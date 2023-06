Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

A partire da oggi 26 giugno 2023 i nuovi e già clienti con partita IVA di WindTre possono acquistare in negozio un nuovo telefono con addebito diretto su conto corrente. È possibile scegliere anche tra i dispositivi di fascia più alta alle stesse condizioni di rate e anticipo riservate agli smartphone disponibili con carta di credito. Ad esempio, potete comprare iPhone 14 a Pro a partire da 22 euro al mese, Samsung Galaxy S23 a partire da 23 euro al mese o Xiaomi 13 a partire da 15 euro al mese.

Le offerte per partite IVA a cui abbinare uno smartphone a rate con addebito su conto corrente di giugno 2023

Offerte Business di WindTre Minuti, SMS e Giga Costo mensile Professional Data 60 Giga 60 GB in 5G in Italia e 10 GB in Europa e UK 8,99 €/mese Professional Staff minuti illimitati, 100 GB in 5G e 18 GB in Europa e UK 9,99 €/mese Professional Data 100 Giga 100 GB in 5G in Italia e 16 GB in Europa e UK 13,99 €/mese Professional World Plus minuti e Giga illimitati in 5G in Italia, 1000 minuti verso l’estero e 30 GB in Europa, UK e Svizzera 24,99 €/mese

WindTre consente di scegliere tra tutti gli smartphone disponibili a listino e abbinarli a una delle offerte mobile business dell’operatore. Ad esempio, potete attivare Professional World Plus a 24,99 euro al mese più la rata per il telefono con addebito automatico su conto corrente. L’offerta include minuti e Giga illimitati in 5G in Italia, 1000 minuti verso l’estero e 30 GB in Europa, UK e Svizzera. È inoltre possibile attivare le tariffe dati per partite IVA come Professional Data 100 Giga e Professional Data 60 Giga. Il primo piano include 100 GB in Italia e 16 GB in Europa e UK a 13,99 euro al mese. Il secondo prevede 60 GB in Italia e 10 GB in Europa e UK a 8,99 euro al mese.

Potete abbinare il vostro smartphone a rate con addebito su conto corrente anche a Professional Staff, l’offerta dedicata ai collaboratori con minuti illimitati, 100 GB in 5G in Italia e 18 GB in Europa e UK a 9,99 euro al mese. Per tutte le tariffe il costo di attivazione è di 50 euro iva esclusa, che si può suddividere in 24 rate da 1,88 euro al mese più 5 euro una tantum.

Per trovare la migliore tariffa per professionisti e partite IVA potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro sistema gratuita consente infatti di confrontare le proposte dei principali operatori e ottenere tutte le informazioni necessarie per scegliere il piano più economico in base alle vostre esigenze lavorative e consumi medi. Potete poi attivarle comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito del gestore da cui completare l’acquisto.

