Quali sono le offerte Sky Internet Casa di Ottobre 2021

Sky da diversi mesi ha lanciato una sua offerta fibra ottica che oltre a una connessione fissa permette di aggiungere anche i contenuti della pay TV. Con Sky Internet casa si può quindi navigare alla massima velocità e godersi tutto l’intrattenimento della piattaforma satellitare sulla TV e dispositivi mobili.

Offerte Sky Internet casa: le proposte di ottobre

Attualmente sono disponibile tre differenti offerte Sky Internet casa. La prima include esclusivamente una linea fissa per navigare in fibra ottica. La seconda aggiunge alla connessione il miglior intrattenimento di Sky con film, serie TV, produzioni originali, documentari, cartoni animati e programmi di successo come X Factor. La terza include anche un abbonamento a Netflix.

1. Sky WiFi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart con Sky Smart (poi se non rinnovato si applica il profilo Sky Open e il prezzo diventa di 29,90 euro al mese). L’attivazione è di 29 euro invece di 49 euro. Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

Il modem Sky WiFi Hub si adatta ai comportamenti dell’utente e all’ambiente per garantire sempre la massima velocità di navigazione e stabilità del segnale wireless. Il router è dotato di 8 antenne integrate ed è Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz) per minimizzare le interferenze e raggiungere ogni angolo della casa. Al modem è possibile connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente.

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

Ultra WiFi è il servizio che permette di ampliare e ottimizzare la copertura del segnale wireless in ogni angolo della casa. Aggiungendovi 2-3 Sky WiFi Pod è possibile garantire una connessione al massimo delle performance per abitazioni superiori ai 120 mq o su più piani.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi

2. Sky WiFi + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Sky TV incluso

Attivazione gratuita invece di 49 euro

Sky Q senza parabola incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta ha un costo di 39,80 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart (poi se non rinnovato si applica il profilo Sky Open il prezzo diventa di 54,90 euro al mese). Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

Sky TV offre accesso a serie TV molto popolari e Sky Originals come Coroner, L’assistente di volo – The Flight Attendant, Temple e I Luminari – Il Destino nelle Stelle. Il pacchetto comprende anche documentari sul mondo animale (I grandi parchi d’Africa), sport (Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai), storia e scienza (Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo) e show di successo come The Royals – Amori a corte (2 stagioni), Mika – Versailles Concert e Comedy Rehab.

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato. L’attivazione è di 9 euro invece di 99 euro mentre la consegna è gratuita invece di 49 euro.

L’app Sky Go permette di accedere anche da mobile (smarpthone e tablet) ai contenuti di Sky in streaming e on demand.

3. Sky WiFi + Intrattenimento Plus

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Sky TV incluso

Intrattenimento Plus incluso

Attivazione gratuita invece di 49 euro

Sky Q senza parabola incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta ha un costo di 44,80 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart (poi se non rinnovato si applica il profilo Sky Open il prezzo diventa di 59,90 euro al mese). Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea. Intrattenimento Plus include un piano Netflix standard per la visione dei conenuti su due dispositivi in contemporanea.

Sky Internet casa nella variante Fibra100% è disponibile su aree coperte dalla connessione in FTTH (Fiber to the Home), in cui il segnale raggiunge direttamente il modem dell’utente. In alternativa è disponibile l’offerta Sky Internet casa nella variante FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps. Con la fibra mista rame le prestazioni dipendono dalla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Sky WiFi + Sky TV è valida per chi ha una connessione ADSL o un’offerta fibra ottica già attiva.

Le offerte Sky Internet casa sono oggi disponibili in oltre 2600 città italiane tra cui: Roma, Milano, Napoli, Torino, Verona, Palermo, Genoa, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Messina, Modugno, Monza, Padova, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Varese e Venezia.

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.