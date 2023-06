È un buon momento per scegliere una delle offerte "passa a Kena Mobile". L'operatore virtuale su rete TIM, infatti, propone una serie di promozioni molto interessanti con prezzi ridotti, attivazione gratuita e con 200 GB in regalo da utilizzare in estate. Vediamo i dettagli completi in merito alle nuove offerte Kena Mobile disponibili in questo momento.

Passa a Kena in estate: 200 GB in più con le offerte di Giugno 2023

Si rinnova il listino di offerte Kena Mobile. L’operatore, infatti, propone diverse nuove offerte da sfruttare per accedere ad una tariffa completa con minuti, SMS e, soprattutto, Giga da utilizzare ogni mese a costi ridotti. In via promozionale, per i nuovi clienti che scelgono Kena Mobile ci sono una serie di bonus aggiuntivi.

Le offerte partono da 6,99 euro al mese ed includono attivazione gratuita, 50 GB in più ogni mese attivando la Ricarica Automatica e ben 200 GB in più per 60 giorni da utilizzare durante l’estate, senza alcun costo extra. Tutte le nuove proposte di Kena Mobile sono attivabili direttamente online, seguendo una semplice procedura di sottoscrizione con consegna gratuita della SIM.

Passa a Kena Mobile: le offerte dell’estate 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO Kena 6,99 (da Iliad o alcuni MVNO) minuti illimitati

1000 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB con Ricarica Automatica

+200 GB extra per 60 giorni 6,99 €/mese Kena 7,99 (da Iliad o alcuni MVNO) minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB con Ricarica Automatica

+200 GB extra per 60 giorni 7,99 €/mese Kena 9,99 (da Iliad o alcuni MVNO) minuti illimitati

1000 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB con Ricarica Automatica

+200 GB extra per 60 giorni 9,99 €/mese Kena 11,99 (con portabilità) minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB con Ricarica Automatica

+200 GB extra per 60 giorni 11,99 €/mese Kena Dati (nuovo numero) minuti e SMS a consumo

300 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB con Ricarica Automatica

+200 GB extra per 60 giorni 11,99 €/mese Kena 12,99 (con portabilità) minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB con Ricarica Automatica

+200 GB extra per 60 giorni 12,99 €/mese

La nuova promozione lanciata da Kena Mobile è valida per nuove attivazioni fino al prossimo 25 di luglio. Per tutti i nuovi clienti c’è un bonus di 200 GB da utilizzare nei primi 60 giorni che si somma alle promozioni in corso:

offerte da 6,99 euro al mese

attivazione e consegna SIM gratis

50 GB extra attivando la Ricarica Automatica

Da notare, invece, che per i già clienti Kena Mobile è possibile ottenere il bonus di 200 GB extra per 60 giorni con una spesa di appena 1,99 euro una tantum.

Tra le principali offerte Kena Mobile disponibili in questo momento troviamo Kena 6,99. La tariffa in questione include:

minuti illimitati

1000 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB attivando la Ricarica Automatica

200 GB extra da utilizzare nei primi 60 giorni dall’attivazione

Il costo della promozione è di 6,99 euro al mese con attivazione gratuita. Questa tariffa è disponibile esclusivamente con portabilità da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu

Per attivare la promozione è possibile seguire la procedura online di seguito:

Kena 6,99

Da valutare anche Kena 7,99. Con una spesa extra di 1 euro al mese è possibile accedere a:

minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB attivando la Ricarica Automatica

200 GB extra da utilizzare nei primi 60 giorni dall’attivazione

Quest’offerta presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Anche quest’offerta è disponibile con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale.

Kena 7,99

Tra le promozioni proposte da Kena c’è anche Kena 9,99. In questo caso, l’offerta include:

minuti illimitati

1000 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB attivando la Ricarica Automatica

200 GB extra da utilizzare nei primi 60 giorni dall’attivazione

Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. La promozione è disponibile con portabilità del numero da Iliad o da uno degli operatori virtuali visti in precedenza.

Kena 9,99

Nel listino di Kena Mobile troviamo anche Kena 11,99. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB attivando la Ricarica Automatica

200 GB extra da utilizzare nei primi 60 giorni dall’attivazione

L’offerta prevede un costo di 11,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per attivare quest’offerta è sufficiente richiedere la portabilità da qualsiasi operatore.

Kena 11,99

Kena propone anche un‘offerta “solo dati”. Si tratta di Kena Dati. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS a consumo

300 GB i n4G fino a 60 Mbps + 50 GB attivando la Ricarica Automatica

200 GB extra da utilizzare nei primi 60 giorni dopo l’attivazione

Il costo è di 11,99 euro al mese e la promozione è disponibile attivando una nuova SIM (l’attivazione è gratuita).

Kena Dati

C’è poi Kena 12,99 che include:

minuti illimitati

1000 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB attivando la Ricarica Automatica

200 GB extra da utilizzare nei primi 60 giorni dall’attivazione

Il costo è di 12,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. L’offerta è disponibile con portabilità da qualsiasi operatore.

Kena 12,99

Da notare, inoltre, che per tutti i clienti che scelgono Kena Mobile c’è la possibilità di sfruttare la promozione Kena TIMVISION. L’offerta in questione prevede un costo di 29,99 euro al mese ed include l’accesso a DAZN, Infinity+, TIMVISION e Discovery+. Si tratta di una promozione disponibile senza costi di attivazione e senza vincoli di permanenza di alcun tipo. L’offerta è attivabile una volta attivata la propria SIM Kena Mobile e completato, quindi, il passaggio all’operatore.

