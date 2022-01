Offerte TIM casa tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni di Gennaio 2022

La gamma di offerte TIM casa tutto compro presenta diverse soluzioni per la connessione Internet di casa, sia per chi è raggiunto dalla fibra ottica che per chi abita in aree più isolate in cui la fibra non è ancora disponibile. Ad arricchire l'elenco di soluzioni tariffarie per i vecchi clienti TIM interessati ad attivare un nuovo abbonamento con l'operatore troviamo anche soluzioni combinate che consentono di accedere ai vari contenuti di TIMVISION in abbinamento alla fibra ottica. Ecco tutte le promozioni disponibili a gennaio 2022.

Il listino di offerte TIM è in continua evoluzione ed include svariate soluzioni da sfruttare per la connessione di casa. L’operatore propone ai suoi vecchi clienti diverse opzioni per attivare una nuova connessione ad alta velocità, sfruttando la sua fibra ottica. Per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH (o dalla fibra mista rame FTTC) c’è, inoltre, la possibilità di puntare sulla tecnologia FWA che consente di attivare offerte Internet wireless per la casa davvero convenienti.

A completare la gamma di offerte TIM ci sono due ulteriori bonus. Per prima cosa, è opportuno sottolineare la possibilità di sfruttare TIM Unica. Questa promozione consente ai già clienti TIM di rete mobile di ottenere Giga illimitati gratis per la propria SIM semplicemente abbinando l’offerta mobile all’abbonamento di rete fissa (il canone mensile dell’offerta mobile sarà incluso nella bolletta di rete fissa). Per ogni linea telefonica fissa è possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM ed ottenere Giga illimitati su ogni SIM gratis.

Bisogna, inoltre, considerare le offerte TIMVISION che possono rappresentare una soluzione davvero conveniente per i vecchi clienti TIM interessati ad una nuova offerta Internet casa. Attivando una delle offerte TIM casa, infatti, sarà possibile ottenere ben 3 mesi gratis di una delle offerte TIMVISION con un risparmio di decine di euro sulla spesa complessiva e con la possibilità di accedere a tantissimi contenuti. Vediamo quali sono le offerte da considerare a gennaio 2022:

Le offerte TIM casa con la fibra ottica

Il punto di riferimento della gamma di offerte fibra di TIM è rappresentato da TIM Premium Fibra. L’offerta in questione include:

una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali (in esclusiva per chi si abbona online)

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) inclusa nel canone mensile

modem TIM HUB+ (5 euro al mese per 48 mesi) incluso nel canone mensile

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati gratis grazie alla promozione TIM Unica

TIM Premium Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese. Per attivare l’offerta proposta da TIM è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva qui TIM PREMIUM Fibra »

Le offerte TIM casa con tecnologia FWA

Quando la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC non sono disponibili, è possibile valutare alternativa di grande interesse all’oramai obsoleta ADSL. Si tratta della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che rientra nella categoria delle tecnologie “fibra mista radio”. Con la connessione FWA è possibile accedere ad Internet ad alta velocità anche senza aver a disposizione un collegamento “fisico” ma utilizzando un collegamento wireless tra la propria abitazione e il ripetitore dell’operatore.

L’offerta di TIM in questo caso è TIM Premium FWA. Tale offerta include:

una linea telefonica fissa con chiamate a consumo; con l’opzione Voce è possibile ottenere le chiamate gratis senza limiti al costo di 2 euro in più al mese

una connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; con opzione Super Velocità è possibile portare la velocità massima della connessione fino a 100 Mega in download e fino a 50 Mega in upload con un costo aggiuntivo di 2 euro al mese (primo mese gratis)

attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) inclusa nel canone mensile

modem FWA gratuito; in base alla copertura sarà necessario utilizzare il modem Indoor auto-installante oppure il modem Outdoor che necessita di un’installazione da parte del tecnico TIM (99 euro rateizzabile in 24 mesi); con l’attivazione dell’opzione Super Velocità è necessario utilizzare il modem Outdoor

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati gratis grazie alla promozione TIM Unica

TIM Premium FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese.

