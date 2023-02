Grazie al comparatore di SOStariffe.it , ecco una panoramica delle offerte Internet fibra più convenienti di Febbraio 2023 per navigare da casa alla massima velocità con una connessione stabile e a prezzi competitivi .

Qual è la miglior offerta per Internet casa a Febbraio 2023?

Connessione stabile e performante, navigazione senza limiti, streaming in alta definizione, download e upload veloci. E prezzi competitivi. Sono i principali requisiti che i consumatori cercano quando si trovano a valutare differenti soluzioni per portare la fibra a casa.

Per avere sempre il polso sulle opzioni per navigare da rete fissa, uno strumento indispensabile è il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. Quest’ultimo, gratuito e semplice da utilizzare, permette ai consumatori di confrontare le soluzioni Internet casa fibra e individuare quella maggiormente “cucita” sulle proprie abitudini di navigazione, possibilità di spesa e velocità di connessione nel comune di residenza.

Le offerte Internet casa fibra più vantaggiose a Febbraio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE SPESA MENSILE 1 FiberEvolution Full di beactive fino a 1 Gbps in download

chiamate illimitate incluse con maggiorazione del canone dal 2° anno 16 euro per il primo anno 2 TIM Wifi Special Young fino a 2,5 Gbps in download

chiamate a consumo 21,90 euro 3 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate nel piano da 24,90 euro al mese 22,90 euro per clienti Vodafone mobile

24,90 euro per nuovi clienti

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo setacciato le offerte Internet casa che gli operatori telefonia e internet mettono a disposizione dei propri clienti a Febbraio 2023 e individuato le tre più appetibili in base a servizi offerti e competitività dei prezzi.

Prima di analizzare tali promozioni, è bene ricordare che un parametro fondamentale da tenere in considerazione nella scelta di un’offerta internet casa è la velocità di navigazione. Per conoscere questo dato è possibile effettuare una verifica della propria copertura di Rete, così da avere un quadro preciso (e in anticipo) delle velocità di navigazione che potranno essere raggiunte.

È inoltre possibile effettuare, sempre gratuitamente, un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test di SOStariffe.it. Per accedere al tool, basta cliccare sul widget qui sotto:

FiberEvolution Full di beactive

beactive, il marchio commerciale di Active Network per la fornitura di servizi e prodotti per il mercato VoIP, ha messo a punto una promozione esclusiva per i clienti di SOStariffe.it, che porta la fibra nelle loro case al costo agevolato di 16 euro al mese per 12 mesi. Dal 13esimo mese la rata sale a 23,50 euro al mese (senza il piano Voce) o a 27,50 euro al mese (con le chiamate illimitate).

L’offerta include anche:

navigazione illimitata alle seguenti velocità: 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; Router 5530 Fritz!Box incluso nell’offerta con Wi-fi 6 integrato;

incluso nell’offerta con Wi-fi 6 integrato; assistenza clienti con presa in carico della richiesta entro 24 ore;

costo di attivazione: 27,50 euro una tantum.

TIM WiFi Special Young

Questa promozione è vantaggiosa per giovanissimi e giovani adulti (tra i 18 e i 30 anni età). Essa propone la fibra di TIM al prezzo speciale di 21,90 euro al mese. Inoltre, con l’aggiunta di 6 euro al mese per 30 mesi (+ 50 euro da versare in contanti alla consegna) sarà possibile avere un tablet Samsung A8 LTE.

Altre caratteristiche di questa proposta di TIM sono:

velocità fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi) e 1 Gbps in upload;

in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi) e 1 Gbps in upload; 6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM solo per nuovi clienti;

offerti da TIM solo per nuovi clienti; linea fissa con chiamate a consumo 19 centesimi/minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali;

19 centesimi/minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali; modem TIM Hub+ Executive a 5 euro al mese per 48 mesi;

costo di attivazione: 19,90 euro una tantum.

Chi ha più di 30 anni può comunque avere la fibra super veloce di TIM al costo di 29,90 euro al mese.

Ecco la “carta d’identità” di TIM Wifi Power Smart:

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online della promozione);

verso tutti i fissi e mobili nazionali (solo della promozione); TIM navigazione sicura per accedere alla Rete protetto dalle principali minacce del web;

un anno di Assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo;

in regalo; modem TIM HUB+ con WiFi 6 già incluso nell’offerta;

contributo di attivazione: 19,90 euro una tantum.

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le offerte Internet fibra considerate vantaggiose dal comparatore di SOStariffe.it c’è anche Internet Unlimited di Vodafone. Si tratta di una soluzione che può essere attivata da:

i già clienti Vodafone con una SIM mobile attiva: il costo dell’offerta in questo caso è di 22,90 euro al mese;

al mese; i nuovi clienti Vodafone al costo di 24,90 euro al mese (in promozione online).

Di seguito le caratteristiche comuni ai due pacchetti:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH sulla Giga Network Fibra;

in download in FTTH sulla Giga Network Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

costo di attivazione incluso nel prezzo: 5 euro al mese per 24 mesi.

Ciò che differenzia le due opzioni è il piano Voce che, per i nuovi clienti, prevede le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali incluse con attivazione online dell’offerta.

