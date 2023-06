Sky WiFi è l'offerta per la connessione Internet casa di Sky, La promozione consente l'accesso ad una connessione illimitata tramite fibra ottica con un prezzo di 24,90 euro al mese . Per un breve periodo di tempo, i già clienti Sky TV possono ottenere un vantaggio extra nel passaggio a Sky WiFi. In via promozionale, infatti, i clienti Sky TV che scelgono la fibra Sky riceveranno un Buono Amazon da 75 euro in regalo. Ecco i dettagli sulla promozione.

Scegliere Sky WiFi conviene ancora di più. Nel corso del mese di giugno 2023, infatti, l’offerta per la connessione Internet casa di Sky è ora disponibile in sconto a 24,90 euro al mese. Da notare, inoltre, che per i già clienti Sky TV c’è un bonus extra, rappresentando dal Buono Amazon da 75 euro in regalo. La promozione è valida fino per un breve periodo di tempo.

Chi non è cliente Sky TV, invece, ha la possibilità di attivare un abbonamento Sky TV con Netflix incluso da 14,90 euro al mese beneficiando, con l’aggiunta di Sky Cinema o di Sky Sport, di un Buono Amazon da 50 euro. Successivamente, sarà possibile accedere alle offerte Sky WiFi per già clienti TV. Vediamo tutti i dettagli in merito qui di seguito.

Sky WiFi in offerta a 24,90 euro a Giugno 2023: per i già clienti TV c’è un Buono Amazon in regalo

Con l’offerta Sky WiFi è possibile accedere ad un abbonamento per la connessione Internet casa con:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in f ibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in download (in base alla copertura, viene attivata la connessione con la tecnologia migliore)

oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in download (in base alla copertura, viene attivata la connessione con la tecnologia migliore) il modem Sky WiFi Hub è incluso nel prezzo senza costi aggiuntivi

Per tutti i nuovi clienti Sky c’è la possibilità di attivare l’offerta Sky WiFi con un prezzo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 29,90 euro al mese ma senza alcun vincolo di permanenza per il cliente. L’offerta prevede un contributo di attivazione una tantum di 29 euro. Da notare, inoltre, che senza costi aggiuntivi è possibile anche abbinare la promozione Prova Sky Q per provare per un mese tutti i contenuti dell’offerta Sky (i pacchetti TV, Cinema, Sport, Calcio e Kids oltre che Netflix) per poi decidere se attivare una nuova offerta.

La promozione è attivabile direttamente online:

Per i già clienti Sky TV c’è un bonus aggiuntivo: l’offerta, con le caratteristiche descritte in precedenza, è disponibile con un Buono Amazon da 75 euro in regalo. In questo caso, la promozione come bonus Sky Extra tramite l’Area Fai da Te oppure contattando il Servizio Clienti Sky. Scegliendo l’attivazione online della promozione, per i già clienti Sky TV, inoltre, il contributo iniziale di 29 euro viene azzerato. Il Buono Amazon sarà poi erogato una volta completata l’attivazione della promozione.

Le offerte Sky TV da attivare a Giugno 2023

Per sfruttare la promozione dedicata ai già clienti Sky TV, che possono attivare Sky WiFi con un Buono Amazon da 75 euro incluso, è possibile attivare una delle offerte Sky TV in corso. Per tutti i nuovi clienti, infatti, in questo momento sono disponibili diverse offerte davvero interessanti. Si tratta di tre proposte in abbonamento che includono Netflix a prezzo scontato.

La prima è Sky TV + Netflix. La promozione in corso permette l’accesso a tutto il catalogo di contenuti di Sky TV (serie TV, documentari, programmi di intrattenimento e molto altro ancora) oltre che a Netflix con il piano Base (e con possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza). C’è anche Sky Go per guardare i contenuti dell’abbonamento su PC, smartphone e tablet.

L’offerta in questione presenta un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta non ha vincoli e sarà possibile cambiare piano d’abbonamento, passando ad una soluzione più conveniente o disattivare l’abbonamento con Sky senza alcuna penale. Per attivare la promozione è disponibile il link qui di sotto.

Da valutare anche Sky TV + Sky Cinema + Netflix. La promozione aggiunge all’offerta vista in precedenza l’accesso a Sky Cinema (con Paramount Plus incluso) oltre che un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Da notare, inoltre, che Netflix è incluso con il piano Standard (con possibilità di passare al piano Premium in qualsiasi momento pagando la differenza). Il costo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli successivamente.

La terza promozione da tenere in considerazione è Sky TV + Sky Sport + Netflix. In questo caso, alla prima offerta, viene aggiunto Sky Sport con tutti i contenuti dell’offerta sportiva di Sky (le partite di Champions League e Europa League, la Formula 1, la Moto GP, la NBA e molto altro ancora). La promozione in questione include anche Netflix con piano Base (e possibilità di passare ai piani più ricchi Standard e Premium). Il costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Anche in questo caso c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo.

