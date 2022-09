I migliori conti zero spese di Settembre 2022

Tra i migliori conti correnti a costo zero disponibili sul mercato bancario a Settembre 2022 ci sono i conti online che sono a zero spese. Ecco una panoramica delle offerte più vantaggiose grazie a SOStariffe.it.

I conti correnti migliori sono quelli online, dato che hanno costi di gestione praticamente azzerati. Avendo quasi tutti il canone annuale gratuito, sono più gettonati dai risparmiatori rispetto ai conti tradizionali aperti in una filiale. E poi sono prodotti bancari che offrono un guadagno di tempo non essendo necessario andare allo sportello fisico per eseguire un’’operazione. Infatti l’operabilità dei conti 100% digitali è effettuabile o tramite home banking, o per mezzo del mobile banking.

Il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it sia nella versione per Android che per iOS) ha trovato le proposte più vantaggiose attualmente disponibili. Per avere una panoramica di tutte le offerte clicca il link qui sotto:

Conti correnti più vantaggiosi di Settembre 2022

CONTO CORRENTE E BANCA CANONE ANNUO ALTRE CARATTERISTICHE 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre codice IBAN italiano

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

accredito anticipato dello stipendio

pagamento a rate delle proprie spese 2 My Genius Green di UniCredit canone annuale gratuito a tempo indeterminato carta di debito MyOne inclusa

bonifici ordinari senza commissioni

giroconti gratis

servizio Banca Multicanale gratis 3 Widiba Start di Banca Widiba canone annuale gratuito per il primo anno se lo si apre entro il 21 Settembre, poi canone di 3 euro al mese con possibilità di azzerarlo carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario gratuito

PEC e firma digitale incluse 4 ControCorrente Semplice di IBL Banca canone annuo gratuito per questa versione, per le altre 3 solo i primi 6 mesi, poi canone molto basso carta di debito inclusa

interessi lordi fino a 0,50% per i primi 6 mesi

1 bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi, invece, la commissione è di 0,40 euro

Quella che segue è un’analisi dei principali servizi offerti dai 4 migliori conti correnti online di Settembre 2022 selezionati da SOStariffe.it e attualmente disponibili sul mercato bancario.

Conto BBVA

Il conto corrente online proposto da BBVA è una soluzione economica in quanto è un prodotto bancario con canone annuo gratuito a tempo indeterminato e senza commissioni per le principali operazioni.

Tra i punti di forza della proposta della banca multinazionale spagnola, c’è senza dubbio il servizio “Pay&Plan”, grazie al quale è possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro.

Il secondo elemento che rende l’offerta di BBVA molto appetibile è l’accredito anticipato dello stipendio sul proprio conto corrente. Tale richiesta può essere avanzata da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito stesso.

Analizzando che cosa include l’offerta BBVA, risultano anche:

codice IBAN italiano ;

; anticipo dell’accredito dello stipendio;

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

carta di debito inclusa;

inclusa; possibilità di rateizzare le proprie spese.

Ai nuovi clienti (entro il 31 Ottobre 2022) la banca multinazionale spagnola offre anche:

Cashback 20% di BBVA, fino a 100 euro per il primo mese;

per il primo mese; Cashback 1% di BBVA, fino a 30 euro per i successivi 12 mesi;

per i successivi 12 mesi; bonus di 20 euro, con la promozione “Passaparola”, per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, fino a un massimo di 100 euro.

Per saperne di più sull’offerta proposta da BBVA:

Conto My Genius Green di UniCredit

Una delle migliori offerte per chi desiderasse aprire un conto corrente online è quella proposta da UniCredit: My Genius Green è infatti a canone zero per sempre, offre bonifici ordinari in area SEPA (tranne gli istantanei) e giroconti online gratuiti. Ecco quali sono le sue altre caratteristiche:

canone annuo incluso per la carta di debito internazionale My One;

carta in versione fisica ecosostenibile per la salvaguardia dell’ambiente;

comunicazioni al cliente solo in formato elettronico e assenza di carnet di assegni;

servizio Banca Multicanale incluso per gestire il proprio conto per mezzo di Internet, telefono e App.

