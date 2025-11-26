Il settore delle offerte Internet per la casa è ricco di opzioni, con tariffe che consentono l’utilizzo della fibra ottica ma anche con soluzioni pensate per chi non è raggiunto dalla rete FTTH. Confrontando le promozioni è possibile ridurre il costo anche senza rinunciare a una connessione veloce.

Per un quadro completo sulle tariffe disponibili basta consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. Basteranno pochi secondi per verificare quali sono le offerte più vantaggiose da attivare direttamente online.

Di seguito andremo ad analizzare quelle che sono le tariffe più vantaggiose del momento per poter sfruttare una connessione Internet a casa con un prezzo inferiore ai 20 euro al mese.

Le migliori offerte Internet casa a meno di 20 euro al mese

Ecco quali sono le offerte da attivare a meno di 20 euro al mese:

OFFERTA TECNOLOGIA DI CONNESSIONE COSTI Plenitude Fibra Fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit 16,90 euro al mese per 3 anni, per già clienti luce e gas oppure per chi attiva una nuova fornitura Iren Stay Connettività Fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit 18,99 euro al mese per 1 anno attivando anche un’offerta luce o gas Optima Fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit 19,99 euro al mese per il 1° anno e poi 9,99 euro al mese attivando il bundle con luce e gas

Plenitude Fibra

La prima promozione da segnalare è Plenitude Fibra che consente di sfruttare una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 2,5 Gigabit. L’offerta in questione costa appena 16,90 euro al mese per 3 anni (anziché 24,90 euro al mese) per i già clienti Plenitude che ne richiedono l’attivazione oppure per chi attiva la fibra insieme a un’offerta luce e/o gas. Il modem Wi-Fi è incluso ed è previsto un contributo d i attivazione di 39 euro una tantum. La promo non ha vincoli. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Iren Stay Connettività

Un’altra promo da considerare è Iren Stay Connettività. Si tratta di una promo che unisce la connessione di casa con una fornitura di luce o gas. Attivando il bundle proposto da Iren, infatti, il costo della connessione Internet a casa sarà di 18,99 euro al mese per 12 mesi (poi 20,99 euro al mese). La connessione avviene tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit. Il modem Wi-Fi è incluso e il costo di attivazione è di 49,99 euro una tantum.

Optima

Da valutare anche l’offerta di Optima. Anche in questo caso si tratta di un bundle con luce e gas che garantisce uno sconto in bolletta di 40 euro e un Buono Amazon da 49,90 euro. L’offerta fibra prevede un costo di 19,90 euro al mese per il primo anno e di 9,90 euro al mese dal secondo anno (mantenendo le forniture di luce e gas attive).

La connessione sfrutta la fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit. Le offerte luce e gas da abbinare sono indicizzate con un costo dell’energia pari al PUN + 0,0396 €/kWh per la luce e al PSV + 0,12 €/Smc per il gas. Le condizioni proposte sono valide per il Black Friday, fino al prossimo 30 novembre. L’offerta è attivabile di seguito.

Le altre offerte Internet casa di novembre 2025

In tabella vengono riepilogate altre offerte Internet casa da attivare a novembre 2025 con una spesa di poco più di 20 euro al mese:

OFFERTA TECNOLOGIA DI CONNESSIONE COSTI Sky WiFi Fibra FTTH fino a 1 Gigabit oppure FTTC fino a 200 Megabit 20,90 €/mese in abbinamento a offerta TV oppure 22,90 €/mese per 18 mesi Fibra Iliad Fibra FTTH fino a 5 Gigabit 21,99 €/mese con lo sconto per clienti mobile oppure 24,99 €/mese Super Fibra WINDTRE Fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure FTTC fino a 200 Megabit 22,99 €/mese per clienti mobile oppure 24,99 €/mese

