TIM, la mail non funziona: le soluzioni di Dicembre 2021

TIM Mail non funziona ? Ecco come tornare a inviare, ricevere e organizzare i messaggi di posta elettronica con il servizio dell'operatore italiano

TIM Mail è il servizio di posta elettronica di TIM che può essere associato a una delle sue offerte fibra ottica. La piattaforma permette di inviare e ricevere messaggi per gli indirizzi @tim.it o @alice.it da desktop, come webmail su mail.tim.it/ o utilizzando un client di posta come Outlook, Mail di Apple o Gmail, e da mobile. TIM Mail inoltre offre inoltre 3 GB di spazio d’archiviazione nel cloud e l’invio di allegati con dimensione fino a 2 GB, oltre a filtri antispam e un sistema di archiviazione dei contenuti secondo le proprie necessità. Non è invece previsto il backup automatico dei dati. Cosa fare però quando TIM Mail non funziona? Ecco alcuni consigli e guide per risolvere il problema in men che non si dica.

Confronta le offerte Internet casa di TIM »

TIM Mail non funziona: come risolvere i problemi di login

Se TIM Mail non funziona nel momento di accedere alla posta la prima cosa da fare è verificare che le credenziali siano corrette. Se il problema è che avete dimenticato username o password potete recuperarle facilmente seguendo una breve procedura online:

Accedere da browser a mail.tim.it/

Cliccare su recupera username e password

Per recuperare la password cliccare su Recupera password. Chi ha impostato un numero di cellulare di recupero riceverà un codice via SMS da inserire sul web per impostare la nuova password. Altrimenti, vi verrà richiesto di rispondere alla domanda scelta in fase di registrazione . Se risulta impossibile ritrovare la password se ne può forzare il recupero inviando una fotocopia del documento d’identità a cambiopasswordmail@telecomitalia.it.

Chi ha impostato un riceverà un codice via SMS da inserire sul web per impostare la nuova password. Altrimenti, vi verrà richiesto di rispondere alla . Se risulta impossibile ritrovare la password se ne può forzare il recupero inviando una fotocopia del documento d’identità a Per recuperare lo username cliccare su Recupera username. Tale funzione è disponibile solo per gli indirizzi @tim.it e @alice.it. Se questi sono associati a un’offerta di telefonia mobile di TIM lo si potrà visualizzare a video inserendo il relativo numero. Chi ha impostato un numero di cellulare di recupero riceverà un codice via SMS da inserire sul web per visualizzare lo username. Altrimenti, vi verrà richiesto di rispondere alla domanda scelta in fase di registrazione.

Se l’account risulta bloccato per motivi di sicurezza o sospetto furto delle credenziali di accesso si consiglia di cambiare immediatamente la password. E’ opportuno che le chiavi d’accesso contengano numeri, maiuscole e segni grafici per aumentare il livello di protezione.

Impostare un cellulare di recupero permette di ottenere password o username perduti in modo ancora più rapido:

Entrare in TIM Mail con nome utente e password della casella di posta @alice.it o @tim.it

Cliccare in alto a destra su Impostazioni

Password e sicurezza

Nella sezione Per la tua sicurezza cliccare sul tasto Inserisci alla voce Cellulare di recupero. Se già impostato, per modificarlo premere il tasto Modifica

Inserire il numero da utilizzare per il recupero della password e cliccare su Salva

Sul numero di cellulare inserito si riceverà un SMS con un codice di verifica. Inserirlo nel pop up a video e cliccare su Prosegui

Un messaggio di conferma vi assicurerà che il cellulare di recupero è stato correttamente impostato

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

TIM Mail non funziona: come configurarla correttamente

A volte TIM Mail non funziona perché le impostazioni non sono configurate correttamente. E’ quindi possibile inserire i giusti paramentri anche manualmente. L’unica condizione è disporre di una connessione Internet, anche in Wi-Fi. Se TIM Mail non è associata a un’offerta Internet casa dell’operatore si può accedere alla posta solo tramite webmail. Il login coi protocolli POP3/IMAP è permesso solo sotto rete TIM. Ecco come verificare la configurazione a seconda del client utilizzato:

Windows Mail

Selezionare dal menu di sinistra l’ Account da modificare

da modificare Selezionare in basso l’icona Impostazioni (la rotella) e nel menu che si apre sulla destra del tuo schermo clicca su Gestisci account

(la rotella) e nel menu che si apre sulla destra del tuo schermo clicca su Selezionare la casella di posta elettronica che si vuole modificare