Per quanto riguarda la carta fisica è realizzata su supporto BIO PLA (un materiale biologico compostabile ottenuto dal mais), è possibile effettuare pagamenti e prelievi agli sportelli automatici e, grazie alla sua componente digitale, è utilizzabile fin da subito per disporre pagamenti online e tramite wallet.

Per conoscere maggiori dettagli della proposta di UniCredit, vai al lunk sottostante:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Nel ventaglio dei migliori conti correnti online brilla anche Widiba Start, il conto proposto da Banca Widiba che ai nuovi clienti offre i seguenti servizi:

canone gratuito per il primo anno se lo si apre entro il 21 Settembre;

possibilità di azzerare il canone di 3 euro al mese dal secondo anno in avanti rispettando alcune condizioni;

carta di debito senza costi , sia in versione fisica che virtuale con possibilità di collegamenti con Google Pay e Apple Pay;

, sia in versione fisica che virtuale con possibilità di collegamenti con Google Pay e Apple Pay; bonifici ordinari online senza commissioni;

PEC di 1 Giga e firma digitale gratis fino a quando si è clienti della banca;

servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online;

per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi;

deposito titoli gratuito.

Il conto Widiba Start è a zero speso per i primi 12 mesi. Dal secondo anno invece ai titolari del conto è applicato un canone di 3 euro al mese. Ma la banca consente di risparmiare sul canone di tenuta del conto in questo modo:

si risparmiano 3 euro se si hanno meno di 30 anni di età;

se si hanno meno di 30 anni di età; si paga 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; si paga 1 euro in meno con un patrimonio totale di almeno 25.000 euro;

in meno con un patrimonio totale di almeno 25.000 euro; sconto di 2 euro con 10.000 euro investiti in fondi, polizze, Sicav (Società di investimento a capitale variabile);

con 10.000 euro investiti in fondi, polizze, Sicav (Società di investimento a capitale variabile); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF (Exchange-traded fund) e strumenti finanziari ETC (Exchange-traded commodities).

Per avere più informazioni sull’offerta di Banca Widiba, seguiti il link:

ControCorrente Semplice di IBL Banca

“ControCorrente Semplice” di IBL Banca è uno dei conti correnti più vantaggiosi di Settembre 2022, avendo un canone gratuito per sempre (con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi). Inoltre, offre interessi lordi del 2% fino al 31 Marzo 2023 e nessuna imposta di bollo per tutto il 2023 se lo si apre entro il 31 Dicembre 2022.

Aprendo “ControCorrente Semplice” si hanno anche:

carta di debito dotata di tecnologia contactless;

dotata di tecnologia contactless; servizio Bancomat Pay;

ricarica telefonica online;

addebito sul conto di pedaggi autostradali (Telepass) e altri servizi di mobilità;

un bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi 0,40 euro;

al mese, per i successivi 0,40 euro; pagamenti RAV/MAV senza costi online o presso ATM evoluti.

Oltre alla versione base del conto, IBL Banca mette anche a disposizione anche conti correnti online che propongono un numero più ampio di servizi e agevolazioni, con sei mesi di canone gratuito se si apre entro il 31 Dicembre 2022:

ControCorrente Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con gli sconti);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con gli sconti); ControCorrente Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con gli sconti);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con gli sconti); ControCorrente Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese con gli sconti).

Questi costi di tenuta del conto corrente si riferiscono al canone mensile scontato che è applicato in caso di:

vincolo attivo;

giacenza media superiore a 5 mila euro ;

; accredito di stipendio o pensione da almeno 800 euro mensili (per l’azzeramento del canone del conto Semplice non è richiesto questo requisito);

(per l’azzeramento del canone del conto Semplice non è richiesto questo requisito); per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca (per l’azzeramento del canone dei conti Semplice e Particolare non è richiesto questo requisito).

Per avere una panoramica dell’offerta di IBL Banca:

