giga illimitati su 6 SIM

3 mesi di Disney + gratis

Se richiederai l’attivazione del servizio entro al 30 Settembre potrai anche avere TIM myHealth, un’assicurazione medica che ti offrirà:

Assistenza professionale presso la tua abitazione con l’intervento con un infermiere, collaboratore domestico, fisioterapista, baby sitter, dog sitter o autista

Centrale operativa attiva 24 ore su 24, puoi contattare gli operatori chiamando il numero verde 800.070738 (06.42115288 dall’estero). Dovrai indicare il nominativo della persona a cui è intestata la polizza

Teleconsultazione con un medico in videochiamata

Invio di un medico o ambulanza in caso di necessità in Italia

Rilascio ricette e consegna farmaci

Le condizioni necessarie per poter avere UNICA sulle tue SIM è che attivi una offerta TIM Casa e che richiedi di domiciliare il pagamento su carta o conto corrente e di unificare i due servizi (mobile e internet casa) in un’unica bolletta.

Offerte TIM casa per avere TIM UNICA

Se vuoi TIM UNICA dovrai attivare una delle promozioni del gestore per la connessione internet casa. Il catalogo ti offre di verse opzioni in base alla tecnologia disponibile nella tua zona, per non perdere tempo nel valutare soluzioni non attivabili ti consigliamo di fare un test della copertura dei servizi.

Con TIM puoi scegliere se sottoscrivere un’offerta in fibra ottica per navigare fino a 1 Gigabit al secondo se sei in un comune in cui è attiva la Fiber to the Home (FTTH), oppure puoi optare per la FTTC che offre una velocità massima tra i 100/200 Megabit al secondo. Ci sono altre due alternative: l’ADSL che ti permetterà di raggiungere i 20 Megabit al secondo; o la FWA che può invece arrivare fino a 100 Megabit al secondo.

Se vuoi capire se le promozioni TIM fanno al caso tuo puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che mette a confronto per te le diverse alternative e ti offre uno schema che ne riassume le caratteristiche principali.

Qualunque sia la tua scelta, TIM ad alcuni anni ha adottato come politica quella di concedere ai propri clienti il passaggio alla migliore tecnologia disponibile nella propria zona senza costi extra. Quindi se adesso attivi l’ADSL e tra un anno o un mese arriverà la fibra potrai passare a questo servizio senza modificare la tua spesa.

Le soluzioni che propone il gestore sono tutte più o meno simili, nei pacchetti che attivi hai il collegamento alla rete fissa senza limiti, le chiamate include e il modem di ultima generazione. A fare la vera differenza sono i piani per i servizi extra che decidi di attivare, per esempio quelli per la pay tv o per il tuo smartphone.

1. TIM Super

La promozione del momento è la Super Fibra/Mega o ADSL, il piano è il medesimo a prescindere dalla tecnologia che attivi. Se sottoscrivi l’offerta entro il 16 Agosto potrai avere il canone scontato a 24,90 euro al mese per 12 mesi, dal secondo anno passerà al prezzo di listino di 29,90 euro al mese. Nella tua offerta saranno compresi

Connessione internet senza limiti

Costi di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Oltre ovviamente alla possibilità di attivare TIM UNICA senza costi se hai una SIM TIM attiva.

Arricchisci la tua offerta

Se vuoi poter seguire anche i tuoi sport preferiti, o se sei appassionato o appassionata di film e serie tv, puoi trovare interessanti i servizi di TIMVision. TIM ha creato una propria piattaforma di intrattenimento e di streaming tv, i suoi clienti hanno accesso ai contenuti originali o possono scaricare sul BOX di TIMVision le loro app preferite e gestirle con un unico dispositivo.

Il Plus di questo servizio è che ti offre delle promozioni per attivare gli abbonamento alle altre piattaforme di pay tv. Una delle offerte più popolari che puoi abbinare al tuo canone Internet è al momento il pacchetto Calcio e Sport con TIMVision, l’interesse dei tifosi di calcio è concentrato su questa soluzione dato che include sia l’abbonamento a DAZN che quello ad Infinity Plus. Se sottoscrivi questa soluzione potrai avere DAZN gratis fino al 31 Agosto, il canone del piano completo è di 29,99 euro al mese per il primo anno ma solo se ti abboni entro il 16 Agosto.

