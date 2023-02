Le assicurazioni moto online più economiche di febbraio 2023 consentono di ridurre, in modo drastico, la spesa per poter assicurare il proprio veicolo a due ruote. A disposizione dei motociclisti italiani, infatti, ci sono tantissime opzioni da sfruttare per poter accedere ad una polizza moto completa e conveniente. Affidandosi al comparatore di preventivi di SOStariffe.it sarà facile individuare delle assicurazioni moto in grado di garantire una riduzione della spesa, senza compromessi sulla qualità e la completezza della polizza. Vediamo, quindi, quali sono le caratteristiche delle migliori polizze moto e come fare a individuare le più economiche di febbraio 2023.

Tagliare il costo dell’assicurazione moto è possibile. Confrontando le opzioni a propria disposizione, infatti, sarà facile individuare la compagnia in grado di garantire l’accesso ad una polizza completa e conveniente, senza compromessi e limitazioni. Il confronto online dei preventivi, quindi, può essere la strada giusta da seguire per individuare l’assicurazione moto più conveniente di febbraio 2023 (o di qualsiasi altro mese dell’anno).

Affidarsi alla comparazione dei preventivi permette di scartare le proposte poco convenienti, perché troppo costose o troppo limitate in termini di coperture assicurative, focalizzandosi solo sulle polizze realmente vantaggiose, in base alle proprie esigenze. Il confronto, inoltre, si basa su preventivi calcolati con i dati propri dati anagrafici e assicurativi. Si tratta, quindi, di una comparazione “su misura” pensata per rendere semplicissima la scelta della polizza moto.

Vediamo come funziona il confronto delle polizze per individuare l’assicurazione moto online più economica e conveniente.

Come si trovano le migliori polizze moto

3 MOTIVI PER AFFIDARSI ALLA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI SU SOSTARIFFE.IT 1. Con la comparazione è possibile individuare polizze moto convenienti in base ai propri dati 2. La comparazione è gratuita e imparziale 3. È possibile richiedere assistenza gratuita, nella scelta e/o nell’attivazione della polizza, in qualsiasi momento chiamando al numero 800 999 565

Scegliere e attivare la migliore polizza moto di febbraio 2023 è semplice. Affidandosi al confronto dei preventivi, infatti, sarà possibile individuare con precisione le proposte migliori presenti sul mercato assicurativo andando ad attivare le soluzioni più convenienti in base alle proprie esigenze e, soprattutto, in base ai propri dati anagrafici, assicurativi ed al veicolo da assicurare. Si tratta di un confronto “su misura” che consente di individuare con precisione le proposte più vantaggiose.

Il confronto dei preventivi può essere velocizzato, aiutando l’utente a individuare l’assicurazione moto più economica, affidandosi al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto. Il tool di comparazione, completamente gratuito e imparziale, consente di inserire una sola volta i propri dati assicurativi e anagrafici per andare a calcolare decine di preventivi diversi da confrontare, anche con la possibilità di personalizzare il pacchetto assicurativo, aggiungendo eventuali garanzie accessorie.

I preventivi disponibili su SOStariffe.it consento di accedere a tante diverse opzioni tra cui poter individuare una polizza moto economica e realmente vantaggiosa. Il tool di confronto andrà a ordinare i preventivi in base alla loro convenienza. In questo modo, per l’utente, sarà ancora più facile scegliere la proposta più vantaggiosa per attivare l’assicurazione auto online. Per iniziare subito il confronto dei preventivi è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Una volta individuata la polizza moto giusta si potrà passare all’attivazione online, seguendo una procedura rapida e facile da completare che prevede il raggiungimento del sito della compagnia che propone la polizza, l’inserimento di pochi dati e il pagamento del premio. In pochi minuti e senza alcun costo aggiuntivo sarà possibile attivare la nuova assicurazione per la propria moto, considerando sia la polizza RC che eventuali garanzie accessorie.

In qualsiasi momento, inoltre, si ha la possibilità di ottenere assistenza gratuita (sia nella scelta che nell’attivazione della polizza) contattando il Numero Verde 800 999 565. Un consulente qualificato sarà a disposizione dell’utente per assisterlo in tutti i passi necessari per scegliere ed attivare una nuova polizza. Da notare che c’è anche la possibilità di bloccare il prezzo di un preventivo calcolato tramite il sistema di comparazione. In questo modo, sarà possibile valutare con maggiore attenzione le opzioni disponibili prima di procedere con l’attivazione.

