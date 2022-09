Come scegliere l’offerta su misura per il proprio fabbisogno energetico? Dagli esperti di SOStariffe.it i suggerimenti per conquistare risparmi in bolletta e la mappa delle soluzioni luce e gas da attivare a Settembre 2022 .

Tariffe luce e gas Settembre 2022: come trovare l’offerta migliore in base al consumo

Conoscere il proprio consumo annuo di energia elettrica e metano è un parametro chiave nella scelta della soluzione luce e gas su misura per il proprio fabbisogno energetico. Ecco perché il comparatore di SOStariffe.it consente di confrontare le innumerevoli offerte del Mercato libero proprio a partire da questo dato, che è sempre consultabile in bolletta (nella sezione dedicata ai consumi), oppure può essere stimato impostando una serie di filtri integrati nel comparatore stesso.

Per aiutare i clienti domestici a individuare la soluzione luce e gas più vantaggiosa per il proprio profilo energetico, gli esperti di SOStariffe.it hanno stilato un “identikit” di utilizzo delle offerte incoronate “regine” del risparmio a Settembre 2022.

È possibile accedere al comparatore, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per iOS e Android, cliccando al link di seguito.

Luce e gas: dal Mercato libero le offerte su misura per ogni esigenza

FORNITORE NOME OFFERTA DESTINATARI COSTO AL MESE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte Famiglie in cerca di bollette dal costo fisso e periodicità predeterminata, grazie al sistema della “Carica mensile” 83,25 euro

147,93 euro 2 A2A Easy Luce

Easy Gas L’opzione Bioraria è ideale per coloro che vivono la casa perlopiù di sera o nei fine settimana 85,70 euro

146,13 euro 3 Pulsee Luce RELAX Index

Gas RELAX Index Clienti domestici che vogliono tutto a portata di click + chi vive in condivisione: il costo delle bollette è ripartito tra i vari coinquilini a 1,50 euro in più al mese 89,41 euro

155,67 euro 4 Edison Energia Edison World Luce Plus

Edison World Gas Plus Chi vuole “abbattere” la burocrazia con la tariffa Dual Fuel: un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas 89,07 euro

153,92 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it abbiamo setacciato il ventaglio di offerte del Mercato libero e individuato quelle più vantaggiose (in termini di servizi offerti e prezzo) a Settembre 2022.

È bene sottolineare che le promozioni prese in considerazione di seguito non sono le più vantaggiose in assoluto, ma quelle più convenienti per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

Grazie al sistema di fatturazione della “Carica mensile” (è il cliente a scegliere l’importo e la periodicità delle fatture in acconto), questa promozione è l’ideale per chi voglia la serenità di ricevere bollette “senza sorprese”. Inoltre, l’accesso al prezzo all’ingrosso di energia e gas consente di minimizzare l’importo delle bollette stesse.

Di seguito l’identikit della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ulteriormente ridotto di 0,10 €/Smc per il gas;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ulteriormente per il gas; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’ e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’ (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici); energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che scegliesse il brand digitale dell’energia wekiwi per la fornitura di luce e gas dovrebbe preventivare una spesa mensile di 83,25 euro per le bollette luce e 147,93 euro per quelle del metano.

Per saperne di più, clicca sul pulsante di seguito:

A2A Easy Luce e Gas

L’offerta di A2A Energia è un magnete del risparmio a Settembre 2022 in quanto propone prezzi di energia elettrica e gas allineati alle condizioni del mercato all’ingrosso. Non solo. L’opzione di scelta della tariffa Bioraria consente a chi vive la casa perlopiù nelle ore serali e nei weekend di accedere a prezzi dell’energia più bassi rispetto alle ore diurne e nei giorni feriali.

Ecco i tratti distintivi della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; contributo fisso mensile (pari a 12 euro) gratuito per i primi 6 mesi di fornitura;

per i primi 6 mesi di fornitura; opzione di personalizzazione dell’offerta con un pacchetto di ricarica (Easy Moving) per chi possiede un’auto elettrica;

con un pacchetto di ricarica (Easy Moving) per chi possiede un’auto elettrica; possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 85,70 euro e per il gas di 146,13 euro.

Clicca al link di seguito per avere maggiori informazioni sull’offerta:

Pulsee Luce e Gas RELAX Index

Grazie alla sua veste 100% digitale e paperless, l’offerta di Pulsee è una calamita per i clienti domestici che vogliano gestire la propria fornitura di luce e/o gas sui propri dispositivi mobili grazie all’App Pulsee Energy. Inoltre, la promozione può essere personalizzata con l’opzione Cost Sharing (disponibile al costo di 1,50 € al mese), ideale per chi vive in condivisione: il costo delle bollette è già ripartito tra i vari coinquilini.

Di seguito i pilastri su cui si fonda l’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; bonus di benvenuto di 35 euro in bolletta con il codice sconto “SOS35!” (corrisposto in 12 rate durante il primo anno di fornitura);

di 35 euro in bolletta con il codice sconto “SOS35!” (corrisposto in 12 rate durante il primo anno di fornitura); contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), con attivazione entro il 30 Settembre 2022 .

. energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Optando per questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 89,41 euro al mese per la luce. Per il gas, invece, la spesa si attesterebbe sui 155,67 euro al mese.

Ulteriori informazioni sull’offerta luce sono disponibili cliccando al link di seguito:

Per una panoramica dell’offerta gas Pulsee, clicca sul pulsante qui sotto:

Edison World Luce e Gas Plus

Edison Energia propone una promozione che può essere attivata in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo cioè un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas). Si tratta di una soluzione vantaggiosa per quelle famiglie che vogliono risparmiare tempo e semplificare la gestione amministrativa della propria fornitura.

Ecco l’offerta “in pillole”:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; contributo fisso mensile pari a 9 euro al mese (scontato del 50%);

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

servizio EDISONRisolve gratuito: si tratta del servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche.

Scegliendo di sottoscrivere questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 89,07 euro al mese per le bollette della luce e 153,92 euro per quelle del gas.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta luce di Edison Energia.

Al link di seguito, invece, è possibile avere un quadro completo dell’offerta gas di Edison Energia