Oppure sei hai una passione per serie tv, documentari e film potrai scegliere tra le opzioni Intrattenimento:

Disney + a 9,99 euro

Netflix (profilo Standard) 14,99 euro

Disney + e Netflix a 19, 99 euro

I prezzi saranno decisamente maggiori se vuoi combinare lo Sport e l’Intrattenimento, gli abbonamenti in questo caso vanno dai 39,99 euro al mese per il Calcio e Sport con Netflix (prezzo scontato per il primo anno, poi passa a 44,99 euro al mese) ai 44,99 euro al mese (sempre in sconto per il primo anno) per il pacchetto completo Gold (Calcio, Sport, Dinsey+ e Netflix).

Nell’abbonamento alla pay tv è incluso anche l’invio della TIMVision Box, il decoder connesso con Chromecast integrata di TIM che rispetta il nuovo standard digitale terrestre DVBT2.

2. TIM Super Fibra + mobile

Se non sei cliente mobile TIM ma solo Casa per poter attivare TIM UNICA dovrai prima sottoscrivere una delle promozioni per smartphone del gestore. Una soluzione che ti permetterà di risparmiare è il piano combinato Casa e mobile di TIM. Se la parte dell’abbonamento casa includerà a 24,90 euro al mese:

connessione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

telefonate illimitate verso fissi e mobili nazionali (con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

Per quanto riguarda il mobile, ecco cosa ti offre TIM per 10 euro al mese:

minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali

20 Giga per navigare in 4G

6 Giga in roaming in Ue

SIM gratis per chi acquista il piano online

3. TIM Super FWA

Non è disponibile la fibra ottica nella tua città e non hai accesso neanche alla FTTC o all’ADSL, la tua soluzione è passare alla tecnologia Fixed Wireless Access. In pratica i gestori per poter portare la rete anche in posti impervi o in cui non sono ancora presenti le infrastrutture hanno ideato un collegamento misto. La tua connessione viaggerà su onde radio fino a collegarsi al primo armadietto stradale disponibile.

Il costo del piano Super FWA è lo stesso dei precedenti, quindi 24,90 euro al mese per il primo anno e ti offrirà

930 Giga al mese per navigare fino a 40 Megabit/s in download e 4 Megabit/s in upload

traffico voce a consumo verso fissi e mobili nazionali (per avere chiamate senza limiti attiva l’opzione a 2 euro al mese)

attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti)

Modem FWA Indoor incluso

IP Privato di default (IP pubblico dinamico gratis su richiesta)

Con questa soluzione è disponibile anche un upgrade che porterà la tua velocità massima di collegamento a 100 Megabit/s in download e 50 Megabit/s in upload se pagherai 2 euro in più al mese. Con la Super Velocità dovrai anche installare oltre al modem wireless in casa anche un secondo dispositivo da esterno (ti costerà 99 euro).

TIM ti permette di recedere dal contratto in qualunque momento, la disdetta ti costerà 25 euro se chiedi di disattivare la rete mentre se passi ad un altro gestore pagherai solo 5 euro.

Hai diritto al bonus Pc

Ancora per quest’anno è attivo il bonus Internet e PC, si tratta di un contributo di Stato per le famiglie con meno risorse economiche. L’obiettivo di questa misura è incentivare l’attivazione di connessioni a banda ultra larga nel nostro Paese e permettere anche alle famiglie bisognose l’accesso allo smart working e alla DAD. Per reti a banda ultra larga si intendono quelle che superano i 30 Megabit/s di velocità in download.

Il bonus da 500 euro lo puoi richiedere a TIM e ti permetterà di attivare le offerte Super a 19,90 euro al mese per 20 mesi con vincolo di 12 mesi, poi il canone passerà a 29,90 euro al mese. E avrai anche incluso uno dei seguenti dispositivi:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 euro

Lenovo Tab P11 Wi-Fi da 64 GB gratis

Onda Oliver Plus 15,6″ a 99,90 euro

Per richiedere questa agevolazione dovrai avere un ISEE inferiore a 20 mila euro l’anno.

