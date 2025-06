È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a Sky . Con l'offerta in corso, che terminerà il prossimo 21 di maggio, è possibile attivare Sky TV + Sky Cinema con Netflix e Paramount Plus inclusi spendendo meno di 20 euro al mese. Si tratta di una promozione flash che consente a tutti i nuovi utenti che scelgono Sky la possibilità di accedere all'offerta di intrattenimento più completa sul mercato. Vediamo i dettagli.

Attivare Sky con Netflix incluso diventa ancora più conveniente. La promozione combinata, infatti, è ora disponibile a prezzo scontato, con la possibilità per tutti i nuovi utenti che scelgono Sky di accedere a un’offerta davvero completa e con una spesa contenuta. L’offerta sarà disponibile fino al prossimo 21 maggio, seguendo una semplice procedura di attivazione online.

La promo Sky TV + Netflix costa ora 14,90 euro al mese e con appena 5 euro in più al mese è possibile aggiungere anche Sky Cinema e Paramount Plus. L’offerta in questione è disponibile tramite attivazione online, seguendo una procedura di sottoscrizione rapida. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Sky TV con Netflix incluso: ecco la promo

3 COSE DA SAPERE SULLA PROMO SKY 1. L’attivazione è disponibile fino al 21 maggio 2024 2. L’abbonamento è personalizzabile con tanti contenuti aggiuntivi 3. Anche Netflix è personalizzabile ed è possibile passare ai piani Standard e Premium

In questo momento, è possibile attivare la promo Intrattenimento Plus che include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento di Sky (show, serie TV etc.)

con tutto l’intrattenimento di Sky (show, serie TV etc.) Netflix con piano Base senza pubblicità; è possibile passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza

con piano Base senza pubblicità; è possibile passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza Sky Go

Il costo è di 14,90 euro al mese invece di 30 euro al mese, per 18 mesi e senza vincoli alla fine del periodo promozionale quando sarà possibile scegliere se passare a una nuova offerta Sky Smart oppure se interrompere l’abbonamento con Sky, senza costi di uscita. La spesa iniziale è di 9,90 euro scegliendo Sky Q via Internet (99,90 euro con Sky Q via satellite).

C’è un’altra offerta, ancora più conveniente, da considerare. Con 5 euro in più al mese, infatti, è possibile aggiungere Sky Cinema con Paramount Plus incluso al pacchetto descritto in precedenza. In questo modo, l’offerta avrà un costo di appena 19,90 euro al mese garantendo l’accesso a un ricchissimo catalogo di contenuti (tutto Sky TV, Sky Cinema oltre ai cataloghi di Netflix e Paramount Plus).

Da notare che l’abbonamento è ulteriormente personalizzabile grazie all’aggiunta di pacchetti come Sky Sport (+14 euro al mese) oppure Sky Calcio e Sky Kids (+5 euro al mese ciascuno). Si tratta, quindi, di una promozione completa e personalizzabile, ideale per accedere a tutti i contenuti desiderati con una spesa contenuta.

Per accedere subito all’offerta Sky è possibile seguire il link qui di sotto.