Assicurazione moto online: quali sono le più convenienti

Non esiste un’assicurazione moto più conveniente in assoluto. Per individuare la polizza migliore sarà sempre necessario indicare i propri dati anagrafici, assicurativi e i dati del veicolo prima di procedere al calcolo di un preventivo. Anche affidandosi alla comparazione su SOStariffe.it bisognerà inserire i propri dati in modo da poter contare su di una selezione di preventivi calcolati “su misura” per l’utente. Un preventivo generico non potrà essere indicativo sulla convenienza della polizza.

Ad incidere sul premio assicurativo e, quindi, sull’importo da pagare ci sono svariati fattori:

la provincia di residenza del proprietario

la classe di merito , in base al meccanismo bonus malus

, in base al meccanismo bonus malus l’ età e la storia assicurativa del proprietario del veicolo

del veicolo il modello di moto da assicurare e il suo valore commerciale al momento della sottoscrizione della polizza

e il suo al momento della sottoscrizione della polizza la presenza di eventuali limitazioni all’utilizzo del veicolo assicurato come la Guida Esperta che limita l’utilizzo del veicolo assicurato a motociclisti più esperti e che consente di ridurre il costo rispetto alla Guida Libera

del veicolo assicurato come la che limita l’utilizzo del veicolo assicurato a motociclisti più esperti e che consente di ridurre il costo rispetto alla Guida Libera l’aggiunta di garanzie accessorie

La combinazione di tutti questi elementi, oltre alle politiche interne di ogni singola compagnia (che può dare più o meno peso ad ogni parametro indicato), andrà ad influenzare il costo finale della polizza. Ricorrendo alla comparazione dei preventivi su SOStariffe.it, quindi, sarà possibile individuare una lunga serie di opzioni calcolate sulla base dei propri dati e sceglierne, quindi, una conveniente.

Le 3 migliori polizze moto 2023

LA MIGLIORE POLIZZA DISPONIBILE SU SOSTARIFFE.IT COSTO 1° posizione Verti 228 euro 2° posizione ConTe.it Assicurazioni 404 euro

426 euro con Assistenza Stradale 3° posizione Linear 578 euro con Guida Libera

Per scegliere la migliore assicurazione moto del momento è possibile affidarsi al confronto dei preventivi. Con il tool di confronto di SOStariffe.it, come detto, è possibile analizzare decine di preventivi differenti fino a trovare una polizza moto realmente conveniente da attivare direttamente online.

Per chiarire il funzionamento della comparazione andiamo a realizzare una simulazione d’uso del tool di confronto. Ipotizziamo il caso di un “motocilista tipo” così definito:

uomo nato nel 1985 in 1° classe di merito senza sinistri negli ultimi 5 anni

residente a Milano

moto da assicurare: Yamaha T-Max

Inserendo questi dati nel comparatore di SOStariffe.it sarà possibile individuare quelle che sono le 3 migliori polizze moto di febbraio 2023 disponibili tramite il tool di comparazione e per il profilo di motocilista tipo indicato nell’esempio. Naturalmente, modificando anche un solo parametro sarà necessario effettuare la comparazione di nuovo in quanto tutti i preventivi cambierebbero.

Come scegliere l’assicurazione moto online più economica

1) Verti

L’assicurazione moto più economica del momento, in base ai dati raccolti con la comparazione di SOStariffe.it, arriva da Verti che, per il caso di motocilista tipo indicato nell’esempio, propone una polizza con un prezzo annuale di 228 euro. Tale polizza presenta un massimale di 7 milioni di euro per i danni alle persone e 2,5 milioni di euro per i danni alle cose.

Da notare, inoltre, che è presente la Guida Esperta che limita la possibilità di condurre il veicolo assicurato ai motociclisti con almeno 23 anni. C’è la possibilità di aggiungere ulteriori conducenti con età inferiore ai 23 anni passando alla Guida Libera a fronte di una spesa aggiuntiva.

La polizza di Verti, inoltre, presenta alcune rinunce o limitazioni alla rivalsa come:

la compagnia limita la rivalsa a 2.500 euro, per il primo sinistro, in caso di guida in stato di ebbrezza

la compagnia rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta ma il conducente deve rinnovare la patente entro 6 mesi

2) ConTe.it Assicurazioni

Un’altra assicurazione moto economica e completa viene proposta da ConTe.it Assicurazioni. La polizza presenta un costo di 404 euro scegliendo la sola copertura RC oppure 426 euro aggiungendo anche la garanzia accessoria Assistenza Stradale, proposta in bundle ad un prezzo scontato, garantendo così un risparmio aggiuntivo per il contraente della polizza.

