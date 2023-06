Iliad Flash 200 è l'offerta di telefonia mobile per festeggiare i 5 anni dell'operatore low cost in Italia con minuti illimitati e 200 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese

Iliad Flash 200: 200 GIGA a 9,99 euro per sempre in occasione del 5° anniversario

Iliad ha debuttato ufficialmente sul mercato della telefonia mobile in Italia il 29 maggio 2018 con la presentazione della sua prima offerta con minuti e SMS illimitati e 30 GB a 5,99 euro al mese per sempre. Oggi l’operatore low cost festeggia il suo quinto anniversario e il traguardo di 10 milioni di utenti attivi. In occasione del suo “compleanno” il marchio francese ha lanciato a fine maggio la sua nuova offerta Iliad Flash 200, che come altre promozioni di questa categoria sarà però disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

“Raggiungere 10 milioni di utenti è la dimostrazione concreta che il nostro principale investimento, quello nella creazione di un rapporto di fiducia con i nostri utenti, sta dando i suoi frutti. Questo traguardo rappresenta per tutta Iliad un forte stimolo ad andare avanti nella direzione tracciata, continuando ad innovarci per poter continuare a tener fede alle nostre promesse e accrescere sempre di più la nostra comunità“, ha dichiarato Benedetto Levi, CEO di Iliad.

Iliad Flash 200: tutti i dettagli sull’offerta per il 5° anniversario di giugno 2023

Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Flash 200 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 €/mese

Iliad Flash 200 è tra le offerte 5G al prezzo più basso oggi disponibili. La tariffa dell’operatore poi è senza vincoli e costi nascosti. Se non siete più soddisfatti del piano potete infatti disattivarlo quando volete senza spese aggiuntive o penali. In più avete inclusi tutti i servizi di base come Mi Richiami, segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e accedere a Internet anche in contemporanea. Data l’assenza di rimodulazioni la composizione e il costo mensile dell’offerta sono fissi per sempre.

Iliad garantisce una copertura in 4G/4G+ del 99% del territorio italiano e raggiunge in 5G oltre 3.000 Comuni in tutta Italia. Inoltre l’operatore a novembre 2022 è stato eletto il migliore nel nostro Paese per “mobile availability” dalla società di analisi indipendente OpenSignal. I suoi clienti sono stati quelli che hanno beneficiato della più alta percentuale di tempo connessi alla rete mobile.

Iliad Flash 200 include quindi minuti e SMS illimitati anche verso 60 destinazioni all’estero e 200 GB per navigare anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Nei Paesi Ue potete utilizzare tutti i minuti e 10 GB per accedere a Internet in roaming. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro una tantum. L’offerta, salvo proroghe, è però disponibile solo fino al 15 giugno 2023.

Potete gestire Iliad Flash 200 accedendo con le vostre credenziali all’Area Personale da mobile o web. Il login avverrà poi in automatico se connessi alla rete di Iliad. Dall’Area Personale potrete monitorare credito residuo e consumi, acquistare online una ricarica nel taglio e con il metodo di pagamento che preferite, modificare alcuni dati personali, richiedere l’acquisto a rate di uno smartphone, gestire le deviazioni di chiamata, attivare l’addebito automatico su carta di credito/conto corrente e molto altro ancora. Se siete già clienti di Iliad potete richiedere il passaggio a Flash 200 quando volete dall’Area Personale senza costi aggiuntivi.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare gratuitamente il servizio clienti di Iliad al 177 chiamando dal vostro numero. Il servizio di supporto è disponibile dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle 8 alle 22. Sul sito nella sezione Supporto potete invece trovare guide e FAQ per aiutarvi a risolvere tutti i problemi più comuni per la linea mobile e fissa.

Come avere uno sconto sulla fibra con Iliad Flash 200

IliadBox, tutti i dettagli sull’offerta fibra Qual è la velocità di navigazione? fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali Quanto costa? 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 €/mese

Uno dei vantaggi di attivare Iliad Flash 200 è quello di poter ottenere uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica. Se scegliete di pagare con addebito automatico su conto corrente o carta di credito/debito la rete fissa costa 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Con IliadBox grazie alla copertura garantita da OpenFiber e Fibercop potete navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON o fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload con tecnologia GPON. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

IliadBox include anche chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione ed eletto prodotto dell’anno in comodato d’uso gratuito. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro una tantum. Si possono anche aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale wireless a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Come aggiungere a Iliad Flash 200 uno smartphone a rate

A Iliad Flash 200 o qualsiasi altra offerta dell’operatore è possibile abbinare anche uno smartphone a rate senza anticipo. Con le offerte telefono incluso dell’operatore low cost si può quindi acquistare a prezzi convenienti tutti i migliori modelli di iPhone, compresa l’ultima generazione di dispositivi di Apple. iPhone 14 da 128 GB è disponibile nei colori blu, giallo, mezzanotte, galassia, viola e PRODUCT (RED) a partire da 30,97 euro al mese per 24 rate.

