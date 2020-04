Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Aprile

Uno dei punti di forza di Vodafone è senza dubbio l’efficienza e la capillarità della sua rete. Questo vale sia per la telefonia mobile che per la navigazione Internet da casa . Scopri le migliori offerte del provider britannico per i nuovi clienti e i relativi vantaggi

Vodafone è attualmente il terzo operatore di telefonia mobile dopo Tim e WINDTRE e il secondo per la rete fissa per numero di linee attive. Il gestore britannico con le sue offerte Internet casa permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo mentre la sua Giga network 5G consente di arrivare alle stesse performance su smartphone. Solo il provider in rosso e Tim attualmente dispongono di promozioni per sfruttare tutte le potenzialità del 5G, ovvero il più recente standard di rete per dispositivi mobili. Di seguito sono descritte nel dettaglio tutti i vantaggi nel passare a Vodafone per mobile e fisso.

Le offerte di telefonia mobile di Vodafone

1. Vodafone Special Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

Rete sicura gratuita per 3 mesi (poi 1,49 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese e non prevede costo di attivazione invece di 12 euro per chi proviene da Iliad, Fasteweb e Poste Mobile e la sottoscrive online. Per chi arriva da Kena Mobile l’addebito mensile sale a 9,90 euro al mese più 12,01 euro una tantum per l’attivazione. Chi arriva da Coop Voce spenderà invece solo 9,90 euro al mese senza ulteriori costi per l’attivazione.

Nel piano sono inoltre compresi:

Modalità Hotspot

Smart Password+ con 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo.

con 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Attiva Vodafone Special Unlimited

2. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.

3. Simple Digital

1000 minuti per chiamare

1000 SMS

20 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese invece di 17,99 euro se si sceglie l’addebito per le ricariche su carta di credito o conto corrente ed è riservata ai nuovi numeri. Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Nel pacchetto è compreso il servizio Smart Passport+.

Scopri le offerte Vodafone

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Attiva RED Unlimited Smart

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium (poi 8,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

8. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

9. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

12 mesi di Tidal Premium (poi 8,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Le offerte Internet casa di Vodafone

1. Internet Unlimited

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH. In alternativa sono disponibili anche FTTC fino a 100/200 Mbps o ADSL fino a 20 Mbps

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali se l’attivazione avviene online. Altrimenti, il prezzo è di 5 euro al mese

Modem Vodafone Station incluso

Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

L’offerta ha un costo di 25,90 euro al mese in promozione e con vincolo di 24 mesi invece di 38,90 euro se la sottoscrizione avviene online. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito di 28 euro.

Attiva Internet Unlimited

2. Vodafone One Pro

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit e ADSL fino a 20 Megabit

SIM mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano

Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada)

SIM dati con 30 GB al mese da utilizzare su tablet e chiavette

L’offerta ha un costo di 37,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi ed è riservata ai nuovi clienti. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.

Confronta le tariffe di Vodafone

3. Internet casa con Vodafone TV

Alle offerte fibra ottica di Vodafone è possibile associare anche l’intrattenimento di Vodafone TV. I pacchetti disponibili solo:

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport – 30 euro o 20 euro attivando la fibra ottica

23 canali di Sky Sport in Super HD con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf

3 mesi di ticket di NOW TV Sport

Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW TV Sport, Intrattenimento e Serie TV – 40 euro o 30 euro attivando la fibra ottica

Tutto lo sport, show e serie TV di Sky

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento e Serie TV – 10 euro

13 canali in HD di Sky con gli show di Sky Uno (Masterchef e X Factor), serie TV (Gomorra, 1994, etc.), news, documentari, eventi sportivi di Eurosport e programmi per bambini anche on demand

In tutti i pacchetti sono poi inclusi:

30 film di CHILI al mese e 1 euro di sconto su alcune prime visioni

6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset

Tutti i canali del Digitale Terrestre di ultima generazione (DVB-T2)

L’opzione “Prova 3 mesi” permette di recedere gratuitamente entro 90 giorni dall’attivazione del servizio Vodafone TV restituendo il TV box entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. I contenuti di Vodafone TV sono disponibili anche su smartphone e tablet dall’apposita app per iOS e Android.