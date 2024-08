Inwit investirà 20 milioni di euro nella realizzazione di 185 nuove torri di telecomunicazione entro il 2026 per diffondere il 5G in Campania . Scopri i dettagli del progetto e le migliori offerte 5G di maggio

5G in Campania: il piano ambizioso per la rete di nuova generazione

La Commissione europea ha confermato che l’Italia è in grado di raggiungere gli obiettivi di copertura 5G fissati per il 2030 ma resta il fatto che alcune zone del Paese sono ancora lontane dall’essere raggiunte dalle reti di ultima generazione. Tra queste c’è la Campania per cui Inwit ha messo in moto un piano di investimenti di oltre 20 milioni di euro per la realizzazione di circa 185 nuovi torri di telecomunicazione e coperture dedicate indoor grazie alla tecnologia DAS (Distributed Antenna Systems). L’obiettivo del principale Tower Operator italiano è portare il 5G in tutte le principali strutture entro il 2026.

L’annuncio del progetto è stato dato a Napoli da Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne, Comunicazione e sostenibilità di Inwit, in occasione della presentazione del rapporto “Sussidiarietà e governo delle infrastrutture” a cura della Fondazione per la Sussidiarietà e alla presenza del sindaco della città Gaetano Manfredi, del sottosegretario all’Economia, Lucia Albano, del direttore scientifico di Asvis, Enrico Giovannini e del professore Lanfranco Senn della Fondazione.

5G in Campania, il piano di Inwit per eliminare il digital divide

Suigo ha ricordato che il piano di investimenti Inwit per la Campania prevede la realizzazione di oltre 100 le torri nelle Aree Bianche, quindi di scarso interesse per gli operatori, nell’ambito del Piano Italia 5G del Pnrr. Quest’ultime, ribadisce Suigo, “consentiranno di abbattere il divario digitale dei territori“.

Suigo parlando della Campania ha sottolineato come “persistono molte difficoltà nella realizzazione delle infrastrutture digitali in questo territorio” e che “ci sono ancora troppi regolamenti comunali contrari alla normativa nazionale di settore ossia al Codice delle Comunicazioni elettroniche. Regolamenti che non consentono l’adeguata realizzazione delle reti 5G“. Questa criticità va “contro il principio di sussidiarietà” e “restringe, purtroppo, l’impatto positivo degli interventi di semplificazione adottati a livello nazionale“.

“Per superare questi ostacoli è importante che gli enti locali per primi comprendano il valore delle infrastrutture digitali e condivise, spesso ancora pensate come un problema. – continua Suigo – Le torri di telecomunicazione oltre ad abilitare servizi ormai di pubblica utilità ovunque, garantiscono anche maggiore sostenibilità sociale, specie nelle aree interne ancora in digital divide“.

Marco Bussone, presidente di Uncem, evidenzia invece “l’assurdità e l’inutilità di opporsi ai ripetitori per il 5G o ad altre reti. Noi siamo per la tecnologia, per le reti, per le infrastrutture, per abbattere il digital divide che oggi ci rende più deboli e più fragili, meno attrattivi nelle zone rurali e montane del Paese“. La richiesta di Uncem ai sindaci è dunque quella di favorire gli investimenti degli operatori e dello Stato: “Lavoriamo su intelligenza artificiale e blockchain, per usare bene i voucher che tutti i Comuni hanno ricevuto per la digitalizzazione. Ma per tutto questo c’è bisogno di reti“.

Un’ulteriore spinta alla diffusione del 5G in Italia dovrebbe arrivare secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, anche dal recente innalzamento dei limiti dei campi elettromagnetici per la telefonia mobile a 15 V/m entrato in vigore il 29 aprile con la legge 214/2023.

Le migliori offerte 5G selezionate da SOStariffe.it di maggio 2024

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G 7,89 €/mese per sempre Speed 5G 120 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 120 GB in 5G 7,90 €/mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese Giga 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre ho. 9,99 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G 9,99 €/mese ho. 11,99 minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G 11,99 €/mese

Se state cercando un’offerta 5G davvero conveniente oggi la scelta è diventata ancora più ricca con il debutto delle prime tariffe di ho. Mobile per navigare sulle reti di ultima generazione. Per confrontare le proposte dei vari operatori tra loro potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per creare il vostro personale profilo di consumo e selezionare così la soluzione più economica per le vostre esigenze. Per attivarla online dovrete cliccare sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito avete descritte nel dettaglio alcune delle migliori offerte 5G oggi disponibili con minuti illimitati e almeno 100 GB inclusi:

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 5G sulla rete di WindTre

sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 8,34 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. L’operatore vi permette poi di cambiare offerta o richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. I Gigabyte di riserva non scadono e si possono accumulare fino alla soglia prevista dal piano.

Speed 5G 120 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

120 GB in 5G sulla rete di Vodafone

Il primo mese è gratis per l’offerta di 1Mobile con richiesta di portabilità del numero, poi si rinnova a 7,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione in questo caso è di 5 euro mentre diventa di 7 euro per chi attiva un nuovo numero. La SIM e spedizione sono gratis acquistandola online.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM ha un prezzo di 10 euro con spedizione gratuita entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Si può invece richiedere anche un’online un’eSIM allo stesso prezzo. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare con maggiore comodità la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) oltre che con video identificazione.

Giga 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. L’operatore vi permette poi di acquistare online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Se attivate Giga 180 o qualsiasi altra promozione di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avrete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sulla sua offerta fibra. Con l’operatore low cost per la rete fissa avrete inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per i già clienti mobile è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

ho. 9,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G sulla rete di Vodafone

sulla rete di Vodafone 9,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza via WhatsApp

L’offerta di ho. Mobile costa 9,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. Per chi invece arriva da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo in pagamento con autoricarica.

L’operatore permette di richiedere online un’eSIM al costo di 4,99 euro e con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare le sue offerte per trenta giorni e decidere poi se continuare con il piano oppure richiedere direttamente online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

In alternativa è disponibile un’offerta 5G con 250 GB in 5G a 11,99 euro al mese.

