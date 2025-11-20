Passa a Very con la nuova promo Black Friday: tanti Giga da 5,99 euro al mese

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Chi passa a Very Mobile durante il Black Friday può avere minuti illimitati e 150 GB in 5G alla massima velocità a 5,99 euro al mese e prezzo fisso per sempre. L'operatore vi regala anche un mese in omaggio

In 30 sec.
L'offerta per il Black Friday di Very Mobile a novembre 2025
  1. Sono inclusi minuti illimitati e 150 GB in 5G fino a 2 Gbps oltre a un mese in omaggio
  2. Il prezzo è di 5,99 €/mese fisso per sempre
Passa a Very con la nuova promo Black Friday: tanti Giga da 5,99 euro al mese

Very Mobile in occasione del Black Friday ha lanciato una nuova offerta di telefonia mobile che vi permette di avere minuti illimitati e 150 GB in 5G alla massima velocità a meno di 6 euro al mese. La promozione include anche un mese in omaggio.

Cliccando sul tasto di seguito, chi passa a Very Mobile può confrontare gratuitamente le offerte dell’operatore low cost con quelle degli altri gestori tramite il comparatore di SOStariffe.it e avere la certezza di attivare la soluzione più conveniente per le proprie esigenze ed abitudini di consumo.

Passa a Very Mobile: l’offerta per il Black Friday di novembre 2025

Black Friday 5,99 Dettagli
Costi
  • 5,99 €/mese per sempre
  • un mese in omaggio
  • Attivazione gratis
Minuti, SMS e Gigabyte
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
Chi può attivarla
  • con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati entro il 4/12/25

Chi passa a Very Mobile entro il 4/12/25, salvo eventuali proroghe, può accedere all’offerta per l’operatore lwo cost dedicata al Black Friday che include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G sulla rete di WindTre a 5,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. La promozione prevede anche 7,6 GB per navigare in roaming in Ue ma soprattutto un mese in omaggio.  Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione.

La vera differenza rispetto alla formulazione classica del piano da 5,99 euro al mese è questa volta la velocità non è limitata a 30 Mbps ma è inclusa l’opzione Very 5G Full Speed, che permette di navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload su oltre il 99,7% del territorio italiano. In assenza di copertura, la velocità in 4G è fino a 300 Mbps.

Può attivare questa offerta chi passa a Very Mobile con richiesta di portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati:

  • 1Mobile, CMLinkCoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU.

La portabilità del numero è gratis e verrà eseguita da Very Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Attiva Black Friday 5,99 »

Normalmente l’opzione Very 5G Full Speed costa 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme ad altri vantaggi come Giga aggiuntivi, sconti e promozioni al costo di 99 cent al mese ma con primo mese è gratis acquistandola entro il 3/12/25.

Tutte le offerte di Very Mobile sono senza vincoli né costi nascosti. Riceverete la SIM direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi direttamente nella cassetta delle lettere. In alternativa Very Mobile potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per effettuare la verifica dell’identità avete poi la possibilità di utilizzare SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) per una maggiore comodità.

Passa a Very Mobile: le altre offerte dell’operatore low cost di novembre 2025

Offerte Very Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Voce e non solo
  • 4,99 €/mese
  • Attivazione a 99 cent
  • minuti e SMS illimitati + 20 GB in 5G fino a 30 Mbps
Very 6,99
  • 6,99 €/mese
  • Attivazione a 99 cent
  • minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 30 Mbps
Very 6,99 per nuovi numeri
  • 6,99 €/mese
  • Attivazione a 4,99
  • minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 30 Mbps
Very 7,99
  • 7,99 €/mese
  • Attivazione a 99 cent
  • minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 30 Mbps
Very 9,99 (anche per nuovi numeri)
  • 9,99 €/mese
  • Attivazione a 99 cent o 4,99 per nuovi numeri
  • minuti e SMS illimitati + 440 GB in 5G Full Speed
Very 11,99
  • 11,99 €/mese
  • Attivazione a 99 cent
  • minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G Full Speed

Chi passa a Very Mobile con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Tiscali, CoopVoce e altri può anche scegliere tra altre offerte come:

Voce e non solo

  • minuti e SMS illimitati
  • 20 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • 6,3 GB per navigare in roaming in Ue
  • Very 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma primo mese gratis

Il prezzo è di 4,99 euro al mese per sempre.

