Sky Sport: nuova offerta a prezzo scontato per la partenza della Formula 1 2023

Con l'arrivo del mese di marzo riprendono gli sport motoristici e, in particolare, la Formula 1 mentre la stagione calcistica entra nel vivo con le fasi finali della Champions League e delle altre coppe europee oltre che, naturalmente, con il campionato di Serie A: per gli appassionati c'è ora l'occasione giusta per seguire tutti i principali eventi sportivi in calendario. Con la nuova offerta Sky , infatti, è possibile accedere ai contenuti di Sky Sport ad un prezzo scontato . Vediamo i dettagli completi.

È il momento per scegliere Sky e accedere a tutta l’offerta sportiva a prezzo scontato. Fino al prossimo 5 di marzo 2023, infatti, per i nuovi clienti che scelgono Sky c’è la possibilità di attivare il bundle Sky TV + Sky Sport con condizioni particolarmente vantaggiosa e con la possibilità di personalizzare l’abbonamento con gli altri pacchetti che caratterizzano l’offerta televisiva di Sky. La promozione è disponibile tramite una veloce attivazione online. Si tratta dell’occasione giusta per accedere a Sky Sport in vista della ripartenza del campionato di Formula 1 che prenderà il via con la stagione 2023 la prossima settimana.

Sky TV e Sky Sport: pacchetto completo a 24,90 euro al mese per i nuovi clienti a marzo 2023

COSA INCLUDE LA NUOVA OFFERTA SKY Sky TV tutto l’intrattenimento, le serie TV, gli show, i documentari, l’informazione di Sky, anche on demand Sky Sport la Champions League, l’Europa League, la Conference League, la Formula 1, la Moto GP, le partite di NBA, i tornei di tennis e molto altro Sky Go accesso da smartphone, tablet e PC ai contenuti inclusi nell’abbonamento

La nuova promozione lanciata da Sky e in scadenza il prossimo 5 marzo 2023 è da cogliere al volo. L’offerta prevede un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi (senza alcun vincolo successivamente) ed include l’accesso a tutti i contenuti di intrattenimento presenti nel pacchetto Sky TV. Si tratta del pacchetto “base” di Sky che consente l’accesso ai canali e ai contenuti on demand relativi alle serie TV, agli show, ai documentari ed all’informazione di Sky.

A completare la promozione c’è Sky Sport. Il pacchetto di contenuti dedicati agli appassionati sportivi include la Champions League, l’Europa League, la Conference League di calcio oltre alle gare della Formula 1, con il primo GP della stagione in programma il 5 marzo, e della Moto GP le cui stagioni sono pronte a partire. Con Sky Sport è possibile seguire i più importanti tornei di tennis oltre che la stagione NBA, che sta entrando nel vivo, e molte altre competizioni oltre a poter accedere a Sky Sport 24.

L’offerta include anche l’accesso a Sky Go. Tramite l’app per dispositivi Android, iPhone, iPad e PC è possibile accedere a tutti i contenuti del proprio abbonamento in streaming, seguendo in modo ancora più semplice gli eventi desiderati, senza limitazioni di alcun tipo e, soprattutto, senza alcun costo aggiuntivo. Da notare che l’abbonamento è personalizzabile con l’aggiunta di pacchetti aggiuntivi come Sky Cinema (+10 euro con Paramount Plus incluso), Sky Calcio (+5 euro, permette di seguire la Serie A e i campionati esteri) e Sky Kids (+5 euro).

L’offerta Sky è disponibile tramite il link riportato qui di seguito. C’è tempo fino al prossimo 5 di marzo per sfruttare la promozione e attivare il nuovo abbonamento. Per sottoscrivere l’offerta è possibile affidarsi ad una veloce procedura online (basta cliccare su Acquista ora) oppure è possibile procedere con l’attivazione tramite un operatore Sky (scegliendo Ti chiamiamo noi; per personalizzare l’abbonamento con pacchetti aggiuntivi conviene scegliere quest’opzione).

Ricordiamo che, in alternativa, è possibile optare per Prova Sky Q. La promozione prevede un costo di 9 euro una tantum e consente l’accesso a tutta l’offerta Sky (Netflix compreso) per 30 giorni. Terminato il periodo promozionale, sarà possibile, senza vincoli di alcun tipo, scegliere quale promozione attivare per accedere a Sky. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Nel frattempo, continua la promo dedicata a Sky WiFi. L’abbonamento per la connessione Internet di casa (tramite fibra FTTH oppure fibra mista FTTC) è ora proposto al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro al mese senza vincoli). L’offerta in questione include il modem Wi-Fi e prevede un contributo di attivazione di 29 euro una tantum. Da notare, però, che la promozione è abbinabile all’offerta Prova Sky Q, il cui costo sarà incluso nel contributo di attivazione indicato in precedenza.

Anche in questo caso, Sky WiFi è attivabile direttamente online, seguendo una semplice procedura di verifica della copertura. Per dettagli ulteriori è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

