Iliad lancia FLASH 130 a meno di 9 euro al mese: ecco come attivare l'offerta

Iliad rinnova il suo listino di offerte con il lancio di FLASH 130 . Si tratta di una nuova tariffa limited edition, attivabile da tutti i nuovi clienti dell'operatore, con o senza portabilità , fino al prossimo 9 di marzo 2023 . L'offerta in questione propone un ricco bundle dati, zero costi nascosti e un prezzo "per sempre". Vediamo le caratteristiche complete di FLASH 130 e come attivare l'offerta lanciata oggi da Iliad.

Iliad lancia ufficialmente FLASH 130, nuova offerta limited edition che sarà attivabile dai nuovi clienti dell’operatore fino al prossimo 9 di marzo 2023. La tariffa propone tutte le caratteristiche tipiche delle offerte Iliad con un prezzo “per sempre” e zero costi nascosti oltre che con tanti vantaggi inclusi nel canone mensile. Si tratta di una proposta disponibile per tutti i nuovi clienti che sceglieranno di passare ad Iliad.

FLASH 130 di Iliad: cosa include e come attivare la nuova offerta limited edition entro il 9 marzo 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA FLASH 130 DI ILIAD 1. Include 130 GB in 4G a 7,99 euro al mese 2. È attivabile online fino al prossimo 9 marzo 2023 3. Il prezzo è “per sempre” e non ci sono costi nascosti

La nuova FLASH 130 di Iliad mette a disposizione dei nuovi clienti che scelgono di passare a Iliad un bundle completo. I vantaggi inclusi sono:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

130 GB in 4G/4G+

tutti i servizi accessori (Mi richiami, Hotspot, controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi gratuitamente

possibilità di acquisto di uno smartphone a rate dopo 3 mesi dall’attivazione (le rate possono essere pagate con carta di credito o carta di debito)

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 9 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

FLASH 130 di Iliad presenta un canone mensile di 8,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Come per tutte le altre offerte Iliad, anche FLASH 130 si caratterizza per l’assenza di vincoli e costi nascosti e per un prezzo “per sempre” che, quindi, non cambierà nel corso del tempo, proteggendo gli utenti dal rischio di possibili rimodulazioni tariffarie che fin troppo spesso caratterizzano il mercato di telefonia mobile.

L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Per richiedere l’offerta è possibile seguire una semplice procedura di attivazione online con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Per attivare subito FLASH 130, in scadenza fino al 9 marzo 2023, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Attiva qui FLASH 130 di Iliad »

La nuova proposta di Iliad è una delle più interessanti del mercato per completezza e costi. Per valutare la convenienza della nuova FLASH 130 in rapporto alle altre offerte disponibili sul mercato è possibile utilizzare il tool di confronto di SOStariffe.it qui di sotto. Vi basterà selezionare i bonus dell’offerta che desiderate attivare per verificare le tariffe migliori presenti sul mercato in questo momento.

Le altre offerte di Iliad di febbraio 2023

La nuova FLASH 130 va ad arricchire il listino di offerte Iliad che include diverse opzioni aggiuntive di grande interesse. L’offerta più completa è Giga 150. Questa tariffa include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G/4G+ e in 5G

Giga 150 presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Per richiedere l’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Attiva qui Giga 150 »

Attivando Giga 150 è possibile, inoltre, attivare la fibra ottica di Iliad a prezzo scontato. L’offerta, infatti, dà diritto allo sconto di 5 euro al mese sul canone dell’offerta fibra proposta da Iliad che, quindi, sarà attivabile a 19,99 euro al mese invece di 24,99 euro al mese. Questa proposta include la linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti e una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 5 Gigabit in download.

Scopri l’offerta fibra di Iliad »

In listino troviamo anche Giga 100. La tariffa presenta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G+

Giga 100 costa 7,99 euro al mese.

Attiva Giga 100 di iLIAD »

Da segnalare anche la possibilità di attivare Dati 300. Questa tariffa consente di ottenere un bundle di ben 300 GB in 4G da utilizzare per navigare ogni mese al costo di 13,99 euro al mese (minuti ed SMS sono “a consumo”). Anche quest’offerta può essere attivata direttamente online:

Attiva Dati 300 di Iliad »