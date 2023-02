PSV Gas: quanto costa il gas a Febbraio 2023?

Offerte in evidenza Luce Flex Web 881,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 812,12 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo del gas all’ingrosso si conferma in calo a febbraio 2023. Tanto che le quotazioni al TTF di Amsterdam, il principale hub per la compravendita di metano in Europa (quello che influenza anche l’indice PSV italiano), hanno fatto registrare un nuovo record al ribasso lunedì 13 febbraio 2023: 51,7 euro al megawattora, ritoccando ancora i minimi dal dicembre 2021.

Nei giorni successivi, il prezzo ha subito un lieve incremento, ma ora viaggia stabile sui 54 euro al megawattora. Una parabola discendente che fa sorridere i consumatori: il calo del prezzo del gas all’ingrosso influisce sul costo unitario della materia prima al dettaglio, abbassando di conseguenza gli importi in bolletta.

A beneficiare di fatture più leggere sono sia i clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela (-34,2% sui consumi di gennaio 2023) sia le famiglie che hanno scelto le offerte indicizzate del Mercato Libero.

Queste ultime assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas con aggiornamenti su base mensile. L’indice a cui sono agganciate è il PSV (Punto di Scambio Virtuale) che, come accennato sopra, è l’hub di riferimento del gas in Italia. A gennaio 2023 il prezzo del gas all’indice PSV è pari a 0,7247 €/Smc. Si tratta del valore più basso registrato dallo scorso settembre del 2021.

Come trovare le tariffe a prezzo indicizzato più convenienti a febbraio 2023? Con il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas. Questo strumento digitale e gratuito aiuta gli utenti a confrontare le promozioni gas messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero e a scegliere quella più in linea con il proprio stile di consumo e le proprie possibilità di spesa.

Gas: il podio delle offerte indicizzate più convenienti a Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA TOTALE 1 Pulsee Gas RELAX Index 0,7247 €/Smc 116,30 euro al mese 2 Edison Energia World Gas Plus 0,7247 €/Smc 121,88 euro al mese 3 Hera Comm Più Controllo Active Casa Gas 0,8047 €/Smc 123,26 euro al mese

Ecco le offerte gas che salgono sul podio della convenienza a febbraio 2023: esse sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più vantaggiose per una “famiglia tipo”, il cui consumo annuo di metano è pari a 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

I lettori di SOStariffe.it che non abbiano il polso del proprio consumo annuo di metano possono calcolarlo in pochi click grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per accedervi, basta impostare i parametri dal widget qui sotto:

Da segnalare che i prezzi gas citati in tabella si riferiscono al valore dell’indice PSV di gennaio 2023 (l’ultimo attualmente a disposizione), eventualmente maggiorati di un contributo al consumo applicato dal fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

Pulsee, la energy company 100% paperless, sale sul gradino più alto del podio della convenienza grazie alla seguente offerta:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% (12 euro al mese anziché 15), per una spesa annuale che si attesta sui 144 euro;

(12 euro al mese anziché 15), per una spesa annuale che si attesta sui 144 euro; sconto di 20 euro in bolletta attivando l’offerta con il codice sconto “SOS40”;

in bolletta attivando l’offerta con il codice sconto “SOS40”; fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’ App Pulsee Energy ;

; gas con CO₂ compensata;

possibilità di personalizzare l’offerta attivando l’opzione a pagamento Zero Carbon Footprint (+3 euro rispetto all’offerta standard).

La “famiglia tipo” che fosse interessata a sottoscrivere Gas RELAX Index dovrebbe preventivare bollette metano dall’importo mensile di 116,30 euro. Ecco il link per raggiungere il sito dedicato all’offerta ed eventualmente procedere con l’attivazione:

World Gas Plus di Edison Energia

Tra le promozioni metano più competitive a febbraio 2023 per la “famiglia tipo” c’è anche quella messa a punto da Edison Energia. Essa prevede:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile pari a 14 euro al mese, per un totale di 168 euro all’anno;

all’anno; iniziativa Edison Cashback per ottenere ulteriori sconti in bolletta previa iscrizione al programma fedeltà EdisonVille;

per ottenere ulteriori sconti in bolletta previa iscrizione al programma fedeltà EdisonVille; accesso gratuito al servizio EDISONRisolve , il servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche;

, il servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; fornitura metano sempre a portata di smartphone grazie all’ App My Edison e all’area Clienti online;

e all’area Clienti online; energia 100% green.

Attivare questa promozione gas con Edison Energia implicherebbe una spesa mensile per la “famiglia tipo” di 121,88 euro al mese. Informazioni sull’offerta sono disponibili cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Più Controllo Active Casa Gas di Hera Comm

La soluzione metano di HERA Comm, operatore con sede a Imola che serve oltre 2 milioni di clienti per la fornitura di metano, è “ambasciatrice” di convenienza grazie a:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,080 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione: 114 euro all’anno;

sconto di 20 euro sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua);

sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua); servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura con area cliente del sito internet e App My Hera ;

; gas verde da CO₂ compensata.

Per maggiori informazioni sulla promozione, che costerebbe alla “famiglia tipo” 123,26 euro al mese, segui il link qui sotto:

