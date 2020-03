Le migliori offerte di Vodafone per la fibra ottica ad aprile 2020

La fibra ottica di Vodafone offre una velocità di navigazione sufficiente anche per i clienti più esigenti anche grazie al modem Vodafone Station incluso. Scopri tutti i vantaggi di passare all’operatore britannico per la propria connessione Internet casa

Vodafone è uno dei provider Internet casa più affidabile nel settore della rete fissa. L’azienda offre sia tariffe solo Internet, con chiamate incluse, solo fisso o convergenti (fisso + mobile). Il costo di attivazione è sempre incluso e c’è inoltre la possibilità di aggiungere alla tariffa anche il miglior intrattenimento televisivo sulla piazza con i film, serie TV, documentari e sport di Sky e digitale terrestre. Ecco descritte nel dettaglio le offerte più interessanti dell’operatore britannico per la fibra ottica.

Le offerte Internet casa per la fibra ottica di Vodafone

1. Internet Unlimited

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH. In alternativa è disponibile anche la FTTC

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

Vodafone Ready: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali se l’attivazione avviene online. Altrimenti, il prezzo è di 5 euro al mese

Modem Vodafone Station incluso

Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

L’offerta ha un costo di 25,90 euro al mese in promozione e con vincolo di 24 mesi invece di 38,90 euro se la sottoscrizione avviene online. Senza Vodafone Ready e modem Vodafone Station l’addebito mensile è di 24,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito di 28 euro.

2. Vodafone One Pro

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit e ADSL fino a 20 Megabit

SIM mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano

Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada)

SIM dati con 30 GB al mese da utilizzare su tablet e chiavette

L’offerta ha un costo di 37,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi ed è riservata ai nuovi clienti. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.

3. Internet casa con Vodafone TV

Alle offerte fibra ottica di Vodafone è possibile associare anche l’intrattenimento di Vodafone TV. I pacchetti disponibili solo:

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport – 30 euro o 20 euro attivando la fibra ottica

23 canali di Sky Sport in Super HD con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf

3 mesi di ticket di NOW TV Sport

Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW TV Sport, Intrattenimento e Serie TV – 40 euro o 30 euro attivando la fibra ottica

Tutto lo sport, show e serie TV di Sky

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento e Serie TV – 10 euro

13 canali in HD di Sky con gli show di Sky Uno (Masterchef e X Factor), serie TV (Gomorra, 1994, etc.), news, documentari, eventi sportivi di Eurosport e programmi per bambini anche on demand

In tutti i pacchetti sono poi inclusi:

30 film di CHILI al mese e 1 euro di sconto su alcune prime visioni

6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset

Tutti i canali del Digitale Terrestre di ultima generazione (DVB-T2)

L’opzione “Prova 3 mesi” permette di recedere gratuitamente entro 90 giorni dall’attivazione del servizio Vodafone TV restituendo il TV box entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. I contenuti di Vodafone TV sono disponibili anche su smartphone e tablet dall’apposita app per iOS e Android.

I vantaggi della fibra ottica Vodafone

Vodafone dispone di una delle migliori reti per la connessione Internet non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Il provider consente di navigare in fibra ottica nelle tecnologie FTTH (Fiber to the Home – GPON) e FTTC (Fiber to the Cabinet – VDSL2/eVDSL). Nel primo caso la fibra ottica arriva direttamente al modem dell’utente e la velocità massima è di 1 Gigabit al secondo in download e 200 Megabit al secondo in upload.

Con la FTTC, invece, la fibra ottica raggiunge la cabina stradale e la connessione viaggia poi sui doppini in rame. In questo caso la velocità è fino a 100/200 Megabit al secondo in download e 20 Megabit al secondo in upload. La fibra ottica di Vodafone è disponibile in tutte le principali città italiane e a breve si aggiungeranno anche i Comuni di:

Arezzo

Asti

CapannoriCorato

Cuneo

Empoli

FirenzeFoligno

Savona

Vodafone offre invece copertura in FTTH nei seguenti Comuni:

Pescara

Matera

Reggio Calabria

Napoli

Salerno

Bologna

Casalecchio di Reno

Ferrara

Imola

Parma

Forlì

Piacenza

Ravenna

Latina

Roma

Genova

Bollate

Brescia

Busto Arsizio

Cinisello Balsamo

Corsico

Milano

Monza

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

Varese

Ancona

Alessandria

Novara

Rivoli

Torino

Bari

Brindisi

Lecce

Cagliari

Catania

Messina

Palermo

Pisa

Prato

Perugia

Padova

Verona

In tutte le offerte Internet casa di Vodafone è poi incluso il modem Vodafone Station di ultima generazione che offre fino a una connessione in Wi-Fi fino a 1.7 volte più veloce di un router tradizionale. Il dispositivo consente inoltre di connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente potendo usufrire delle massime prestazioni anche in condizioni di traffico elevato. Il segnale, poi, è talmente potente da raggiungere ogni angolo della casa.

Vodafone Station permette di navigare alla massima velocità grazie alla selezione automatica del Wi-Fi migliore e può essere sostituita gratuitamente in caso di guasti o malfunzionamenti.

Vodafone Ready invece offre 15 GB al giorno per navigare sulla Giga Network 5G di Vodafone in attesa dell’attivazione della linea fissa. In più, il cliente può contare su assistenza e supporto da remoto per la configurazione in totale sicurezza e sulla modalità Sempre connessi per continuare a chiamare e navigare in ogni circostanza.

L’app Vodafone Station permette poi di utilizzare lo smartphone come un telefono cordless, potendo gestire le chiamate in entrata e uscita dal proprio numero fisso, e di accendere o spegnere da remoto il Wi-Fi. L’utente può anche aumentare la potenza del segnale per un singolo dispositivo, modificare la password per accedere alla rete o controllare i dispositivi connessi anche in mobilità.

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare il comodo ed efficiente strumento online disponibile sul sito di SOStariffe.it. Basta inserire il proprio indirizzo per scoprire qual è la migliore tipologia di connessione di cui si può usufrire. Il nostro comparatore permette anche di confrontare le tariffe Internet casa di Vodafone con quelle degli altri provider in modo da avere la certezza di sottoscrivere la promozione migliore in base alle proprie reali necessità.