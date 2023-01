Passa a TIM da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Gennaio 2023

Passa a TIM per avere minuti illimitati e fino a 100 GB in 5G o addirittura infiniti se siete già clienti per la rete fissa. Tutte le migliori offerte di gennaio

Chi passa a TIM da Vodafone o WindTre non avrà problemi a trovare una tariffa più conveniente o con un rapporto qualità prezzo superiore. TIM infatti ha predisposto un listino di promozioni ricco e variegato. In più ci sono tantissimi vantaggi per chi ha già la rete fissa con l’operatore e chi gli è fedele negli anni grazie a TIM Party. Per il passaggio vi serviranno solamente il codice ICCID della SIM, composto da 19 cifre e che si trova sul retro della sceda o sul cartoncino con riportati PIN e PUK, e un documento d’identità valido.

Passa a TIM da Vodafone o WindTre: le migliori offerte di gennaio 2023

Offerte TIM per i clienti di Vodafone e WindTre Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati illimitati in 5G con TIM Unica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 2 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Chi passa a TIM da Vodafone o WindTre può scegliere tra le tante offerte di telefonia mobile dell’operatore, pensate per dare risposta alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Dato l’operatore di provenienza potreste essere interessati in particolare alle offerte 5G di TIM, che permettono di navigare sul Vero 5G a una velocità anche cinque volte superiore al 4G in tutte le principali città italiane e con una latenza minima, tale da permettere lo streaming di video e musica oltre al gaming online in altissima qualità. Per confrontare le offerte di TIM con quelle degli altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Per avviare il confronto basta inserire alcuni parametri, necessari a costruire il vostro profilo di consumi medi. In pochi secondi avrete sotto gli occhi una descrizione dettagliata delle offerte più convenienti per voi e un collegamento diretto per attivarle comodamente online.

Chi passa a TIM da Vodafone o WindTre può decidere se mantenere il proprio numero nel passaggio, richiedendo la portabilità a TIM, o acquistare una SIM con un nuovo contatto. La portabilità è gratuita e viene completata entro tre giorni lavorativi. Tra le migliori offerte dell’operatore disponibili a gennaio abbiamo:

1. TIM 5G Power Famiglia include minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica, invece di 5 GB, a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese è gratuito. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Acquistando l’offerta online anche l’attivazione è gratuita.

2. TIM Young include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese è gratuito. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Acquistando l’offerta online anche l’attivazione è gratuita. In Europa potete navigare fino a 20 GB in roaming. La tariffa è riservata solo agli Under 25 e include anche l’ascolto di brani su TIMMUSIC senza consumare dati. Il piano si può personalizzare anche con:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare online senza consumare dati a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro. Per i nuovi clienti il primo mese è gratuito. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Acquistando l’offerta online anche l’attivazione è gratuita. In Europa potete navigare fino a 14 GB in roaming. La tariffa include anche navigazione prioritaria sulla rete di TIM, 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi.

TIM Unica è la promozione riservata ai clienti mobile e fisso dell’operatore che consente di avere Giga illimitati ogni mese per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della connessione di casa) oltre ad altri vantaggi come 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 10 badge in regalo per vincere un volo a Las Vegas o Los Angeles con TIM Party. TIM Unica è gratuita e resta attiva fino a quando non si recede dalla linea fissa. Il pagamento delle SIM e della connessione domestica avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Chi passa a TIM ma non è ancora suo cliente per la rete fissa può attivare a prezzo agevolato la sua offerta fibra ottica completa. Al costo di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, potrete quindi avere TIM 5G Power Wi-Fi con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH, modem TIM Hub+ e chiamate illimitate con attivazione online. In più sono inclusi anche TIM Safe Web Plus e un anno in regalo di assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa. Attivazione a 19,90 euro una tantum.

All’offerta fisso si può aggiungere il meglio dell’intrattenimento di TIMVISION per avere film, serie TV, produzioni originali, cartoni animati oltre a DAZN, 6 mesi di Amazon Prime, Netflix e Disney+ inclusi a partire da 24,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023.

Chi passa a TIM da Vodafone o qualsiasi altro operatore può anche scegliere di abbinare al piano mobile anche l’acquisto un telefono. Le offerte smartphone incluso permettono infatti di comprare un cellulare dei migliori marchi, da Apple a Samsung fino a OPPO, Xiaomi e altri produttori molto apprezzati, pagandolo a rate e senza anticipo. Si può anche decidere di attivare un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione) con addebito su carta di credito (non sono accettate carte prepagate o di debito anche se abilitate agli acquisti online) e vincolo di 30 mesi. I clienti fisso possono anche attivare l’addebito in fattura. Con TIM Rivaluta Smartphone potete poi ottenere uno sconto sulle rate dando in permuta il vostro vecchio telefono. La consegna è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi. Per alcuni modelli è prevista anche la prenotazione in negozio e il ritiro in oltre 200 negozi in Italia.

Passa a TIM da Vodafone o WindTre: le offerte solo dati di gennaio 2023

Offerte TIM con solo giga Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro 2 Internet 100GB di TIM 100 GB per 6 mesi in 4G 49,99 euro per 6 mesi (circa 8 euro al mese) 3 Internet 200GB di TIM 200 GB per un anno in 4G 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 4 TIM Giga Power 500 (solo Under 25) 500 GB per un anno in 5G 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 5 TIM Giga Power 50 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 6 TIM Giga Power 100 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Chi passa a TIM da Vodafone e tutti gli altri gestori può anche trovare una ricca scelta di offerte Internet mobile che prevedono solo traffico dati:

TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 5,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro. L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa con TIM

con (illimitati con TIM Unica) a . Attivazione a 5 euro. L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa con TIM Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi a 49,99 euro . L’offerta include TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi in contemporanea

con a . L’offerta include TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi in contemporanea Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno a 99,99 euro . L’offerta include anche TIM Multi SIM

con a . L’offerta include anche TIM Multi SIM TIM Giga Power 500 (solo Under 25) con 500 GB in 4G per un anno a 79,99 euro . Non è previsto costo di attivazione

(solo Under 25) con a . Non è previsto costo di attivazione TIM Giga Power 50 con 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese . Per i nuovi clienti il primo mese è gratuito . La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Acquistando l’offerta online anche l’attivazione è gratuita. Sono anche inclusi 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro)

con a . Per i . La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Acquistando l’offerta online anche l’attivazione è gratuita. Sono anche inclusi 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro) TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese è gratuito. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Acquistando l’offerta online anche l’attivazione è gratuita. Sono anche inclusi 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro)

Con queste tariffe potete acquistare nei negozi TIM una TIM Cam a 3 euro o un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro.

