Il mese di agosto, con le temperature che aumentano e i condizionatori che diventano un’ancora di salvezza, potrebbe essere caratterizzato da repentini aumenti delle bollette di luce e gas . Vediamo di seguito quali sono le promozioni del mercato libero di luce e gas che si possono attivare per contrastare il rincaro in bolletta.

Aumenti luce e gas agosto 2021: le promozioni per abbassare le bollette

Un’estate così calda non si vedeva da diverso tempo: la conseguenza del surriscaldamento climatico si riflette fin da subito sui costi delle bollette della luce, che non fanno altro che subire degli aumenti nel corso della stagione estiva.

Per contrastare il fenomeno, si potrebbe puntare sul passaggio al mercato libero dell’energia e del gas naturale e procedere, per esempio, con l’attivazione di una tariffa di tipo Dual Fuel, la quale permette di cambiare operatore sia sulla fornitura di luce sia su quella di gas, e di risparmiare ancor di più.

Quali sono le offerte più convenienti di agosto 2021 per contrastare gli aumenti di luce e gas? Il metodo migliore per trovare le migliori promozioni consiste nell’utilizzo di un comparatore di offerte. Vediamo di seguito come funziona e quali sono i risultati della comparazione effettuata su SOStariffe.it.

Migliori offerte luce di agosto 2021

Al fine di individuare le offerte luce più convenienti tra quelle disponibili nel mese di agosto 2021 abbiamo effettuato una simulazione con il comparatore di offerte luce di SOStariffe.it.

Nello specifico, è stata ipotizzata una famiglia di 3 persone che ha in casa lavatrice, frigorifero, condizionatore e forno. Le offerte con le quali è possibile risparmiare di più rispetto a quelle disponibili sul mercato tutelato sono quelle proposte da:

Pulsee;

Illumia;

Sorgenia;

Engie;

Wekiwi.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e quanto si può risparmiare davvero rispetto alla Maggior Tutela.

ZeroVentiquattro Luce Fix di Pulsee

La promozione proposta da Pulsee è una tariffa di tipo monorario (quindi con prezzo fisso a tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana), con prezzo bloccato per 12 mesi, e che prevede un prezzo della luce scontato del 60%.

La promozione di Pulsee permette di:

pagare tramite RID o carta di credito;

essere gestita totalmente online;

risparmiare fino a 215 euro rispetto alla Maggior Tutela.

Luce Extra Web di Illumia

La promozione proposta da Illumia è una tariffa con energia verde di tipo monorario e prezzo bloccato per 12 mesi, la quale può essere pagata tramite RID.

L’attivazione di questa offerta comporta:

120 kWh in omaggio al mese per un anno nel caso di attivazione dell’offerta online fino al 24 agosto 2021;

l’assenza di deposito cauzionale;

un risparmio annuo rispetto al mercato tutelato di circa 210 euro.

Next Energy Luce Dual di Sorgenia

Sorgenia propone un’offerta con tariffa monoraria e prezzo bloccato in esclusiva web, che si contraddistingue per il fatto di essere una tariffa di tipo Dual Fuel, con energia verde.

La promozione:

potrà essere pagata sia tramite RID sia tramite carta di credito;

potrà essere gestita in modalità full remote, attraverso l’area clienti e l’app Sorgenia;

permetterà di ricevere un buono Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro in bolletta grazie al programma Porta gli amici in Sorgenia.

Si potranno inoltre risparmiare fino a circa 140 euro rispetto al mercato tutelato. Scopri di più cliccando sul link qui sotto.

Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi di Engie

La promozione sulla componente luce di Engie è un’offerta che energia verde:

di tipo monorario;

con prezzo bloccato fino a 12 mesi;

che può essere pagata con addebito diretto sul proprio conto corrente.

Può essere attivata sia singolarmente sia in modalità Dual Fuel – in questo caso si riceverà la bolletta unificata – e permette anche di:

ricevere buoni fino a 300 euro grazie al programma Porta gli amici in Engie;

ricevere la bolletta elettronica;

risparmiare circa 130 euro rispetto al mercato tutelato.

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

L’operatore Wikiwi propone una tariffa di tipo Dual Fuel con la quale:

si avrà diritto a un prezzo bloccato e a una tariffa di tipo monorario;

si potrà pagare tramite RID;

si potranno risparmiare fino a 125 euro rispetto al mercato tutelato.

La promozione si caratterizza per il meccanismo della carica mensile, il quale permette di pagare soltanto i consumi che sono stati stimati e di ricevere dei conguagli solo sui consumi reali. Attivando l’offerta di Wekiwi si avrà anche diritto a diversi sconti online.

Migliori offerte gas di agosto 2021

Lo strumento utilizzato per individuare le offerte gas più convenienti di agosto 2021 è il comparatore di tariffe gas, attraverso è stata effettuata una simulazione su una famiglia di 3 persone che:

utilizza il gas per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento;

una casa di 75 mq.

Le offerte individuate sono quelle degli operatori Pulsee, Eni gas e luce ed Engie, con le quali si potranno risparmiare tra i 100 e i 60 euro all’anno rispetto al costo delle maggior tutela.

Ecco quali sono i vantaggi legati alle tre promozioni in questione.

ZeroVentiquattro Gas di Pulsee

La promozione sul gas proposta da Pulsee potrà essere attivata sia singolarmente sia in modalità Dual Fuel assieme alla corrispondente offerta sulla componente luce.

L’offerta in questione prevede:

un prezzo bloccato per 12 mesi;

la gestione online tramite sito e applicazione dedicata;

uno sconto del 45% sul gas;

il pagamento tramite RID o carta di credito.

A conti fatti si potranno risparmiare quasi 110 euro all’anno. Clicca sul link per saperne di più.

Link Gas di Eni gas e luce

La promozione del fornitore Eni gas e luce prevede un prezzo bloccato e i pagamenti tramite domiciliazione bancaria.

L’attivazione di questa offerta comporta:

uno s conto di 10% sul corrispettivo gas per il primo anno di fornitura;

il 10% di sconto se si sceglie di attivare RID e bolletta elettronica;

la possibilità di risparmiare fino a circa 80 euro all’anno.

Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi Gas

La promozione in questione potrà essere attivata sia singolarmente sia in modalità Dual Fuel – in questo caso si riceverà la bolletta unificata.

Include al suo interno:

buoni fino a 300 euro grazie al programma Porta gli amici in Engie;

a bolletta elettronica;

un risparmio di circa 60 euro rispetto al mercato tutelato;

il pagamento tramite RID.

