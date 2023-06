Abbinata al conto corrente online SelfyConto , c’è una nuova promozione per i nuovi clienti che possono ottenere in regalo un tablet, smartphone e notebook Samsung Galaxy , portando i loro amici in Banca Mediolanum. Tutte le novità su SOStariffe.it a giugno 2023 .

Per i nuovi clienti che aprono SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, in via promozionale fino al 31 luglio 2023 c’è la possibilità di ricevere in regalo un prodotto Samsung Galaxy portando nuovi amici in Banca Mediolanum.

Conto online SelfyConto e la promozione Samsung Galaxy a Giugno 2023

Quando si è titolari di SelfyConto è possibile aderire a questa promozione: occorre accedere all’app Mediolanum e selezionare la voce “Presenta un amico” all’interno del menu. Poi è necessario condividere con i propri amici il proprio codice cliente tramite l’apposita funzione in app.

Invitando i propri amici ad aprire un conto corrente SelfyConto o Conto Mediolanum, si possono ottenere 4 cerchi Mediolanum ForYou Rewarding con i quali poter richiedere voucher di prestigiosi brand fino a 20 euro. Inoltre, se i propri amici accreditano lo stipendio o utilizzano la carta di debito Mediolanum Card per un valore minimo di 1.500 euro (prelievi esclusi) entro tre mesi dall’apertura, è possibile ottenere fino a 6 cerchi d’oro per richiedere fantastici premi Samsung Galaxy:

presentando 2 amici, un Galaxy Tab A8 WiFi 64Gb;

presentando 4 amici, un Galaxy A34 5G 256 GB;

presentando 6 amici, un Galaxy Book3 15’’ i7 16 GB;

presentando 6 amici, un Galaxy S23 Ultra 256GB.

SelfyConto: conto corrente online vantaggioso a Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA SelfyConto di Banca Mediolanum canone zero al primo anno , poi 3,75 € ma azzerabile in via promozionale

, poi 3,75 € ma azzerabile in via promozionale carta di debito inclusa

prelievi di contanti gratuiti in area Euro

bonifici ordinari senza costi

presentando amici a Banca Mediolanum possibilità di richiedere un tablet, smartphone o notebook Samsung Galaxy entro il 31/7/23

Banca Mediolanum offre SelfyConto, un conto corrente online a canone gratuito per il primo anno, poi è previsto un costo di 3,75 euro al mese, ma azzerabile in via promozionale. L’apertura del conto è più veloce con lo SPID. Per gli under 30, SelfyConto è sempre a canone gratuito.

Questo conto corrente si caratterizza per:

carta di debito a canone gratuito ;

; prelievi di contanti da ATM dalla stessa banca e anche da altra banca gratuiti in area Euro;

bonifici online senza commissioni ;

; domiciliazione delle bollette gratuita;

pagamento gratuito di F23, F24, MAV, RAV;

ricariche telefoniche a costo zero;

possibilità di trading online con 24 mercati nel mondo.

Aprire online SelfyConto è facile ed è possibile anche tramite smartphone, c’è solo bisogno di:

documento di identità e codice fiscale;

tenere a portata di mano il cellulare;

avere un indirizzo email.

È possibile identificarsi tramite:

Spid;

bonifico;

webcam.

Per saperne di più sull’offerta di SelfyConto di Banca Mediolanum, clicca al link qui sotto:

SCOPRI SELFYCONTO DI BANCA MEDIOLANUM »

Mediolanum Card: carta di debito legata a SelfyConto a Giugno 2023

È una carta di debito abbinata al conto corrente online SelfyConto che ha nuove funzionalità. Appartenente al circuito Mastercard, è possibile usarla in formato digitale, senza aspettare che arrivi a casa in versione fisica. Quest’ultima è realizzata in PVC, 100% riciclato.

Le sue caratteristiche sono:

canone annuo gratuito ;

; possibilità di visualizzare in qualsiasi momento il PIN e le principali informazioni della carta sui canali digitali, da app e sito;

s pending control , impostando limiti di spesa per canale (POS, ATM, Online), per area geografica o inibendo particolari categorie merceologiche;

, impostando limiti di spesa per canale (POS, ATM, Online), per area geografica o inibendo particolari categorie merceologiche; blocco digitale in tempo reale;

prelievi di contanti in tutta Italia e all’estero da qualsiasi sportello ATM senza costi;

s icurezza per gli acquisti online ;

; pagamenti digitali in un tap tramite smartphone o smartwatch;

assicurazione inclusa.

Mediolanum Credit Card: carta di credito abbinata a SelfyConto a giugno 2023

Abbinata a SelfyConto, Banca Mediolanum offre anche la carta di credito Mediolanum Credit Card, che ha un canone annuo di 12 euro e un fido mensile a partire da 1.500 euro.

Appartenente ai circuiti Visa o MasterCard, con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, questa carta di credito può essere personalizzata:

è possibile scegliere il colore preferito;

è possibile inserire una propria fotografia.

Offre anche la possibilità di:

rateizzare i pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro ;

; impostare un limite di acquisto;

attivare un servizio alert per tenere sotto controllo le proprie spese;

per tenere sotto controllo le proprie spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Per i clienti di SelfyConto che anche la possibilità di avere la carta prepagata Mediolanum Prepaid Card.

È una carta ricaricabile e personalizzabile con il proprio nome, foto e colore preferito. È possibile utilizzarla per acquisti in tutto il mondo e online. È sicura grazie agli Alert SMS e al MasterCard SecureCode. Infine è dotata di tecnologia contactless.