Nella pagina Impostazioni del tuo account cliccare su Modifica Impostazioni di sincronizzazione cassetta postale

cliccare su Nella pagina delle Impostazioni di sincronizzazione, cliccare su Impostazioni avanzate della propria cassetta postal

della propria cassetta postal Inseriew i parametri relativi al Server e-mail in arrivo e al Server e-mail (SMTP) in uscita (riportati in seguito)

e al (riportati in seguito) Al termine cliccare su Fatto per salvare le modifiche apportate

Outlook

Cliccare su File , poi su Informazioni > Impostazioni account

, poi su > Selezionare la scheda Posta elettronica e fare doppio clic sul proprio account di posta

e fare doppio clic sul proprio account di posta Nei campi Informazioni utente controllare i propri dati

Verificare il tipo di account se POP3 o IMAP e controllare che i parametri inseriti (riportati in seguito) siano quelli corretti

o e controllare che i parametri inseriti (riportati in seguito) siano quelli corretti Nel campo Nome utente verificare il proprio indirizzo di posta elettronica e nel campo Password la password della propria casella di posta

verificare il proprio indirizzo di posta elettronica e nel campo la password della propria casella di posta Non abilitare la voce Richiedi accesso con autenticazione password di protezione

Cliccare su Altre impostazioni..

Nella cartella Server di posta in uscita verificare che siano selezionate le voci. Il server di posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione e utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

verificare che siano selezionate le voci. Il server di posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione e utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo Selezionare la cartella I mpostazioni avanzate e controllare che ci sia nel campo Server di posta in arrivo (POP3) siano impostate 110 per il protocollo POP3 o 143 per il protocollo IMAP

e controllare che ci sia nel campo siano impostate per il protocollo POP3 o per il protocollo Verificare che nel campo Server di posta in uscita (SMTP) sia impostata la posta 587 , poi cliccare su OK .

sia impostata la posta , poi cliccare su . Cliccare su Avanti e poi su Fine per completare la verifica della casella di posta elettronica

Thunderbird

Selezionare Impostazioni account cliccando nel menu in alto a destra

cliccando nel menu in alto a destra Cliccare su Modifica server SMTP

Inserire i parametri corretti (riportati in seguito)

Al termine cliccare su OK per confermare la configurazione inserita

Mail di Mac

Accedi dal menu Mail alla voce Preferenze..

alla voce All’interno di Account nella sezione Informazioni account selezionare l’account nella colonna a sinistra (‘Mail casa’), e verificare la configurazione dei dati secondo i parametri corretti (rportati in seguito)

selezionare l’account nella colonna a sinistra (‘Mail casa’), e verificare la configurazione dei dati secondo i parametri corretti (rportati in seguito) Selezionare Avanzate per verificare il valore della porta del Server di posta in arrivo (valore corretto: 110 ) e per abilitare l’opzione di salvataggio di una copia dei messaggi sul server

per verificare il valore della porta del (valore corretto: ) e per abilitare l’opzione di salvataggio di una copia dei messaggi sul server Per verificare le impostazioni del Server di posta in uscita , selezionare dal menu a tendina la voce Modifica elenco del server…

, selezionare dal menu a tendina la voce Nella finestra successiva verificare che il nome server sia correttamente inserito e cliccare su Avanzate per verificare che il valore delle porta sia 587

per verificare che il valore delle porta sia Premere OK per confermare

I parametri di configurazione delle caselle di posta con dominio @tim.it sono:

Nome utente: inserire il proprio indirizzo di posta completo del dominio @tim.it

Server di posta in arrivo POP3: pop.tim.it

Porta di comunicazione POP3: 110 (StartTLS)

Server di posta in arrivo IMAP: imap.tim.it

Porta di comunicazione IMAP: 143 (StartTLS)

Server di posta in uscita SMTP: smtp.tim.it

Porta di comunicazione SMTP: 587 (StartTLS)

Annunci Google

I parametri di configurazione delle caselle di posta con dominio @alice.it sono:

Nome utente: inserire il proprio indirizzo di posta completo del dominio @alice.it

Server di posta in arrivo POP3: in.alice.it

Porta di comunicazione POP3: 110 (StartTLS)

Server di posta in arrivo IMAP: in.alice.it

Porta di comunicazione IMAP: 143 (StartTLS)

Server di posta in uscita SMTP: out.alice.it

Porta di comunicazione SMTP: 587 (StartTLS)