Very 6,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 200 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • 8,9 GB per navigare in roaming in Ue
  • Very 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma primo mese gratis

Il prezzo è di 6,99 euro al mese per sempre.

Attiva Very 5G 6,99 »

Very 7,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 300 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • 10,1 GB per navigare in roaming in Ue
  • Very 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma primo mese gratis

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Very 9,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
  • 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Attiva Very 5G 9,99 »

Chi arriva da Kena Mobile, TIM, ho. Mobile, Vodafone, WindTre o Spusu può invece attivare:

Very 11,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
  • 15,2 GB per navigare in roaming in Ue
  • Il prezzo è di 11,99 euro al mese per sempre.

Le offerte Very Mobile per chi attiva un nuovo numero

Chi passa a Very Mobile attivando un nuovo numero può scegliere tra:

Very 6,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 200 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • 8,9 GB per navigare in roaming in Ue
  • Very 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma primo mese gratis

Il prezzo è di 6,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Very 9,99

  • minuti e SMS illimitati
  • 440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps
  • 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Per tutte le offerte sopra descritte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro.

Passa a Very Mobile: i servizi aggiuntivi e iniziative dell’operatore low cost

Chi passa a Very Mobile e attiva una delle offerte dell’operatore low cost avrà inclusi gratuitamente servizi di base come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare su Internet anche in contemporanea.

Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese e per i nuovi clienti è prevista l’attivazione di default del servizio di autoricarica. Ogni mese vi verrà addebitato solo l’importo necessario a coprire il costo del canone della promozione. In qualsiasi momento potete cambiare metodo di pagamento dall’app Very e passare a un’offerta FLASH con addebito su credito residuo ma 50 GB in meno al mese.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso nella promozione, Very Mobile blocca la connessione a Internet in automatico per evitarvi spese inutili. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento cliccando sul tasto fucsia “Rinnova” nell’app Very per aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre.

Per la sicurezza di tutti i dispositivi connessi, poi, potete aggiungere l’opzione Very Protetti al costo di 99 cent al mese ma con primo mese è gratis.

Chi passa a Very Mobile e sta programmando un viaggio all’estero può scegliere tra diverse opzioni estero con inclusi fino a 10 GB in più a settimana per navigare su Internet in roaming in Europa e nel mondo a partire da 4,99 euro.

Con il servizio Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Infine, se non siete soddisfatti del vostro piano mobile, potete cambiare offerta gratis in qualsiasi momento dall’app Very o chiamando il Servizio Clienti al 1929. Altrimenti si può richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

Le iniziative di Very Mobile

Con Porta un amico in Very otterrete una ricarica da 5 euro per ogni conoscente che passa a Very Mobile utilizzando il vostro codice in fase acquisto online. Se poi l’amico arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati riceverete un’ulteriore ricarica di 10 euro. Si possono ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio per un totale di dieci amici.

Con Giga Green tutto il traffico dati non utilizzato durante il mese viene convertito in automatico in Giga Green, che potete visualizzare in qualsiasi momento nella sezione dedicata dell’app Very. Cin questa iniziativa potete non solo contribuire a raggiungere obiettivi concreti per la tutela e riqualificazione dell’ambiente, dalla pulizia delle spiagge e fondali alla riforestazione delle aree colpite da una calamità, ma otterrete anche sconti, bonus e coupon che vanno dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere. Il programma vi permette anche di contribuirete .

Chi passa a Very Mobile può infine acquistare uno smartphone ricondizionato in un’unica soluzione anche alla metà del prezzo rispetto a un nuovo modello. Il dispositivo è in garanzia per 12 mesi e potete provarlo per 14 giorni prima di decidere se procedere con l’acquisto. Very Mobile propone anche un servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx  con rata fissa o variabile che non ha vincoli. Potete anche cambiare il telefono con un nuovo modello se preferite. Per i clienti di Very Mobile è previsto uno sconto del 10%.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
