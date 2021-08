Nuova TIM Super: Fibra, Mega e ADSL, l'offerta di Agosto 2021

Agosto è un mese di offerte, con TIM puoi attivare una delle sue nuove promozioni Super e hai anche l'opportunità di sfruttare delle tariffe speciali per i servizi pay tv o con i pacchetti mobile + casa. Ecco quali sono le proposte di questo mese e come puoi trovare quella più adatta alle tue esigenze

Se sei un cliente TIM probabilmente hai già ricevuto una lettera o una mail dal gestore che ti proponeva il passaggio alla migliore tecnologia disponibile nella tua zona senza dover pagare costi extra. In effetti rispetto ad altri operatori internet casa, il gestore non applica delle tariffe molto diverse a nuovi e vecchi clienti anzi in alcuni casi chi è rimasto utente TIM per molti anni ha degli svantaggi a passare alle offerte superiori. Discorso diverso se passi a TIM da un altro operatore, ti troverai quasi ad avere le stesse condizioni di utenti già clienti da tempo.

Il Plus che al momento sta attirando l’attenzione di molti è il fatto che scegliendo le soluzioni TIM Casa e pay tv si può avere l’abbonamento a DAZN con il servizio TIMVision. Un colpo che ti permetterà di seguire tutte le partite della Serie A (che DAZN trasmetterà in esclusiva avendo vinto l’asta pubblica) e anche gli eventi della Champions League con Infinity +.

Offerte TIM casa, promozioni Super

Il catalogo TIM per i clienti Internet casa propone i piani Super. Sono delle soluzioni che ti offrono connessione illimitata alla massima velocità disponibile, includono le chiamate senza limiti da fisso verso numeri mobile e fissi e ti invia il modem di nuova generazione. In base alle opzioni che deciderai di attivare potrai poi avere delle offerte speciali per il tuo cellulare o ottenere degli sconti sui prodotti TIMVision e altre promozioni.

La tecnologia più efficiente al momento è di certo la fibra ottica con TIM potrai navigare fino a 1 Gigabit al secondo nella variante FTTH (Fiber to the Home), ma è anche disponibile con il collegamento in FTTC da 100/200 Megabit al secondo. La versione meno performante delle linee TIM è l’ADSL che ti permetterà di raggiungere al massimo a 20 Megabit al secondo. Prima di scegliere su quale offerta punta fai un test per verificare la copertura disponibile nella tua zona.

In alternativa puoi anche fare una ricerca delle migliori promozioni che puoi attivare con il comparatore di SOStariffe.it, sarà sufficiente impostare l’indirizzo della tua abitazione e l’algoritmo ti fornirà solo le tecnologie e i risultati compatibili con la tua area.

Ecco quali sono le opzioni di offerte Super TIM tra le quali potrai scegliere la tua prossima promozione:

1. TIM Super Fibra/Mega/ADSL

Se attivi questa offerta Super di TIM entro il 16 Agosto potrai avere la rete più veloce del gestore (fino a 1 Gigabit/s in download e 100 Mbit/s in upload in FTTH, o con la migliore rete disponibile) a 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Nel piano mensile saranno compresi:

Internet senza limiti

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Potrai disattivare la linea in qualsiasi momento pagando 30 euro, oppure se effettui un cambio gestore dovrai versare 5 euro.

TIM Unica

Se hai già attiva una SIM con lo stesso gestore puoi avere un’opzione gratuita molto vantaggiosa. Se diventi clienti TIM fibra puoi richiedere gratis TIM Unica, si tratta di un servizio speciale che ti offre Giga illimitati su 6 SIM della tua famiglia e 3 mesi di Disney+ gratis.

Solo fino al 30 Settembre inoltre potrai attivare TIM myHealth, in questa opzione sarà compresa un’assicurazione medica e i seguenti servizi:

Centrale operativa disponibile h24 al numero verde 800 070 738 (06 42115288 dall’estero) fornendo il nominativo della persona che ha aderito alla polizza

Assistenza professionale a domicilio da parte di infermiere, collaboratore domestico, fisioterapista, baby sitter, dog sitter o autista

Teleconsultazione con un medico in videochiamata

Invio di un medico o ambulanza in caso di necessità ovunque in Italia

Rilascio ricette e consegna farmaci

Per poter attivare TIM Unica dovrai richiedere la bolletta unica per il servizio Mobile e Casa di TIM e dovrai anche domiciliare i pagamenti sul conto o su carta.

La pay tv con le offerte TIM Super

Come dicevamo con il gestore è disponibile una piattaforma che ti permette di gestire tutti i tuoi abbonamenti streaming tv. Si tratta di TIMVision e questo servizio può essere attivato o disattivato a tuo piacimento acquistando i pacchetti Sport, Intrattenimento o misti proposti da TIM.

