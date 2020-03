RC auto più convenienti a marzo 2020

In vista del bel tempo di primavera vi ritrovate a riflettere su come risparmiare sui prossimi viaggi in auto? Una soluzione sempre valida è quella di stipulare un’assicurazione auto più conveniente. In questo articolo proponiamo quattro polizze che possono fare al caso vostro offerte da Bene Assicurazioni, Genertel, Direct e ConTe.

1. RC auto Bene Assicurazioni

Bene Assicurazioni rappresenta una delle compagnie di riferimento nel settore assicurativo in Italia. Offre un’ampia gamma di polizze e raggiunge i clienti sul territorio grazie ad una vasta rete commerciale. Bene Assicurazioni sfrutta al massimo le opportunità dei canali online, offrendo servizi digitali che consentono di agevolare qualsiasi operazione. Ad esempio, è possibile calcolare preventivi online personalizzando la polizza in base alle proprie esigenze, oltre che monitorarla e gestirla attraverso l’Area Self del proprio portale web.

La soluzione RC auto di Bene Assicurazioni è dedicata a tutti i veicoli a motore e consente di scegliete il miglior livello di protezione per voi stessi, i vostri passeggeri e il vostro veicolo. Si tratta di una polizza completa con una serie di garanzie pensate per proteggervi da singoli rischi e imprevisti. Per ogni dubbio o chiarimento, Bene Assicurazioni mette a disposizione un servizio di consulenza professionale sempre disponibile ad approfondire e valutare l’assicurazione giusta per voi.

Le garanzie previste per la polizza sono:

RC auto;

infortuni conducente;

furto incendio;

cristalli e altri eventi;

servizio di assistenza;

servizio di tutela legale.

Per quanto riguarda le altre garanzie, è possibile aggiungere:

Kasko;

collisione;

CVT Bonus Smart;

CVT Bonus All inclusive.

2. RC auto ConTe Assicurazioni

La compagnia ConTe rappresenta il braccio italiano del Gruppo Admiral, che parte dal Regno Unito e si specializza nelle polizze assicurative per i veicoli. Il Gruppo è presente anche in Francia, Spagna, India e Stati Uniti. La caratteristica distintiva dei prodotti ConTe è l’alto grado di personalizzazione e flessibilità che offrono ai clienti. L’alta qualità dei servizi è stata riconosciuta anche grazie a riconoscimenti importanti, come il premio per l’anno 2018 da parte dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza nelle categorie “Ottime Tariffe”, “Ottima Assistenza ai clienti” e “Top Liquidazione Danni.”

La polizza RC auto di ConTe è semplice, sicura e conveniente. Tra i principali vantaggi troviamo l’assistenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, anche di notte, nei weekend e nei giorni festivi e un’alta soddisfazione dei clienti, verificata dalle valutazioni pubbliche indipendenti su TrustPilot, aggiornate a dicembre 2019.

Se optate per un prodotto ConTe, le garanzie a vostra disposizione saranno:

Assistenza Stradale, che assicura un risparmio fino a 200 Euro, ad esempio grazie alla chiamata al servizio gratuito di carro attrezzi;

Infortunio del Conducente, per proteggere sempre il conducente, anche in caso di sinistro con colpa;

Tutela Legale, per avere un avvocato sempre a vostra disposizione;

Incendio e Furto, per proteggere il vostro veicolo in caso d incendio e furto, anche parziale;

Kasko, per proteggere la vostra auto contro collisione, urto, uscita di strada o ribaltamento;

Mini Kasko, per la protezione in caso di collisione accidentale con altri veicoli;

Cristalli, grazie alla quale evitare i costi improvvisi che questo tipo di riparazione richiede;

Eventi Naturali, per evitare di temere le minacce di grandine, frane o alluvioni;

Atti Vandalici, per proteggere l’auto da danni provocati da eventi sociopolitici o atti di vandalismo;

No Assicurati, per proteggersi contro i circa 4 milioni di auto non assicurate in Italia;

Rinuncia alla Rivalsa;

Bonus Rca, grazie alla quale evitare di perdere la propria classe di merito in caso di un primo incidente con colpa.

