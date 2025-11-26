DAZN sconta il piano Full: ecco l'offerta del Black Friday

DAZN
di Matteo Testa

In questi giorni il piano DAZN Full con pagamento mensile e possibilità di disdetta è disponibile con uno sconto di 5 euro al mese per 12 mesi. Scopri come attivare la promozione

In 30 sec.
Le novità di DAZN a novembre 2025
  1. DAZN Full mensile con possibilità di disdetta scontato di 5 €/mese per 12 mesi
  2. Il piano include tutta la Serie A e Serie B
DAZN sconta il piano Full: ecco l'offerta del Black Friday

Ci sono novità molto interessanti per gli appassionati di calcio. DAZN dalla scorsa settimana propone il piano DAZN Full per vedere tutta la Serie A e Serie B con pagamento mensile e possibilità di disdetta con uno sconto di 5 euro al mese per 12 mesi. Attivandolo oggi potete quindi risparmiare 60 euro all’anno rispetto alla formulazione standard del piano.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare la più adatta ai vostri gusti direttamente online.

Confronta le offerte TV »

DAZN Full a prezzo scontato per 12 mesi a novembre 2025

DAZN Full Dettagli
Costi
  • 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 39,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 359 €/anno
Servizi inclusi
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport

DAZN Full prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Il prezzo è di 39,99 euro al mese, invece di 44,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato il prezzo è invece di 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (60 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli). Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.

Scegli il piano DAZN per te »

Al momento sul sito di DAZN non è disponibile un banner promozionale dedicato all’offerta per DAZN Full mensile a prezzo scontato e quindi non è indicata una scadenza.

Con DAZN Full sono inclusi i seguenti contenuti:

  • tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)
  • tutta la Serie BTK
  • Europa League
  • i migliori incontri della Conference League
  • La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic
  • FA CUP, Carabao Cup e Community Shield
  • calcio femminile
  • una selezione di partite di NFL
  • basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)
  • boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing
  • freccette
  • i canali tematici di Juventus, Inter, Roma, Lazio e Milan
  • Eurosport
  • Serie A Elite di rugby
  • Redbull TV
  • programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

DAZN: tutte le altre offerte di novembre 2025

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi
DAZN Goal
  • 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 129 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • 3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri, tutta la Serie BTK, calcio femminile
DAZN MyClubPass
  • 29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 329 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, gli highlights di tutte le partite di Serie A e gli approfondimenti
DAZN Family
  • 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 69,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 599 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport

DAZN vi propone anche altre offerte come:

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).

Eventualmente potete poi passare DAZN Full annuale con pagamento dilazionato al costo di 19,99 euro al mese, invece di 34,99 euro al mese, risparmiando 180 euro rispetto all’offerta attuale. Potete verificare la disponibilità della promozione dopo aver effettuato il login.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.

Alcuni ex clienti di DAZN fino al 26/11/25, salvo cambiamenti, possono attivare DAZN Family con pagamento mensile e possibilità di disdetta al prezzo di 29,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 69,99 euro al mese, dividendo il costo con un amico o un familiare.

Scegli il piano DAZN per te »

DAZN Goal include:

  • 3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione
  • tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout
  • tutti gli Highlights di Serie A
  • La Liga
  • il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League
  • una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

DAZN Family, invece, permette di vedere gli stessi contenuti inclusi su DAZN Full ma su due dispositivi in contemporanea anche se collegati a reti domestiche differenti.

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente sui canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al costo di 10 euro al mese.

