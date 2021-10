Quale tariffa luce e gas conviene a ottobre 2021?

Il mese di ottobre 2021 sarà caratterizzato da una serie di rincari sui prezzi delle bollette di luce e gas nel mercato tutelato, che subiranno degli aumenti pari al 40% e al 30%. Ecco come fare a individuare la tariffa luce e gas più conveniente del mese di ottobre 2021 attraverso un’analisi di tipo comparativo.

Quali sono le tariffe luce e gas che convengono di più a ottobre 2021? Sicuramente quelle del mercato libero dell’energia e del gas naturale, in quanto il mercato tutelato sarà caratterizzato da una serie di aumenti per l’ultimo trimestre del 2021.

Nonostante il mercato libero sarà obbligatorio per tutti soltanto a partire dal 1° gennaio 2023, cambiare in questo momento rappresenta davvero un’ottima scelta in quanto con il 40% delle offerte del mercato libero garantisce un risparmio certo.

Come si trovano le offerte più convenienti del momento? L’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it potrebbe essere un buon punto di partenza. Scopriamo insieme come funziona e qualche dritta per valutare le offerte.

Come funziona il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it

Il comparatore di offerte luce e gas permette di effettuare delle simulazioni sui costi delle migliori promozioni disponibili sul mercato libero dell’energia e del gas naturale, in modo tale da conoscere in anticipo quanto si potrà risparmiare rispetto alla Maggior Tutela.

Il comparatore di offerte luce può essere utilizzato in due modi diversi:

da un lato si possono inserire quelli che sono i propri dati reali di consumo;

se non li si conoscono, invece, si potranno inserire elementi quali il numero dei componenti del proprio nucleo familiare e i principali elettrodomestici che si hanno in casa.

Scopri le migliori offerte luce del mercato libero

Il comparatore di offerte gas funziona in modo analogo. Si potranno, infatti:

inserire i propri dati reali di consumo;

indicare parametri quali le dimensioni della propria abitazione, il numero di componenti del proprio nucleo familiare, i motivi per i quali si utilizza il gas in casa.

Scopri le migliori offerte gas del mercato libero

Vediamo di seguito quali sono le offerte con le quali si potrà risparmiare di più e quali sono i loro tratti distintivi. I dati che seguono fanno riferimento a una famiglia di 3 persone, che vive in una casa di 80 metri quadri.

Quale offerta luce e gas conviene di più a ottobre 2021

Le proposte che si possono attivare sulla componente luce sono davvero molto interessanti e permettono di risparmiare davvero molto rispetto ai prezzi del mercato tutelato. Come si avrà modo di notare, tra gli elementi che accomunano le offerte più convenienti, troviamo:

il fatto che il risparmio aumenta se si attiva una promozione luce e gas con lo stesso fornitore ;

il fatto che, considerato che i prezzi del mercato sono in risalita, la convenienza sia maggiore anche nel caso in cui si dovesse scegliere una promozione con prezzo bloccato per almeno 12 mesi.

La tariffa luce più conveniente è quella proposta dal fornitore Pulsee, chiamata ZeroVentiquattro Luce Fix e con la quale si potranno risparmiare fino a 470 euro rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

Si tratta di una tariffa di tipo monorario, la quale si caratterizza:

per il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi;

per il prezzo della luce scontato del 65%:

per la gestione totale online.

Clicca sul link per avere maggiori dettagli in merito.

Scopri Pulsee Luce»

La promozione Pulsee sulla componente luce potrà essere attivata sia singolarmente, sia con la rispettiva offerta sulla componente gas, chiamata ZeroVentiquattro Gas. Questa tariffa permetterà di risparmiare:

quasi 400 euro all’anno rispetto al costo del mercato tutelato;

grazie al fatto che il prezzo del gas sia scontato del 60%.

Scopri di più cliccando sul link in basso.

Scopri Pulsee gas»

La seconda offerta luce del mercato libero che al momento garantisce la maggiore convenienza è una tariffa di tipo Dual Fuel proposta dal fornitore E.ON, ovvero Luce e Gas Insieme.

Questa promozione permetterà di risparmiare fino a 414 euro all’anno sulla componente luce e di accedere a uno sconto speciale pari al 10%. In aggiunta, si potrà ottenere:

uno sconto del 15% di bonus in bolletta dell’importo che è stato speso su Amazon;

uno sconto pari a 18 euro nel caso di bolletta smart e addebito diretto sul proprio conto corrente.

Vivi Energia propone un’offerta sulla componente luce con cui si possono risparmiare circa 400 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela. La promozione in questione si chiama VIVIweb Flex Luce Gas Monorario.

Si tratta, per l’appunto:

di un’offerta di tipo monorario, con prezzo che segue l’andamento del mercato;

di una promozione con la quale si avrà diritto a un buono regalo del valore di 50 euro nel caso di attivazione anche di un’offerta gas, e che permetterà di ricevere anche 600 euro di ricompensa, grazie al programma Porta gli amici in Vivi Ernergia.

Clicca sul link in basso per ottenere maggiori dettagli in merito all’offerta di questo gestore.

Scopri l’offerta di Vivi energia»

Si possono risparmiare 400 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela anche con l’offerta Link di Eni gas e luce, la quale è disponibile:

con una tariffa di tipo monorario;

a un prezzo bloccato;

con uno sconto del 20% sul corrispettivo luce per il primo anno nel caso di attivazione del RID e della bolletta elettronica.

Scopri l’offerta Link»

Alla promozione Link luce, sarà possibile anche associare (in modalità Dual Fuel) la tariffa Link Gas, che permetterà di risparmiare fino a 390 euro sulla componente gas.

Clicca sul link per conoscerne tutti i vantaggi.

Scopri Eni Link Gas»

Tra le migliori offerte gas ricordiamo anche Gas alla fonte dell’operatore Wekiwi, promozione che permetterà di risparmiare fino a 390 euro sul gas, e l’offerta Gas Prezzo Fisso 12 mesi, con la quale si potranno risparmiare invece circa 360 euro all’anno.

Queste tariffe si caratterizzano per il meccanismo della carica mensile, ovvero per il fatto che si pagherà soltanto quello che è stato stimato nel momento in cui è stata sottoscritta la promozione e si riceveranno conguagli solo sui consumi reali.

Un’altra offerta gas sulla quale si consiglia di puntare è Energia 3.0 Light 24 mesi di Engie, con la quale risparmiare fino a 350 euro all’anno, e che si caratterizza per:

la bolletta elettronica;

la possibilità di ricevere fino a 300 euro di bonus, grazie al programma Porta un amico;

l’assicurazione assistenza casa di Axa inclusa per 12 mesi.

Clicca sul link per saperne di più in merito.