Con Iliad potete richiedere un finanziamento a tasso zero con prima rata dopo un mese e vincolo da 12 o 24 mesi, salvo approvazione da parte di Younited. Il telefono viene consegnato gratuitamente in tutta Italia entro pochi giorni lavorativi. L’operatore ha poi predisposto un servizio di trade-in per dare in permuta un vecchio modello di iPhone, Apple Watch o MacBook e ottenere due diversi vantaggi. Si può scegliere se avere una rateizzazione più conveniente o ricevere un acconto pari al valore stimato del dispositivo che vi verrà scalato dal finanziamento. Nel secondo caso si dovrà però restituire iPhone alla fine del pagamento. Per la richiesta di finanziamento dovrete presentare:

carta d’identità elettronica (CIE), patente o passaporto europeo

tessera sanitaria

IBAN

numero di telefono

email

Nel caso in cui non rispettiate il vincolo di permanenza minimo richiesto dal finanziamento per il passaggio ad un altro operatore o recesso dall’offerta, dovrete comunque corrispondere a Iliad tutte le rate residue. L’operatore consente però di pagarle in un’unica soluzione in ogni momento e senza penali direttamente dall’Area Personale o di continuare con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dalla consegna potete esercitare il diritto di ripensamento e restituire iPhone a Iliad insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Le altre offerte di Iliad a giugno 2023

Le altre offerte di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Voce minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G+ 4,99 €/mese 2 Giga 100 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 3 Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese

Iliad permette di scegliere tra altre offerte interessanti, sempre senza vincoli né costi nascosti o rimodulazioni. Chi utilizza il telefono soprattutto per chiamare può attivare Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB per navigare in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. Nei Paesi Ue avete a disposizione tutti i minuti e il traffico dati inclusi per il roaming.

In alternativa avere Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. In Ue potete utilizzare fino a 8 GB per il roaming.

Se cercate un’offerta solo dati allora dovete attivare Dati 300. Questo piano prevede chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent ma soprattutto 300 GB per navigare in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. In Ue avete 13 GB per il roaming.

Anche per queste offerte l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro una tantum.

Come attivare online Iliad Flash 200 e le altre offerte dell’operatore

Potete attivare Iliad Flash 200 comodamente online attraverso il comparatore di SOStariffe.it. Il vantaggio del nostro sistema, totalmente gratuito, è quello di permettervi di confrontare le promozioni dei principali operatori in modo da avere la certezza di acquistare il piano più conveniente in base alle vostre specifiche esigenze ed abitudini di consumo. Per completare l’acquisto dovrete semplicemente cliccare sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore.

Sul sito di Iliad dovrete completare una breve procedura di registrazione. E’ in questa fase che è possibile richiedere la portabilità del numero se siete clienti di un altro gestore e volete mantenere il contatto. Altrimenti, è sempre possibile acquistare una SIM con un nuovo numero. La portabilità è gratuita e verrà completata entro un massimo di 3 giorni lavorativi. Per il pagamento si utilizza una carta di credito o debito dei circuiti Visa o Mastercard.

La spedizione della SIM è gratuita. Si può scegliere se riceverla con Poste Italiane e corriere. Nel primo caso viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e non c’è quindi obbligo di firma. Nel secondo, invece, dovrete essere presenti personalmente per il ritiro in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere andrà presentato un documento d’identità e fornita una copia fronte/retro dello stesso.

Per l’attivazione dell’offerta si dovrà poi procedere alla video identificazione. La procedura è necessaria affinché l’operatore possa verificare l’identità dell’intestatario della SIM e consiste nel realizzare un breve filmato in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento seguendo le indicazioni sullo schermo. Per la video identificazione, che vi richiederà meno di 3 minuti, servono uno smartphone o un PC dotato di cam collegati a Internet.