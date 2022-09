Passa da Ho a Iliad, Kena, Postemobile e altri operatori: le offerte di Settembre 2022

ho. Mobile è un eccellente operatore di telefonia mobile, tanto che in passato è stato approvato da Altroconsumo. Uno dei suoi limiti però è nella velocità di navigazione, piuttosto bassa se paragonata a quella garantita da altre aziende. Con SOStariffe.it potete facilmente confrontare le offerte di ho. con quelle degli altri gestori e verificare che effettivamente abbiate in mano il piano più conveniente sulla piazza. Ecco quindi le offerte per chi passa da ho a TIM e tutti gli altri operatori più importanti a settembre.

Passa da ho a TIM, Vodafone, Iliad o WindTre a settembre 2022

Offerte telefonia mobile dei maggiori operatori Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G/4G+ 8,99 euro 2 TIM Wonder illimitati 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 5 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 6 Di Più Full 5G con Easy Pay di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro 7 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro

Chi passa da ho a TIM può scegliere tra una tariffa dedicata, acquistabile però solo online con portabilità del numero, e diverse offerte 5G che non prevedono particolari vincoli. La prima proposta si chiama TIM Wonder e prevede minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese. La portabilità viene eseguita gratuitamente da TIM entro 3 giorni lavorativi.

Le altre offerte per chi arriva da qualsiasi operatore anche senza portabilità sono:

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria a 14,99 euro al mese. Il piano include anche 100 GB di spazio su Google One per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus.

TIM Young (solo per Under 25) con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il piano include anche TIMMUSIC e si può ulteriormente arricchire con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Per chi passa da ho a TIM il primo mese e attivazione sono gratuiti acquistando le offerte online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. I futuri ex clienti di ho. Mobile che hanno la rete fissa con TIM possono attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) fino a quando resta attiva la connessione di casa. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Chi preferisce WindTre può attivare l’offerta Di Più Full 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G per navigare alla massima velocità con il Priority Pass a 14,99 euro al mese. Il piano include anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e accesso immediato al servizio clienti 150 senza attese tutti i giorni h24. Scegliendo Easy Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito e oltre ad evitare di acquistare ogni mese una ricarica annuale si ottengono 100 GB inclusi.

E’ possibile provare Di Più Full 5G gratis per 30 giorni, scaduti i quali si può decidere di disattivare il piano senza costi o continuare pagando il prezzo mensile e l’attivazione di 49,99 euro, suddivisibile in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online o 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM costa 10 euro.

ho. Mobile è proprio il marchio low cost di Vodafone, che per chi sceglie di cambiare gestore ha predisposto un’offerta 5G chiamata RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito permette di ottenere uno sconto sul prezzo mensile del piano e accesso gratuito al Vodafone Club, il programma con vantaggi e convenzioni sull’acquisto di beni e servizi di partner come YOOX, Amazon.it, Booking.com e Q8.

Chi invece passa da ho. a Iliad può acquistare un’offerta senza vincoli e costi nascosti. Chi le attiva può quindi recedere dal piano in ogni momento senza penali o pagando eventuali spese per la disattivazione della linea. L’operatore inoltre blocca il prezzo delle sue tariffe per sempre, in quanto non applica rimodulazioni. Le due migliori proposte di settembre sono:

Giga 120 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 120 GB in 5G fino a 855 Mbps in download in tutte le principali città a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro.

Giga 80 con minuti e SMS illimitati in Italia e 60 destinazioni all’estero e 80 GB in 4G/4G+ con una copertura del 99% del territorio italiano a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro

Passa da ho. Mobile agli altri operatori low cost a settembre 2022

Offerte mobile degli operatori low cost Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Super Power 20 di Postemobile illimitati 20 GB in 4G+ 4,99 euro 2 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 4 Creami Extra WOW 50 di Postemobile illimitati 50 GB in 4G+ 6,99 euro 5 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 7 Elite x12 di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 120 GB in 4.5G 95,99 euro l’anno (circa 8 euro al mese) 8 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 9 Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS illimitati per tutto l’anno in 4.5G, poi 120 GB 9,99 euro 10 Kena 11,99 100GB Gold minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G 11,99 euro 11 Very 11,99 di Very Mobile illimitati 50 GB fino a 30 Mbps 11,99 euro

Chi arriva da ho. Mobile potrebbe pensare di affidarsi a un altro operatore low cost. A dire il vero la maggior parte dei MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ha scelto di riservare le sue tariffe migliori a chi effettua il passaggio da Iliad e alcuni gestori virtuali ma è comunque possibile trovare offerte con una quantità di Gigabyte inclusi uguale o superiore a quella attuale a un costo inferiore. Soprattutto è facile trovare gestori che garantiscono una velocità di connessione superiore. Le offerte di settembre sono le seguenti:

1. Super Power 20 di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G+ a 4,99 euro al mese.

2. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 30 GB in 4.5G e 50 elicoin a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 4,99 euro. A ogni rinnovo si ricevono 50 elicoin.

Gli elicoin sono monete digitali per acquistare contenuti a pagamento su Elisium, l’app gratuita che propone esperienze uniche con i propri idoli come Carlo Cracco, virtual masterclass con personaggi di spicco come Marvin Vettori, l’ultima serie TV di Maccio Capatonda, corsi, interviste, video, approfondimenti e tanto altro. Run with Me permette di ottenere 10 elicoin per ogni chilometro percorso (massimo 1.500).

3. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese. Il servizio Riserva Dati permette di trasformare i minuti, SMS e Gigabyte in traffico dati aggiuntivo. I Giga di riserva possono essere utilizzati una volta esaurito il traffico dati incluso a partire dal mese successivo e non hanno scadenza.

4. Creami Extra WOW 50 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G+ a 6,99 euro al mese. Per entrambe l offerte l’attivazione è gratuita con acquisto online.

5. Easy di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 60 GB in 4.5G e 70 elicoin con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. Attivazione a 5 cent con carta di credito. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. A ogni rinnovo si ricevono 70 elicoin.

6. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. SIM a 10 euro con attivazione e consegna gratuite. La tariffa include anche i corsi della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende.

7. Elite x12 di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G, 100 elicoin a 95,99 euro l’anno (circa 8 euro al mese). Attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium e Concierge. A ogni rinnovo si ricevono 100 elicoin. Concierge permette di avere a propria disposizione un assistente personale per organizzare eventi come cene al ristorante, visite a mostre, concerti e usufruire di servizi per la casa.

8. Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese.

9. Elite di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, Giga illimitati in 4.5G per tutto l’anno (poi 120 GB), 100 elicoin a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 9,99 euro. A ogni rinnovo si ricevono 100 elicoin.

10. Kena 11,99 100GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. E’ richiesta la portabilità del numero.

11. Very 11,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. E’ richiesta la portabilità del numero.