I parametri di configurazione delle caselle di posta con dominio @tin.it sono:

Nome utente: inserire il proprio indirizzo di posta completo del dominio @tin.it

Server di posta in arrivo POP3: pops.tin.it

Porta di comunicazione POP3: 110 (StartTLS)

Server di posta in arrivo IMAP: imaps.tin.it

Porta di comunicazione IMAP: 143 (StartTLS)

Server di posta in uscita SMTP: smtps.tin.it

Porta di comunicazione SMTP: 587 (StartTLS)

In ogni caso, chi dispone di un indirizzo @tim.it dovrebbe attivare l’Autenticazione sicura, che offre un ulteriore livello di protezione a due fattori. Oltre a a email e password per poter effettuare il login si dovrà inserire anche un codice PIN ricevuto via SMS. Il codice è temporaneo e cambia ad ogni tentativo di accesso.

TIM Mail non funziona: risolvere i problemi con i messaggi inviati

Verificare la corretta configurazione è utile anche quando TIM Mail non funziona quando si cerca di inviare un messaggio. Vi ricordiamo che l’operatore oggi non consente di inviare messaggi con mittente diverso dai domini @alice.it, @tim.it e @tin.it per evitare spam. Per inviare messaggi con un indirizzo differente è quindi necessario utilizzare il server SMTP dell’altro provider mail. TIM ha poi fissato un numero massimo di destinatari (A, CC e CCN) e di messaggi inviati al giorno. Superato il limite di 50 contatti e 200 messaggi inviati si visualizzerà un pop up informativo.

TIM Mail non funziona anche quando si viene inseriti in una blacklist. In questo caso riceverete una notifica di mancato recapito ogni volta che tentate di inviare un messaggio. Solitamente basta attendere 48 ore per esserne cancellati automaticamente da queste liste ma si può comunque effettuare una verifica su siti come www.spamhaus.org/pbl, www.senderscore.org/rtbl e psbl.org/. Per evitare di finire in balcklist basta seguire alcune semplici regole:

Aprire poche sessioni SMTP simultanee (es: 4/6) dallo stesso IP sorgente verso il target

Inviare a non più di 20/25 destinatari per singolo messaggio e per ogni sessione SMTP

Contenere il numero di messaggi sulla singola transazione SMTP

Mantenere pulite le proprie mailing list eliminando account inesistenti e/o che generano bounce/DNS perenni (time delivey expired, mailbox full, message size exceeded, etc.)

E’ inoltre opportuno effettuare una scansione con un antivirus per verificare il PC sono sia stato infettato da spyware o malware. Se invece si visualizza il messaggio di errore “Le seguenti caselle di posta elettronica non sono disponibili o è impossibile trovarle: xxxxxxx@xxxx.xxx” si devono seguire questi passaggi:

Inserire il cellulare di recupero password al posto della domanda e risposta

al posto della domanda e risposta Effettuare il reset e/o cambio password con una più sicura (composta da lettere, numeri e caratteri speciali)

Controllare, nelle impostazioni della webmail , che nel campo mittente non siano presenti indirizzi mail strani o non impostati/conosciuti (è corretto che il campo sia vuoto o che sia presente la propria mail)

TIM Mail non funziona: come aprire una segnalazione

Quando TIM Mail non funziona e non si riesce a risolvere il problema in autonomia non resta che richiedere assistenza al Servizio Clienti chiamando il numero gratuito 187. Si può richiedere supporto anche via chat su WhatsApp al numero 335 123 7272 o interagendo con Angie, l’assistente personale dell’operatore, sul sito nell’area MyTIM o dall’app MyTIM. Se le difficoltà tecniche persistono si può sempre aprire una segnalazione online all’Assistenza Tecnica sempre dal sito o da app. Tramite Angie si può controllare lo stato di lavorazione del ticket, aggiornarlo con le proprie osservazioni, inviare un sollecito e infine confermarne la chiusura dopo aver verificato il corretto funzionamento del servizio di posta. Per avere un’assistenza ancora più completa si può attivare il servizio doctorTIM HOME che include:

Consultazione di più caselle mail da un unico accesso

Inport/export della rubrica

Sincronizzazione di rubriche e calendario

Configurazione di filtri antispam e anti-phishing per la protezione dei dati personali

Per ricevere assistenza telefonica il costo è di 29,95 euro mentre per un intervento a domicilio il prezzo è di 94,95 euro.

« notizia precedente SIM dati con Internet illimitato: le offerte con più traffico di Dicembre 2021