Infine, con lo sconto Family and Friends, il programma dedicato a parenti e amici dei clienti ConTe, potrete ottenere una riduzione del 25% su una nuova polizza auto o moto.

3. RC auto Direct

Se siete interessati ad una nuova assicurazione RC auto, una delle soluzioni più convenienti del momento è sicuramente il prodotto dedicato di Direct. In particolare, è molto importante sapere che questa compagnia offre la possibilità di sostenere i costi della polizza a rate, così da evitare di sostenere il costo del premio annuale in una sola volta. Inoltre, Direct offre una gestione delle polizze 100% web: questa caratteristica vi consente non solo di risparmiare sul premio visti i costi operativi più bassi da parte dell’agenzia, ma anche di sfruttare al massimo i servizi comodamente online.

La polizza RC auto di Direct include le seguenti coperture:

danni causati a terzi;

responsabilità civile dei trasportati;

responsabilità civile per fatto di figli minori;

ricorso terzi da incendio;

animali a bordo;

gancio traino.

Sono opzionali invece le seguenti garanzie:

incendio e furto;

cristalli;

eventi naturali;

kasko;

soccorso stradale;

infortuni del conducente;

tutela legale;

zero rivalsa in caso di ebbrezza;

perdita chiavi.

I limiti della copertura sono:

fino a 15.000 Euro di copertura in caso di guida in stato di ebbrezza;

assenza di copertura in caso di conducente non abilitato alla guida;

assenza di copertura in caso di danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;

se l’opzione “Guida esperta” (fino a 15.000 Euro) è attiva, assenza di copertura in caso di conducente minore di 22 anni che non abbia conseguito la patente da almeno due anni.

4. RC auto Genertel

Una tra le principali compagnie assicurative sul panorama nazionale del settore assicurativo, Genertel fa parte del gruppo Generali Italia. Genertel si specializza in modo particolare nel campo dei prodotti assicurativi per veicoli a motore, ma non tralascia nemmeno soluzioni come assicurazioni vita, opzioni di investimento e risparmio. In linea di massima, Genertel quindi offre una gamma di opzioni assicurative a tutto tondo e pronte a soddisfare qualsiasi esigenza specifica della propria clientela.

Tra i vantaggi principali dei servizi offerti da Genertel troviamo innanzi tutti l’adozione dei canali digitali per comunicare con i clienti e permettere la gestione della propria polizza. Tra le opzioni, è possibile utilizzare il portale della compagnia, parlare con un operatore tramite la chat online oppure avere i documenti importanti sempre a portata di mano grazie all’applicazione per smartphone dedicata.

Per quanto riguarda la proposta RC auto di Genertel, la proposta si caratterizza per convenienza, flessibilità e protezione. È possibile comporre la polizza personalizzandola con una serie di garanzie pensate per le esigenze più diverse. Si tratta di:

furto e incendio;

4 zampe a bordo;

assistenza telematica;

collisione animali selvatici;

tutela danni da veicoli non assicurati;

bonus protetto;

protezione imprevisti;

assistenza stradale estesa e top;

kasko e minikasko;

infortuni del conducente;

assistenza legale;

atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli;

bonus aiuto domestico.

La polizza RC auto di Genertel inoltre comprende sempre:

soccorso stradale H24 , assistenza immediata con invio carro attrezzi, auto sostitutiva e denuncia online;

, assistenza immediata con invio carro attrezzi, auto sostitutiva e denuncia online; assistenza e consulenza , attraverso chat online oppure chiamata telefonica;

, attraverso chat online oppure chiamata telefonica; app Genertel , per avere tutti i servizi del prodotto a portata di smartphone e tablet;

, per avere tutti i servizi del prodotto a portata di smartphone e tablet; Quality Driver Box, da installare gratuitamente e che premia una guida eccellente con uno sconto al rinnovo della polizza.

Genertel offre anche una soluzione alternativa alla classica RC auto, ovvero l’assicurazione RC auto telematica. Si tratta di un prodotto che include la protezione satellitare, cioè l’invio automatico di un carro attrezzi in caso di rilevazione di incidente grave, un report stile di guida, per tenere sotto controllo la propria performance via app, e il premio al rinnovo, nel caso in cui i dati dimostrino una stile di guida corretto.

Questa polizza si articola in due proposte: