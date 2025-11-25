Per il Black Friday l'offerta Sky e Netflix conosciuta come Intrattenimento Plus è disponibile solo online a prezzo e attivazione scontati . Scopri come attivare la promozione, prezzo e caratteristiche

Sky in questi giorni di Black Friday ha reso disponibile una nuova promozione che sarebbe perfetta per gli amanti delle serie TV. Ancora per diversi giorni l’offerta Intrattenimento Plus con incluso Sky e Netflix è infatti proposta a prezzo e attivazione scontati in esclusiva online.

Sky e Netflix: prezzo e caratteristiche di novembre 2025

Sky & Netflix Dettagli Costi 14,99 €/mese per 18 mesi

Sky Smart a a 19 € Cosa vedere Sky TV

Netflix Standard con pubblicità

Sky TV & Netflix è disponibile in esclusiva online entro l’1/12/25, salvo proroghe, al prezzo di 14,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese. Avete incluso un piano Netflix Standard con pubblicità per vedere in HD su due dispositivi in contemporanea contenuti come la stagione finale di Strager Things (prima parte dal 27/11/25). Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Bruno Barbieri – 4 Hotel, X Factor e Masterchef (dall’11/12/25) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Task, All her fault, Accused – Sotto processo e It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, The Iris Affair – Missione ad alto rischio e Call My Agent 3.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

Sky Cinema e Paramount+ incluso per 6 mesi , poi si rinnova 10 euro al mese per 12 mesi

, poi si rinnova 10 euro al mese per 12 mesi Sky Sport a 22,90 euro al mese , invece di 26,90 euro al mese, per vedere tutta la Formula 1 e MotoGP , Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour , basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline

a , invece di 26,90 euro al mese, per vedere , il grande tennis con tutti i tornei e , italiano e internazionale, con la e molte altre discipline Sky Calcio a 8 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League , Ligue 1 e Bundesliga

a per vedere con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di , e Sky Kids a 5 euro al mese

a Sky Ultra HD a 5 euro al mese

Il decoder Sky Stream vi permette di accedere a tutti i contenuti della pay TV, ai canali e alle app, compresa Netflix, in un unico posto e senza l’installazione della parabola. Basta connetterlo a Internet per iniziare subito la visione.

Grazie ai comandi vocali potete trovare in pochi secondi cosa guardare e tramite le playlist potete accedere ai contenuti che preferite quando volete e vederle anche in secondo momento.

Sky Stream vi permette poi di mettere in pausa un programma anche in diretta e persino quelli trasmessi sui canali di Rai, Mediaset e La7. Se invece il contenuto è già iniziato, con la funzione Restart potete farlo ripartire dall’inizio.

Attivando il servizio Sky Multiscreen potete vedere gli stessi contenuti anche su altri televisori della casa, aggiungendo fino a 6 dispositivi oltre allo Sky Stream principale.

Con l’app Sky Go potete vedere tutti i contenuti della pay TV sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) anche fuori casa.