Attiva qui TIM PREMIUM FWA»

Le offerte TIM casa con Internet e TV

Nel listino di offerte TIM casa c’è spazio anche per le soluzioni combinate che uniscono la fibra ottica e i pacchetti TV di TIMVISION. Per tutti i nuovi clienti che scelgono una di queste offerte c’è la possibilità di ottenere i primi tre mesi gratis del pacchetto TIMVISION abbinato all’abbonamento Internet. La prima offerta da tenere in considerazione è PREMIUM Fibra con TIMVISION Gold. L’offerta in questione include:

abbonamento TIM PREMIUM Fibra con le stesse condizioni viste in precedenza e con un costo di 29,90 euro al mese

TIMVISION Gold con Netflix (piano Standard), Disney+, DAZN, Infinity+ e TIMVISION; il pacchetto è gratuito per i primi 3 mesi e presenta un costo di 29,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022; dal 1° ottobre 2022, invece, il costo sarà di 44,99 euro al mese; è previsto un contributo di attivazione iniziale di 9,99 euro.

Da notare anche la possibilità di attivare TIM PREMIUM Fibra con TIMVISION Calcio e Sport. In questo caso, l’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

abbonamento TIM PREMIUM Fibra con le stesse condizioni viste in precedenza e con un costo di 29,90 euro al mese

TIMVISION Calcio e Sport con DAZN e 12 mesi di Infinity+ oltre ai contenuti TIMVISION; il pacchetto è gratuito per i primi 3 mesi e presenta un costo di 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022; dal 1° ottobre 2022, invece, il costo sarà di 22,99 euro al mese; è previsto un contributo di attivazione iniziale di 9,99 euro

TIM PREMIUM Fibra (sempre al costo di 29,90 euro al mese) può essere abbinato anche ai seguenti pacchetti:

TIMVISION (con Discovery+ incluso) con Disney+ a 9,99 euro al mese

a 9,99 euro al mese TIMVISION (con Discovery+ incluso) con Netflix a 14,99 euro al mese

a 14,99 euro al mese TIMVISION (con Discovery+ incluso) con Disney+ e Netflix a 19,99 euro al mese

Tutte le offerte TIMVISION garantiscono un notevole risparmio rispetto al costo dei singoli servizi attivati in modo separato. Ricordiamo, infatti, che i servizi di streaming inclusi nelle offerte TIMVISION presentano i seguenti costi:

TIMVISION: 6,99 euro al mese

Disney+: 7,99 euro al mese

Infinity+: 7,99 euro al mese

Netflix (piano Standard): 12,99 euro al mese

DAZN: 29,99 euro al mese

In base alla combinazione scelta, quindi, è possibile ottener un risparmio notevole. Ad esempio, attivando il pacchetto TIMVISION con tutti i servizi inclusi si risparmierà circa 66 euro al mese per i primi tre mesi, 36 euro al mese fino al 30 settembre e 21 euro al mese dal 1° ottobre. Dal link qui di sotto è possibile richiedere online l’attivazione di una delle offerte TIM casa con un pacchetto TIMVISION abbinato:

Attiva una delle offerte TIM casa con TIMVISION incluso »

Le offerte TIM mobile per vecchi clienti

Attivare un’offerta TIM di rete fissa significa poter accedere a TIM Unica e, quindi, a Giga illimitati gratuiti sul proprio smartphone. Per questo motivo, può essere utile scegliere TIM sia per la linea fissa che per la linea mobile (ricordiamo che con TIM Unica è possibile abbinare ad una linea fissa fino a 6 SIM). Tra le offerte TIM mobile disponibili in questo momento segnaliamo TIM Wonder SIX. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti

70 GB in 4G che diventano Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa grazie a TIM Unica

TIM Wonder SIX è attivabile richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. L’offerta è disponibile tramite attivazione online e presenta un costo di 9,99 euro al mese.

Attiva TIM Wonder SIX»

Per i più giovani c’è TIM Super Young 5G, tariffa riservata ai clienti Under 25. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

25 GB i n4G e 5G ogni mese con Giga illimitati su app social, chat e musica; Giga illimitati con TIM Unica

accesso a TIM Music e TIM Games senza costi aggiuntivi

L’offerta presenta un costo di 11,99 euro al mese.

Attiva TIM Super YOUNG 5G »

Un’altra offerta da tenere in considerazione è TIM Super. Si tratta di una tariffa attivabile da tutti che include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G ogni mese che diventano Giga illimitati con TIM Unica

accesso a TIM Music senza costi aggiuntivi

TIM Super presenta un costo di 14,99 euro al mese.

Attiva TIM Super »