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso di novembre 2025

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi
TIMVISION Family S/M/L
  • a partire da 7 €/mese per 12 mesi, poi 14,99 €/mese
  • a partire da 20,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole
  • fino all’81% di risparmio per i primi 6 mesi
  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION con DAZN e Prime
  • 29,99 €/mese per 6 mesi, poi 34,99 €/mese con DAZN Full
  • 49,99 €/mese per 6 mesi, poi 59,99 €/mese con DAZN Family
  • 44,99 €/mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole
  • 29,99 €/mese con MyClubPass
  • fino al 46% di risparmio nei primi 6 mesi
  • TIMVISION
  • DAZN Full/Family/MyClubPass
  • Infinity+
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION Gold/Plus
  • 39,99 €/mese per 6 mesi, poi 44,99 €/mese con DAZN Full
  • 59,99 €/mese per 6 mesi, poi 69,99 €/mese con DAZN Family
  • 56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole
  • fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi
  • TIMVISION
  • DAZN Full o Family
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

Anche alcune offerte di TIMVISION includono DAZN e vi permettono di risparmiare anche fino all’80% rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti per lo streaming. Possono abbonarsi alla piattaforma di TIM i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito. Vi ricordiamo che se avete già attivo un profilo per uno dei servizi inclusi nell’abbonamento potrete continuare tranquillamente a utilizzarlo.

Ecco quindi le offerte TIMVISION con DAZN incluso disponibile fino al 29/11/25, salvo eventuali proroghe:

TIMVISION con DAZN e Prime

  • TIMVISION
  • DAZN (Full/Family/MyClubPass)
  • Infinity+ (fino al 30/11/25)
  • Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

  • 29,99 euro al mese per 6 mesi, poi 34,99 euro al mese, con DAZN Full, pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro
  • 49,99 euro al mese per 6 mesi, poi 59,99 euro al mese, con DAZN Family, pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro
  • 29,99 euro al mese con DAZN MyClubPass pari a 359,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate.
  • 44,99 euro al mese con DAZN Full e possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Attiva TIMVISION con DAZN »

TIMVISION Family S/M/L

  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+ (fino al 30/11/25)
  • Disney+ Standard con pubblicità (solo Family M e L)
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità (solo Family L)

I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:

  • 7 euro al mese per 6 mesi, poi 14,99 euro al mese pari a 131,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 179,88 euro
  • 20,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:

  • 10 euro al mese per 6 mesi, poi 17,99 euro al mese pari a 167,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro
  • 23,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:

  • 12 euro al mese per 6 mesi, poi 19,99 euro al mese pari a 191,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro
  • 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Attiva TIMVISION Family »

TIMVISION Gold/Gold Plus

  • TIMVISION
  • DAZN Full/Family
  • Infinity+ (fino al 30/11/25)
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

  • 39,99 euro al mese per 6 mesi, poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full, pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro
  • 59,99 euro al mese per 6 mesi, poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family, pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro
  • 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.

Il TIMVISION Box è incluso nell’abbonamento e la spedizione è gratis. Lo riceverete direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Attualmenten anche il TIMVISION Box Atmosphere è incluso in comodato d’uso gratuito ma solo fino al 29/11/25.

TIMVISION consente di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

Va poi sottolineato che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attivando una delle offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Chi non è pienamente soddisfatto della propria offerta può passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

  • Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese
  • Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese
  • Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese
  • Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese
  • DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese
  • Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
DAZN sconta il piano Full: ecco l'offerta del Black Friday
DAZN
angle-right
Sky e Netflix insieme: disponibile la nuova promo del Black Friday
SKY
angle-right
Luce e gas per partite IVA, negozi e microimprese: come trovare le migliori offerte a novembre 2025
Energia
angle-right
Roaming Ue: WindTre anticipa l'adeguamento alle regole del 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Nintendo Switch 2 e PS5 in sconto con la promo Black Friday di TIM
Telefonia Mobile
angle-right
Netflix aumenterà ancora i prezzi: cosa cambia e come risparmiare
TV
angle-right
Conti correnti business a confronto: le offerte di novembre 2025
Conti Correnti
angle-right
Le migliori carte di credito di novembre 2025
Carte di Credito
angle-right
Fibra Iliad a 21,99 euro al mese: l'offerta ora ha una data di scadenza
Iliad
angle-right
Sky WiFi: attivazione gratuita e prezzo scontato per il Black Friday
Internet Casa
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.