Cambio operatore da Wind: le migliori offerte per il passaggio a Febbraio 2023

Se state pensando al cambio operatore telefonico avete un’ampia selezione di tariffe di telefonia mobile tra cui scegliere. A febbraio chi arriva da WindTre o altri gestori può avere anche fino a 300 GB inclusi a meno di 12 euro al mese e se disponete di uno smartphone abilitato non dovreste sottovalutare le offerte 5G per navigare alla massima velocità a meno di 8 euro al mese senza vincoli. Per trovare la tariffa più conveniente per voi sulla base delle vostre abitudini di consumo e necessità potete confrontare le offerte dei maggiori operatori con il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento è del tutto gratuito e vi fornirà una panoramica completa e dettagliata delle migliori promozioni.

Le migliori offerte per il cambio operatore telefonico a febbraio 2023

Offerte degli operatori per i clienti WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Super Mobile di Optima Italia illimitati 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 70 GB in 4G+ 5,98 euro 4 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G 6,99 euro 5 Giga 100 di Iliad illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 7 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 euro 8 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 9 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 9,99 euro 10 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile illimitati 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 euro 11 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 14,99 euro

I clienti di WindTre che vogliono cambiare operatore non devono temere di rimpiangere la propria decisione. Oggi è più semplice trovare offerte a un prezzo più basso rispetto a quelle del proprio gestore di provenienza senza rinunciare alla quantità di Giga inclusi e qualità del servizio. In più se richiedete la portabilità al nuovo operatore potete mantenere gratuitamente il vostro numero di telefono. Servono meno di tre giorni lavorativi per il trasferimento del contatto.

Optima Italia con la sua Super Mobile propone minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G+ fino a 60 Mbps in download. Il prezzo è di 4,95 euro al mese mentre l’attivazione è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro, se la si acquista online. Potete utilizzare tutti i minuti e i Giga inclusi per chiamare e navigare in roaming in Ue.

Elimobile ai clienti di WindTre invece permette di attivare la sua Entry con minuti e SMS illimitati e 30 GB per navigare in 4.5G. Il prezzo è di 4,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 9,99 euro. SIM e spedizione sono invece gratuite. Potete utilizzare 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta include anche 50 elicoin (altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo), una prima ricarica in regalo e il servizio Run with Me per ricevere 10 elicoin per ogni chilometro percorso a piedi. Le monete digitali si utilizzano per acquistare contenuti sull’app Elisium.

La nuova offerta Spusu 70 di Spusu include 2000 minuti, 50 SMS e 70 GB per navigare in 4G+ oltre a 140 GB di riserva, da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso, e il servizio Riserva Dati che trasforma i minuti, SMS e Megabyte non consumati durante il mese in traffico dati aggiunto che non ha scadenza e diventa disponibile a partire dal rinnovo successivo. Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Potete utilizzare fino a 5,45 GB per navigare in roaming in Ue.

Un’altra offerta interessante di Elimobile si chiama Easy e include minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB per navigare in 4.5G a 6,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro. SIM e spedizione sono invece gratuite. Potete utilizzare 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta include anche 70 elicoin (altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo) e il servizio Run with Me.

Con Fastweb Mobile chi arriva da WindTre può avere minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione è gratuita se si acquista l’offerta online. La SIM costa invece 10 euro ma la spedizione è gratuita. Sono anche inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy. Potete utilizzare fino a 8 GB per navigare in roaming in Ue.

Creami Extra WOW 150 di Postemobile prevede minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare fino a 300 Mbps in download in 4G+ al prezzo di 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Potete utilizzare fino a 8,19 GB per navigare in roaming in Ue.

Iliad a chi arriva da WindTre propone due tariffe senza vincoli di durata né costi nascosti. La prima è Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Potete utilizzare fino a 8 GB per navigare in roaming in Ue.

La seconda è Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Potete utilizzare fino a 10 GB per navigare in roaming in Ue.

Per entrambe le offerte l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. Se acquistate Giga 150 con pagamento automatico avete però incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad. Con l’operatore low cost potete navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in download, suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, con inclusi anche chiamate da fisso, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Per i clienti con Giga 150 attiva e pagamento automatico il prezzo è di 19,99 euro al mese per sempre. Per tutti gli altri è invece di 24,99 euro al mese. L’installazione è di 39,99 euro. Potete anche aggiungere in fase d’ordine fino a 4 Wi-Fi Booster (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione di McAfee (2,99 euro al mese).

La terza e ultima offerta di Elimobile per i clienti di WindTre si chiama Elite e prevede minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB per navigare in 4.5G a 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro. SIM e spedizione sono invece gratuite. Potete utilizzare 60 minuti e 1 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta include anche 100 elicoin (altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo) e il servizio Run with Me.

Creami Extra WOW 300 di Postemobile rispetto all’offerta precedente dello stesso operatore oltre a minuti e SMS illimitati include invece 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download. Il prezzo è di 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. Potete utilizzare fino a 10,92 GB per navigare in roaming in Ue.

I clienti di WindTre che scelgono TIM possono attivare TIM 5G Power Smart con inclusi minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare anche in 5G e accesso prioritario alla rete dell’operatore. Il prezzo è di 14,99 euro al mese ma per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratuito così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta poi include anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete. Potete utilizzare fino a 14 GB per navigare in roaming in Ue.

I clienti di WindTre che passano a TIM per la telefonia mobile ma hanno già la rete fissa con il secondo operatore possono avere Giga illimitati ogni mese con l’attivazione gratuita di TIM Unica. La promozione è valida fino a quando non si disattiva la connessione di casa e include anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi e una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Se invece non avete la rete fissa con TIM ma effettuare il cambio operatore telefonico potete attivare a prezzo ridotto l’offerta TIM Wi-Fi Power Smart per navigare fino a 1 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) e con inclusi modem TIM Hub+, chiamate illimitate da fisso (solo online), TIM Navigazione Sicura e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo. Il prezzo è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Attivazione a 19,90 euro.

