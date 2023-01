Passa a ho da Vodafone, TIM, WindTre e Iliad: le offerte di Gennaio 2023

Passa a ho da Vodafone, TIM, WindTre e Iliad per avere minuti illimitati e fino a 200 GB in 4G a meno di 10 euro al mese. Ecco le migliori offerte di gennaio

ho. Mobile è il marchio di telefonia mobile low cost di Vodafone. Questo particolare gestore si distingue per la massima trasparenza come dimostra l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati, che permette di provare gratis qualsiasi delle sue offerte per 30 giorni. Scaduto il periodo promozionale si può scegliere se continuare con la promozione o recedere senza costi dall’offerta e richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese di prova. Chi passa a ho poi ha altri vantaggi come l’iniziativa ho. Stickers, che permette di ottenere un rimborso di 5 euro di credito raccogliendo 30 adesivi rispondendo ad alcune domande sull’operatore o attivando il servizio di autoricarica.

Con Porta tutti in ho. invece si ricevono 5 euro di credito per ogni amico che passa a ho. Raggiunte dieci persone si ottiene una super ricarica da 50 euro. Con il profilo Ambassador l’operatore poi regala 50 euro da spendere su Amazon.it ogni dieci persone che passano a ho.

ho. Mobile ha una copertura in 4G fino a 30 Mbps in download e upload che raggiunge il 98% della popolazione italiana e con l’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare, navigare su Internet e utilizzare le proprie app preferite anche contemporaneamente. Per confrontare le offerte dell’operatore low cost e trovare quella più conveniente in base ai vostri consumi potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it.

Passa a ho da Iliad a gennaio 2023

Offerte ho. per i clienti di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile ho. Solo Voce illimitati non inclusi 4,99 euro ho. 6,99 illimitati 100 GB fino a 30 Mbps 6,99 euro ho. 7,99 illimitati 150 GB fino a 30 Mbps 7,99 euro ho. 9,99 illimitati 200 GB fino a 30 Mbps 9,99 euro

Chi passa a ho ed è cliente di Iliad ha la più ampia possibilità di scelta in termini di offerte. Nel passaggio l’operatore richiede la portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente entro tre giorni lavorativi. Le tariffe riservate a chi passa a ho da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati sono:

Solo Voce con minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese + una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita

con minuti e SMS illimitati a una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a 9,99 euro e SIM gratuita ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese + una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione e SIM sono gratuite. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 5,8 GB in roaming

con minuti e SMS illimitati e a una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione e SIM sono gratuite. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 5,8 GB in roaming ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese + una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione e SIM sono gratuite. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 6,6 GB in roaming

con minuti e SMS illimitati e a una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione e SIM sono gratuite. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 6,6 GB in roaming ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 7,99 euro al mese + una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione e SIM sono gratuite. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 9,1 GB in roaming

Passa a ho da Vodafone, TIM, WindTre e altri operatori a gennaio 2023

Offerte ho. i clienti di Vodafone, TIM, WindTre e altri Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile ho. 11,99 illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro ho. 13,99 illimitati 150 GB fino a 30 Mbps 13,99 euro

Chi invece passa a ho da WindTre, TIM o Vodafone può scegliere tra solo due tariffe e anche in questo caso si è obbligati a richiedere la portabilità del numero:

ho. 11,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese + una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a partire da 9,99 euro (29,99 euro per chi arriva da Vodafone) e SIM gratuita. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 9,9 GB in roaming

con minuti e SMS illimitati e a una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a partire da 9,99 euro (29,99 euro per chi arriva da Vodafone) e SIM gratuita. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 9,9 GB in roaming ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 13,99 euro al mese + una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a partire da 9,99 euro (29,99 euro per chi arriva da Vodafone) e SIM gratuita. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 11,5 GB in roaming

