A distanza di un paio di mesi dalla precedente serie di aumenti, PosteMobile si prepara ad avviare una nuova rimodulazione che porterà ad u n aumento del canone mensile per le tariffe attivate da alcuni già clienti. L'aumento è stato annunciato in queste ore ma diventerà effettivo a partire dal prossimo mese di giugno. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito all'annuncio da parte dell'operatore e quali sono le tariffe interessante.

Rimodulazione PosteMobile per già clienti: nuovi aumenti in arrivo a Giugno 2023

PosteMobile, principale operatore virtuale del mercato di telefonia mobile per numero di clienti attivi, ha annunciato una nuova rimodulazione tariffaria. Il provider, in queste ore, sta inviando le comunicazioni ai suoi clienti che, a partire dal prossimo 18 giugno, registreranno un rincaro del canone mensile. La rimodulazione riguarda solo un gruppo di già clienti PosteMobile e, in particolare, alcuni clienti che hanno attivato in passato una tariffa con canone da 4,99 euro al mese.

Rimodulazione PosteMobile: aumenta il canone delle tariffe da 4,99 euro al mese dei già clienti da giugno 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA RIMODULAZIONE DI POSTEMOBILE 1. L’aumento entrerà in vigore dal primo rinnovo successivo al prossimo 18 giugno 2. Solo alcune tariffe da circa 5 euro al mese dei già clienti saranno colpite dalla rimodulazione 3. Il rincaro sarà di 1 euro al mese

Stando a quanto si legge nella comunicazione inviata dall’operatore, i già clienti PosteMobile interessati dalla rimodulazione possono contare su di una tariffa da 4,99-5 euro al mese di canone. L’offerta in questione sarà oggetto di una modifica unilaterale da parte dell’operatore che andrà a ritoccare il canone, portandolo a 5,99 euro al mese. L’aumento sarà, quindi, di 1 euro al mese. Da notare che la rimodulazione non sarà accompagnata ad una modifica del bundle dati incluso o ad altri bonus. PosteMobile, quindi, non aggiungerà Giga e non consentirà il cambio tariffa ai clienti rimodulati.

Naturalmente, come previsto dalla normativa, c’è la possibilità di cambiare operatore (o di richiedere il recesso con disattivazione della SIM) senza costi e penali. Per il passaggio ad un nuovo operatore non è necessario seguire alcuna procedura particolare. Basta, semplicemente, scegliere una nuova tariffa proposta da un altro operatore e richiederne l’attivazione online. Per quanto riguarda il recesso con disattivazione della SIM, invece, è possibile inviare il modulo Richiesta di Cessazione Contratto, disponibile sul sito dell’operatore, con in allegato una copia del proprio documento di identità, a:

info@postemobile.it

800 242 626 (via fax)

Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR)

Le 5 migliori offerte alternative per evitare la rimodulazione di PosteMobile

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO Optima Super Mobile Smart minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 euro al mese Spusu 70 2000 minuti

500 SMS

70 GB in 4G 5,98 euro al mese ho. 6,99 di ho.Mobile minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro al mese Kena 6,99 di Kena Mobile minuti illimitati

1000 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps 6,99 euro al mese Giga 100 di Iliad minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G 7,99 euro al mese

La nuova rimodulazione di PosteMobile prevede un aumento minimo (1 euro in più al mese) ma, soprattutto per chi ha una tariffa con qualche anno sulle spalle (e pochi Giga inclusi), può rappresentare l’occasione giusta per effettuare il cambio operatore. Per un quadro completo in merito alle tariffe disponibili in questo momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. Qui di seguito, invece, vi proponiamo una “Top 5” delle migliori tariffe alternative disponibili oggi per evitare la rimodulazione di PosteMobile:

Optima Super Mobile Smart

Una delle migliori offerte su cui puntare è Optima Super Mobile Smart, tariffa proposta da Optima Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone (la stessa utilizzata da PosteMobile). L’offerta in questione include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Con Optima Super Mobile Smart è previsto un canone di 4,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,90 euro. L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva Optima Super Mobile Smart »

Spusu 70

Da valutare anche Spusu 70 di Spusu, operatore virtuale su rete WINDTRE. L’offerta include:

2000 minuti

500 SMS

70 GB in 4G

140 GB di Riserva Dati, un bundle aggiuntivo da utilizzare in caso di esaurimento dei Giga mensili; il bundle si ricarica ogni mese con minuti, SMS e Giga non utilizzati nel mese precedente (1 GB non utilizzato equivale a 1 GB di Riserva Dati mentre 1 minuto o 1 SMS equivalgono a 1 MB) fino ad un massimo di 140 GB

Spusu 70 presenta un costo di 5,98 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,90 euro.

Attiva Spusu 70 »

ho. 6,99

Un’altra ottima offerta viene proposta da ho. Mobile. L’operatore mette a disposizione la tariffa ho. 6,99 che include:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo dell’offerta è di 6,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Attiva ho. 6,99 »

Kena 6,99

Da tenere in considerazione c’è anche Kena 6,99 di Kena Mobile. La tariffa dell’operatore virtuale su rete TIM include:

minuti illimitati

1000 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps e 50 GB in più ogni mese con la Ricarica Automatica

Kena 6,99 presenta un costo di 6,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Attiva Kena 6,99 »

Giga 100 di Iliad

A completare la Top 5 delle offerte alternative da considerare per evitare la rimodulazione di PosteMobile c’è Giga 100 di Iliad. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Attiva Giga 100 di Iliad »