A TIM Super Fibra puoi abbinare quindi una soluzione Calcio e Sport (con abbonamento a DAZN, Infinity Plus e con la visione dei canali di Eurosport) gratis fino al 31 Agosto e poi a 29,99 euro al mese per il primo anno. Se ti abboni dopo il 16 Agosto il costo di TIMVision con l’accesso a questi contenuti ti costerà 34,99 euro.

Oppure sei un amante delle serie tv e dei film e preferisci poter guardare Netflix o Disney+ puoi scegliere tra i seguenti pacchetti:

Disney + a 9,99 euro

Netflix (profilo Standard) 14,99 euro

Disney + e Netflix a 19, 99 euro

O ancora puoi richiedere i piani più costosi che combinano la streaming tv con i canali di Intrattenimento e gli abbonamenti a Netflix o Disney con lo Sport. Il canone in questo caso può raggiungere e superare con facilità le 40 euro al mese.

Calcio e Sport con Netflix – 10 euro al mese fino al 31 Agosto con attivazione entro il 16 . Da settembre il pezzo è di poi 39,99 euro al mese per 12 mesi , poi 44,99 euro al mese

– 10 euro al mese fino al 31 Agosto con attivazione entro il . Da settembre il pezzo è di poi , poi Gold con Calcio e Sport con Disney+ e Netflix con sconto di 10 euro al mese fino al 31/8/21 se attivi entro il 16 Agosto. Da Settembre il pezzo sarà 44,99 euro al mese per 12 mesi, poi 49,99 euro al mese

Con ognuna di queste offerte, incluso nel canone, riceverai anche il TIMVision Box un decoder connesso che ti permetterà di gestire tutte le tue app in streaming e che è un dispositivo digitale terrestre DVBT2 con Chromecast integrata.

2. TIM Super Fibra + Offerta mobile

Oltre a queste soluzioni ci sono anche delle promozioni che uniscono alla tua offerta Super Casa (disponibile nella stessa versione sia in Fibra, FTTC e ADSL) ad una tariffa mobile speciale. Il costo Internet Casa resta invariato a 29,90 euro al mese e includerà

connessione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

telefonate illimitate verso fissi e mobili nazionali (con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

Per quello che riguarda invece la parte mobile, che ti costerà 10 euro al mese, avrai una SIM con minuti e SMS illimitati e 20 Giga per navigare in 4G (6 Giga in roaming in Ue). La SIM è gratuita se acquisti il tutto oline.

3. TIM Super FWA

Se non dovessi essere raggiunto né dalla fibra ottica, né dall’ADSL potrai anche attivare le offerte TIM con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). La struttura della promozione è un po’ differente, nella versione base il gestore ti garantisce

connessione Internet senza limiti per navigare fino a 40 Megabit/s in download e 4 Megabit/s in upload (massimo 930 Giga al mese)

chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali (puoi attivare il traffico voce senza limiti a 2 euro al mese)

attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti)

Modem FWA Indoor od Outdoor incluso

IP Privato di default (IP pubblico dinamico gratis su richiesta)

Il canone richiesto è leggermente più basso rispetto alle altre soluzioni Super, in questo caso pagherai 24,90 euro al mese. Se hai bisogno di una rete più performante potrai anche acquistare l’opzione Super Velocità (ma dovrai anche installare il modem Outdoor che ti costerà 99 euro) con questa soluzione potrai navigare fino a 100 Megabit/s in download e 50 Megabit/s in upload a 2 euro al mese con primo mese gratuito.

Puoi recedere dal contratto in ogni momento se paghi 25 euro per disattivare la linea. Per maggiori informazioni su questa tecnologia o su altre soluzioni Super di TIM puoi contattando il Servizio Clienti 187 o accedi alla tua area privata del sito TIM o all’app My TIM.

Puoi attivare Super con il bonus

Per incentivare il passaggio alla banda ultra larga nel nostro Paese il Governo ha creato un bonus Internet e PC, questo contributo consiste in uno sconto che sarà applicato per 1 anno alla tua offerta Casa e sarà pari a 500 euro. Puoi avere questa agevolazione se ha un reddito inferiore a 20.000 euro e se non hai già attivato una connessione da almeno 30 Megabit/s o se vuoi passare ad una tecnologia superiore.

Il TIM Super Voucher ti garantirà esattamente lo stesso pacchetto di servizi delle promozioni Super di TIM:

connessione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

telefonatte illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

attivazione

Il costo mensile però sarà solo di 19,90 euro al mese per 20 mesi con vincolo di 12 mesi, poi il canone passerà a 29,90 euro al mese. Inoltre avrai anche la possibilità di acquistare uno dei seguenti dispositivi o di ottenerlo gratis:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 euro

Lenovo Tab P11 Wi-Fi da 64 GB gratis

Onda Oliver Plus 15,6″ a 99,90 euro

