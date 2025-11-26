- DAZN Full mensile con possibilità di disdetta scontato di 5 €/mese per 12 mesi
- Il piano include tutta la Serie A e Serie B
In questi giorni il piano DAZN Full con pagamento mensile e possibilità di disdetta è disponibile con uno sconto di 5 euro al mese per 12 mesi. Scopri come attivare la promozione
Ci sono novità molto interessanti per gli appassionati di calcio. DAZN dalla scorsa settimana propone il piano DAZN Full per vedere tutta la Serie A e Serie B con pagamento mensile e possibilità di disdetta con uno sconto di 5 euro al mese per 12 mesi. Attivandolo oggi potete quindi risparmiare 60 euro all’anno rispetto alla formulazione standard del piano.
|DAZN Full
|Dettagli
|Costi
|Servizi inclusi
DAZN Full prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Il prezzo è di 39,99 euro al mese, invece di 44,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato il prezzo è invece di 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (60 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli). Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.
Al momento sul sito di DAZN non è disponibile un banner promozionale dedicato all’offerta per DAZN Full mensile a prezzo scontato e quindi non è indicata una scadenza.
Con DAZN Full sono inclusi i seguenti contenuti:
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Goal
|DAZN MyClubPass
|DAZN Family
DAZN vi propone anche altre offerte come:
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).
Eventualmente potete poi passare DAZN Full annuale con pagamento dilazionato al costo di 19,99 euro al mese, invece di 34,99 euro al mese, risparmiando 180 euro rispetto all’offerta attuale. Potete verificare la disponibilità della promozione dopo aver effettuato il login.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.
Alcuni ex clienti di DAZN fino al 26/11/25, salvo cambiamenti, possono attivare DAZN Family con pagamento mensile e possibilità di disdetta al prezzo di 29,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 69,99 euro al mese, dividendo il costo con un amico o un familiare.
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
DAZN Family, invece, permette di vedere gli stessi contenuti inclusi su DAZN Full ma su due dispositivi in contemporanea anche se collegati a reti domestiche differenti.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente sui canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al costo di 10 euro al mese.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|
TIMVISION Family S/M/L
|
|
|TIMVISION con DAZN e Prime
|
|
|TIMVISION Gold/Plus
|
|
Anche alcune offerte di TIMVISION includono DAZN e vi permettono di risparmiare anche fino all’80% rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti per lo streaming. Possono abbonarsi alla piattaforma di TIM i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Vi ricordiamo che se avete già attivo un profilo per uno dei servizi inclusi nell’abbonamento potrete continuare tranquillamente a utilizzarlo.
Ecco quindi le offerte TIMVISION con DAZN incluso disponibile fino al 29/11/25, salvo eventuali proroghe:
I prezzi sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Il TIMVISION Box è incluso nell’abbonamento e la spedizione è gratis. Lo riceverete direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Attualmenten anche il TIMVISION Box Atmosphere è incluso in comodato d’uso gratuito ma solo fino al 29/11/25.
TIMVISION consente di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
Va poi sottolineato che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Chi non è pienamente soddisfatto della propria offerta può passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi: