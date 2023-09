Conto corrente Crédit Agricole : canone gratuito e per i nuovi clienti fino a 200 euro in buoni Amazon.it, oltre a un conto deposito che garantisce un tasso del 4% per 9 mesi. Le novità di settembre 2023 su SOStariffe.it , insieme alle migliori offerte per un conto corrente.

Conto corrente Crédit Agricole è un conto online a zero spese per sempre se lo si apre entro il 4 ottobre 2023. Per i nuovi clienti c’è anche la possibilità di ottenere fino a 200 euro complessivi in buoni Amazon.it grazie alla promozione in corso. Così come, il conto deposito abbinato al conto corrente permette di beneficiare di un rendimento del 4% annuo lordo per 9 mesi.

Questa offerta è stata selezionata dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, come una delle più vantaggiose di settembre 2023. Per avere una panoramica delle migliori soluzioni presenti attualmente sul mercato bancario, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

Conto corrente Crédit Agricole: canone zero con l’offerta di Settembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto corrente online di Crédit Agricole canone annuo gratuito per sempre se lo si apre entro il 4/10/2023

se lo si apre entro il 4/10/2023 buono Amazon.it di 50 € per chi apre il conto entro il 4/10/2023 e utilizzando la carta di debito entro il 31/12/23 , possibilità dii 100 € di buoni Amazon con l’offerta in corso

e , possibilità dii 100 € di buoni Amazon con l’offerta in corso carta di debito Crédit Agricole Visa a canone gratuito per i primi 2 anni

prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca

bonifico ordinario in area SEPA gratuito

Conto corrente Crédit Agricole prevede un canone annuo gratuito e per i nuovi clienti che lo aprono, la banca regala un buono Amazon.it di 50 euro.

In più, in fase di apertura, è possibile scegliere tra la carta di debito tradizionale Crédit Agricole BANCOMAT o la carta di debito evoluta Crédit Agricole Visa, con canone gratuito per i primi 2 anni, per prelevare nel mondo ed effettuare gli acquisti online.

È possibile gestire l’operatività del conto dall’app Crédit Agricole: con un semplice tap si possono effettuare bonifici in area SEPA online gratuiti, pagamenti dalla rubrica e avere carta e conti a portata di swipe.

Ecco, in sintesi, quali sono le principali caratteristiche di quest’offerta:

canone zero per sempre ;

; carta di debito Crédit Agricole Visa a canone gratuito per i primi 2 anni;

prelievi gratuiti su ATM Crédit Agricole , da altra banca commissione di 2,10 euro;

, da altra banca commissione di 2,10 euro; bonifici SEPA online gratuiti ;

; bonifici istantanei SEPA online con commissione dello 0,05% dell’importo della transazione e commissione minima di 0,90%;

accredito di stipendio o pensione inclusi;

carta di credito Nexi Classic facoltativa con canone annuo di 40,99 euro e fido mensile di 1.500 euro.

C’è inoltre da notare che, collegando la carta Visa a canone zero a Google Pay e Apple Pay, i nuovi clienti possono ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon.it se effettueranno una spesa totale minima, utilizzando la Carta di debito Visa, per operazioni di pagamento tramite POS o wallet digitali o per effettuare acquisti online sui siti e-commerce, entro 60 giorni dalla data effettiva di apertura del conto (con termine massimo entro il 31 dicembre 2023). In dettaglio:

un buono regalo Amazon.it da 25 euro spendendo almeno 499,99 euro entro 60 giorni dall’apertura;

spendendo almeno 499,99 euro entro 60 giorni dall’apertura; oppure un buono regalo Amazon.it da 50 euro spendendo almeno da 500 a 999,99 euro entro 60 giorni dall’apertura;

spendendo almeno da 500 a 999,99 euro entro 60 giorni dall’apertura; oppure un buono regalo Amazon.it da 100 euro spendendo almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura.

Altri 50 euro in regalo sotto forma di Buoni Amazon.it sono disponibili per i clienti che apriranno il conto deposito.

Infine, Crédit Agricole premia i nuovi clienti che portano i loro amici in banca. Ecco come:

apertura del conto online;

accedere alla sezione “Invita un amico” nell’App Crédit Agricole Italia;

i nviare il proprio codice promo personale con Whatsapp, Instagram o qualunque altro mezzo si preferisca;

personale con Whatsapp, Instagram o qualunque altro mezzo si preferisca; invitare quanti amici si preferisce e ricevere fino a 6 buoni regalo Amazon.it da 50 euro l’uno fino ad un massimo di 300 euro.

Per aprire il conto corrente online servono:

uno o due documenti di identità (rilasciati in Italia) a seconda della modalità d’identificazione che si vuole utilizzare;

tessera sanitaria nazionale;

IBAN del conto se si scelga di identificarti con bonifico;

TIN/NIF (codice fiscale estero) se si abbiano più residenze fiscali.

Per conoscere nei dettagli l’offerta di Crédit Agricole, clicca sul link qui sotto:

SCOPRI CONTO CREDIT AGRICOLE ONLINE »

Conto deposito Crédit Agricole: rendimento al 4% con l’offerta di Settembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto deposito di Crédit Agricole canone annuo zero

vincolo 9 mesi

rendimento del 4% annuo lordo

Con l’apertura del conto corrente di Crédit Agricole, la banca mette a disposizione anche un conto deposito per far fruttare i propri risparmi. Ecco che cosa prevede quest’offerta:

canone annuo zero;

durata del vincolo di 9 mesi ;

; tasso di interesse del 4% annuo lordo ;

; liquidazione alla fine del vincolo;

Importo minimo 5.000 euro;

importo massimo 500.000 euro.

Il cliente che intenda procedere con l’estinzione anticipata del conto deposito prima della scadenza non avrà il riconoscimento degli interessi fino ad allora maturati.

Questo conto deposito di Crédit Agricole è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante in tutto o in parte il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SelfyConto ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Caro carburanti: nuovo bonus in arrivo? notizia successiva »