La polizza include un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. C’è anche la clausola di Guida Esperta con possibilità di passaggio alla Guida Libera. Da notare, inoltre, che la proposta di ConTe.it include la possibilità di sospensione. La compagnia aggiunge anche una rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta (ma solo nel caso di rinnovo entro 3 mesi).

3) Linear

La terza polizza moto consigliata per il profilo di motociclista tipo indicato in precedenza arriva da Linear. La compagnia propone una polizza con un costo di 578 euro ma che include la Guida Libera senza costi aggiuntivi. La polizza di Linear presenta un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da segnalare anche un’estensione della RC ai danni causati a terzi dalla circolazione in aree private. Questa polizza non può essere sospesa. La versione con opzione di sospensione inclusa costa 608 euro.

Non sempre il risparmio è l’opzione migliore

GLI ELEMENTI DA CONSIDERARE PER VALUTARE LA CONVENIENZA DI UNA POLIZZA MOTO Massimale Rappresenta l’importo massimo che il risarcimento emesso dalla compagnia potrà raggiungere. Se troppo basso espone l’assicurato a rischi maggiori Formula di Guida Può rappresentare una limitazione della validità della polizza. Con la Guida Esperta, infatti, sono i conducenti con età superiore a quanto indicato nelle condizioni contrattuali (in genere 23 anni) possono mettersi alla guida del mezzo assicurato. Per eliminare questa limitazione è necessario passare alla Guida Libera Clausola di sospensione Permette di sospendere per un certo periodo di tempo la validità della polizza. Utile per chi non usa la moto in inverno Garanzie Accessorie Sono garanzie extra (Furto e Incendio, Kasko, Assistenza Stradale, Tutela Legale etc.) che si affiancano alla copertura RC (obbligatoria per circolare). Comportano un costo aggiuntivo ma garantiscono maggiori tutele

Il confronto online su SOStariffe.it (per il profilo di motociclista tipo) ha individuato tre ottime polizze moto da attivare a febbraio 2023. In generale, però, è importante tenere presente che scegliere la polizza più economica non significa sempre scegliere la polizza migliore. Gli elementi da considerare sono diversi e per ogni motociclista ci possono essere esigenze specifiche tali da rendere una polizza più costosa migliore (in quanto più completa) rispetto ad una più economica.

Bisogna, infatti, analizzare sempre con attenzione le caratteristiche della polizza moto che si sta valutando di attivare. Non c’è solo il prezzo da considerare. È necessario valutare altre caratteristiche molto importanti come il massimale, sia per i danni alle cose che per i danni alle persone, oltre alla Formula di Guida. Solo con la Guida Libera, ad esempio, sarà possibile utilizzare liberamente il veicolo assicurato mettendo a disposizione di conducenti più giovani (ad esempio un figlio neopatentato).

Non ci sono solo i massimali e la Formula di Guida da considerare. Nella valutazione di una polizza moto, infatti, bisogna tenere conto anche delle Garanzie Accessorie, coperture aggiuntive che possono fare la differenza in molte situazioni. L’aggiunta di tutele extra come l’Assistenza Stradale, la Kasko, la Furto e Incendio e altre ancora comportano una spesa aggiuntiva per il contraente della polizza ma garantiscono anche la possibilità di poter contare su di un pacchetto di tutele decisamente più completo.

Un altro elemento da considerare e che potrebbe tornare utile se incluso nella polizza moto è la clausola di sospensione. Si tratta di un’opzione che consente al contraente di sospendere la validità della polizza, andando a posticipare la data di scadenza del contratto. Durante il periodo di sospensione, però, la copertura assicurativa non sarà attiva. Questa clausola torna utile per tutti i motociclisti che non utilizzano il veicolo assicurato durante i mesi invernali.

La valutazione di tutti questi aspetti gioca un ruolo importante nella scelta della migliore assicurazione moto che, quindi, va ben oltre la scelta dell’opzione più economica. Per valutare con precisione le opzioni a propria disposizione è, quindi, necessario tenere in considerazione non solo il prezzo ma anche tutti gli elementi aggiuntivi che concorrono a definire le caratteristiche di una polizza moto. Solo in questo modo sarà possibile scegliere davvero l’assicurazione moto migliore.

