Anche PosteMobile si aggiunge all'elenco di operatori che ha scelto di optare per una rimodulazione delle tariffe attivate dai suoi clienti . A partire dal prossimo 22 di marzo , infatti, l'operatore virtuale con il maggior numero di clienti attivi in Italia andrà ad aumentare il canone mensile di 1 euro per alcune offerte attivate in passato. Come da tradizione, la rimodulazione potrà essere evitata passando ad altro operatore e attivando tariffe più convenienti. Ecco i dettagli:

Rimodulazione PosteMobile: aumento in arrivo a marzo 2023, ecco come evitarlo

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La notizia arriva in queste ore: PosteMobile ha annunciato una rimodulazione tariffaria per alcuni suoi clienti con un aumento di 1 euro al mese. L’operatore virtuale, quindi, segue l’esempio di altri operatori che nei mesi scorsi hanno annunciato rincari analoghi. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 22 di marzo. A partire dal primo rinnovo successivo a tale data, infatti, i rincari entreranno in vigore.

Rimodulazione PosteMobile di marzo 2023: offerte coinvolte e aumenti previsti

3 COSE DA SAPERE SULLA RIMODULAZIONE POSTEMOBILE 1. L’aumento riguarda la gamma di tariffe Relax 2. Il rincaro è di 1 euro al mese (12 euro all’anno) 3. Per evitare la rimodulazione basta cambiare operatore (senza costi o penali)

PosteMobile ha annunciato una rimodulazione tariffaria per alcune offerte della gamma Relax (Relax 100, Relax 20 e Relax 20 Special), ora non più attivabili ma in passato sottoscritte da tanti clienti che ancora oggi utilizzano queste tariffe. Per tutte le offerte coinvolte, l’aumento è di 1 euro al mese (quindi +12 euro all’anno) rispetto al canone mensile attualmente applicato dall’operatore. Alla base di tale aumento c’è il nuovo “scenario economico nazionale e globale” che sta generando “un generale aumento dei costi riguardanti anche l’intera filiera dei servizi di telecomunicazioni”.

Come previsto dalla normativa, la rimodulazione potrà essere evitata. L’operatore sta inviando degli SMS informativi ai suoi clienti, illustrando le caratteristiche della rimodulazione e indicando le modalità per esercitare il diritto di recesso ed evitare, quindi, l’aumento. Le opzioni sono due:

è possibile richiedere il recesso (con disattivazione della SIM e perdita del numero di cellulare) scaricando l’apposito modulo Richiesta di Cessazione Contratto dalla sezione modulistica del sito dell’operatore; tale modulo, compilato in ogni suo punto e con in allegato un documento di identità, andrà inviato a info@postemobile.it oppure via fax a 800 242 626 o ancora via posta a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR)

(con disattivazione della SIM e perdita del numero di cellulare) scaricando l’apposito modulo Richiesta di Cessazione Contratto dalla sezione modulistica del sito dell’operatore; tale modulo, compilato in ogni suo punto e con in allegato un documento di identità, andrà inviato a info@postemobile.it oppure via fax a 800 242 626 o ancora via posta a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR) in alternativa si può, semplicemente, cambiare operatore, individuando un’offerta di telefonia mobile più conveniente e attivandola prima del 22 marzo

In ogni caso, non sono previsti penali e costi di uscita di alcun tipo.

Le offerte alternative per evitare la rimodulazione PosteMobile di marzo 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Optima Super Mobile minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 euro al mese Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS

70 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,98 euro al mese Very 6,99 di Very Mobile minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro al mese ho 6,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro al mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese

La nuova rimodulazione di PosteMobile può essere facilmente evitata dai clienti interessati che hanno anche la possibilità di accedere ad una tariffa più conveniente. Basta consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile in modo da individuare facilmente le tariffe più vantaggiose attualmente disponibili sul mercato.

Una delle tariffe più interessanti del momento è Optima Super Mobile. La tariffa, proposta da Optima Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone, include minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G fino a 60 Mbps. L’offerta, disponibile per tutti i nuovi clienti che passano a Optima, presenta un costo di appena 4,95 euro al mese con un costo iniziale di 9,90 euro una tantum. Per attivare l’offerta è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online.

Attiva Super Mobile di Optima »

Da notare anche Spusu 70, proposta dall’operatore virtuale Spusu che utilizza la rete WINDTRE. In questo caso, ci sono 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G a 5,98 euro al mese con 140 GB di “Riserva Dati” da utilizzare in caso di esaurimento dei Giga mensili inclusi. Il costo periodico dell’offerta è di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro. L’offerta è disponibile per tutti ma solo fino al prossimo 28 febbraio. L’attivazione può avvenire direttamente online.

Attiva Spusu 70 »

Tra le migliori offerte del momento c’è Very 6,99 di Very Mobile, operatore virtuale su rete WINDTRE. La tariffa include minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G fino a 30 Mbps. Il costo è di 6,99 euro al mese con attivazione gratuita e con una prima ricarica omaggio di importo pari al canone mensile. L’offerta in questione, attivabile solo con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (PosteMobile compreso) è disponibile di seguito.

Attiva Very 6,99 di Very Mobile »

ho. Mobile, invece, proposte ho. 6,99. L’offerta dell’operatore virtuale su rete Vodafone include minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps. Il costo è ancora una volta pari a 6,99 euro al mese con attivazione gratuita. La tariffa è disponibile per tutti i nuovi clienti ho. Mobile che richiedono la portabilità del numero da un altro operatore virtuale, tra cui PosteMobile, oppure da Iliad tramite il link qui di sotto.

Attiva ho 6,99 di ho. Mobile »

Da segnalare anche l’offerta di Fastweb Mobile che propone minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese con una spesa iniziale di 10 euro. L’offerta può essere attivata da tutti i nuovi clienti che passano a Fastweb, con o senza portabilità da un altro operatore. Per maggiori dettagli è disponibile il link qui di sotto.

Attiva l’offerta di Fastweb Mobile »