Chi passa a ho da qualsiasi operatore e vuole acquistare una SIM con un nuovo numero dell’operatore low cost può invece attivare:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 6,99 euro al mese + una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a 9 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 5,8 GB in roaming

con minuti e SMS illimitati e a una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a 9 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 5,8 GB in roaming ho. 8,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese + una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a 9 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 7,4 GB in roaming

Passa a ho: le offerte solo dati di gennaio 2023

Offerte solo dati di ho. Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile ho. Tanti dati 12,99 a consumo 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro ho. Tanti dati 19,99 a consumo 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 euro Internet ho. Things 50 minuti e 500 SMS 500 MB in 4G fino a 30 Mbps 2,99 euro

Chi passa a ho e vuole un’offerta Internet mobile può attivare una delle offerte solo dati di ho. arrivando da qualsiasi operatore di telefonia mobile. Queste tariffe ben si adattano per avere un’alternativa alla rete fissa se abbinate a una chiavetta Internet o modem Wi-Fi 4G. Una promozione in particolare è invece pensata per l’utilizzo con dispositivi di domotica come altoparlanti, termostati e allarmi smart. Le tariffe solo dati di ho. sono:

ho. Tanti Dati 12,99 con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 100 GB in 4G a 11,99 euro al mese + una ricarica da 13 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a partire da 9 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 10,7 GB in roaming

con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e a una ricarica da 13 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a partire da 9 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 10,7 GB in roaming ho. Tanti Dati 19,99 con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e upload a 19,99 euro al mese + una ricarica da 20 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a partire da 9 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 16,4 GB in roaming

con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e fino a 60 Mbps in download e upload a una ricarica da 20 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a partire da 9 euro e SIM gratuita. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 16,4 GB in roaming Internet ho. Things con chiamate e SMS a consumo e 500 MB in 4G a 2,99 euro al mese + una ricarica da 3 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. Attivazione a partire da 9 euro e SIM gratuita (disponibile nei formati micro, nano e standard)

Con le offerte ho. Tanti Dati avete incluso uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di dispositivi TP-Link come:

Router Basic TL-MR6400 (sconto di 10 euro): Single-band con connessione wireless 2.4GHz

Router Advanced Archer MR600 (sconto di 15 euro): Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz Mesh: Deco E4 – 3-pack (sconto di 20 euro): per amplificare il segnale wireless

Passa a ho: come attivare le offerte online e servizi utili

Chi passa a ho può attivare facilmente la sua nuova offerta sul sito dell’operatore low cost. Il pagamento è previsto con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard o con PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. La SIM viene spedita direttamente a casa e consegnata nella buca delle lettere entro qualche giorno lavorativo dalla conferma del pagamento. Si può anche scegliere di ritirare la SIM di persona in una delle edicole convenzionate con l’operatore low cost. Potete trovare quella più vicina consultando la sezione “Negozi” sul sito. Per il ritiro in edicola si dovranno presentare un documento d’identità e il codice QR inviato da ho. via email. In questo caso è possibile pagare anche in contanti.

Per attivare l’offerta si dovrà procedere alla videoidentitificazione dall’app ho. quando si vuole. Si tratta di realizzare un video con il supporto di un operatore in cui si mostrano i documenti di riconoscimento. La procedura richiede meno di 5 minuti ed è necessaria per verificare l’identità dell’intestatario della SIM.

Una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano, ho. blocca la connessione per evitare spese superflue. E’ però possibile riprendere a navigare utilizzando il servizio Riparti dall’app o accedendo all’Area Personale sul sito. Riparti permette infatti di aprire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo di sempre in ogni momento. L’apposito tasto compare poco prima di finire i Giga e resta disponibile fino a poco prima del rinnovo della tariffa. Utilizzare Riparti però può modificare la scadenza del piano.

Chi necessita di assistenza può contattare il servizio clienti dell’operatore chiamando il numero gratuito 192121 o visitare la community ho.fficina per ottenere consigli utili da parte degli esperti di ho. e confrontare la propria esperienza con quella di altri utenti.