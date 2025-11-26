Offerte Internet casa a meno di 20 euro: le tariffe di Novembre 2025

Internet Casa
di Davide Raia

Sfruttando le migliori offerte disponibili sul mercato, soprattutto in questo periodo di Black Friday, è possibile accedere a soluzioni vantaggiose per avere Internet a casa a meno di 20 euro al mese. Andiamo a scoprire le promo su cui puntare oggi.

In 30 sec.
Le offerte Internet casa da meno di 20 euro al mese:
  • Plenitude Fibra: il costo è di 16,90 euro al mese per 3 anni 
  • Iren Stay Connettività: il costo è di 18,99 euro al mese per 1 anno
  • Optima: il costo è di 19,99 euro al mese per il 1° anno e poi 9,99 euro al mese 
Offerte Internet casa a meno di 20 euro: le tariffe di Novembre 2025

Il settore delle offerte Internet per la casa è ricco di opzioni, con tariffe che consentono l’utilizzo della fibra ottica ma anche con soluzioni pensate per chi non è raggiunto dalla rete FTTH. Confrontando le promozioni è possibile ridurre il costo anche senza rinunciare a una connessione veloce.

Per un quadro completo sulle tariffe disponibili basta consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. Basteranno pochi secondi per verificare quali sono le offerte più vantaggiose da attivare direttamente online.

Scopri le offerte Internet casa da 16,99 €/mese »

Di seguito andremo ad analizzare quelle che sono le tariffe più vantaggiose del momento per poter sfruttare una connessione Internet a casa con un prezzo inferiore ai 20 euro al mese.

Le migliori offerte Internet casa a meno di 20 euro al mese

Ecco quali sono le offerte da attivare a meno di 20 euro al mese:

OFFERTA TECNOLOGIA DI CONNESSIONE COSTI
Plenitude Fibra Fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit 16,90 euro al mese per 3 anni, per già clienti luce e gas oppure per chi attiva una nuova fornitura
Iren Stay Connettività Fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit 18,99 euro al mese per 1 anno attivando anche un’offerta luce o gas
Optima Fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit 19,99 euro al mese per il 1° anno e poi 9,99 euro al mese attivando il bundle con luce e gas
Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Plenitude Fibra

La prima promozione da segnalare è Plenitude Fibra che consente di sfruttare una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 2,5 Gigabit. L’offerta in questione costa appena 16,90 euro al mese per 3 anni (anziché 24,90 euro al mese) per i già clienti Plenitude che ne richiedono l’attivazione oppure per chi attiva la fibra insieme a un’offerta luce e/o gas. Il modem Wi-Fi è incluso ed è previsto un contributo d i attivazione di 39 euro una tantum. La promo non ha vincoli. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Iren Stay Connettività

Un’altra promo da considerare è Iren Stay Connettività. Si tratta di una promo che unisce la connessione di casa con una fornitura di luce o gas. Attivando il bundle proposto da Iren, infatti, il costo della connessione Internet a casa sarà di 18,99 euro al mese per 12 mesi (poi 20,99 euro al mese). La connessione avviene tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit. Il modem Wi-Fi è incluso e il costo di attivazione è di 49,99 euro una tantum.

Attiva qui l’offerta di Iren »

Optima

Da valutare anche l’offerta di Optima. Anche in questo caso si tratta di un bundle con luce e gas che garantisce uno sconto in bolletta di 40 euro e un Buono Amazon da 49,90 euro. L’offerta fibra prevede un costo di 19,90 euro al mese per il primo anno e di 9,90 euro al mese dal secondo anno (mantenendo le forniture di luce e gas attive).

La connessione sfrutta la fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit. Le offerte luce e gas da abbinare sono indicizzate con un costo dell’energia pari al PUN + 0,0396 €/kWh per la luce e al PSV + 0,12 €/Smc per il gas. Le condizioni proposte sono valide per il Black Friday, fino al prossimo 30 novembre. L’offerta è attivabile di seguito.

Attiva qui l’offerta di Optima »

Le altre offerte Internet casa di novembre 2025

In tabella vengono riepilogate altre offerte Internet casa da attivare a novembre 2025 con una spesa di poco più di 20 euro al mese:

OFFERTA TECNOLOGIA DI CONNESSIONE COSTI
Sky WiFi  Fibra FTTH fino a 1 Gigabit oppure FTTC fino a 200 Megabit 20,90 €/mese in abbinamento a offerta TV oppure 22,90 €/mese per 18 mesi
Fibra Iliad Fibra FTTH fino a 5 Gigabit 21,99 €/mese con lo sconto per clienti mobile oppure 24,99 €/mese
Super Fibra WINDTRE Fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure FTTC fino a 200 Megabit 22,99 €/mese per clienti mobile oppure 24,99 €/mese
Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
