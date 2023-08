Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA 300% 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

PosteMobile è tra i migliori operatori per le esigenze degli anziani, sebbene non abbia dedicato delle tariffe specifiche per questa categoria di utenti come fanno altri gestori. Le sue tariffe sono infatti senza vincoli, trasparenti e a basso prezzo. Di seguito sono quindi descritte nel dettaglio le migliori offerte PosteMobile per chi ha più di 60 anni.

Le offerte PosteMobile più convenienti di agosto 2023

Offerte PosteMobile per over 60 Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Super 20 minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 €/mese Creami Extra WOW 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese 300% Digital minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese Creami Extra WOW 300 minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese

Le offerte PosteMobile prevedono un sistema per il conteggio del traffico voce e dati unico nel panorama della telefonia mobile basato sui credit. A ogni gettone corrisponde un minuto per le chiamate, un SMS e un Megabyte per la navigazione su Internet. I credit non si possono utilizzare per acquistare servizi a sovrapprezzo come sfondi, suonerie. etc. e se non vengono consumati nell’arco del mese si perdono. Di seguito ecco le migliori offerte PosteMobile che si possono attivare ad agosto:

Super 20

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4 euro al mese. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica.

Attiva PosteMobile Super 20 »

Creami Extra WOW 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,99 al mese. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

300% Digital

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 8,19 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,99 al mese. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. Se si consumano meno di 100 GB durante il mese, l’operatore vi regala 20 credit per acquistare minuti e SMS aggiuntivi.

Attiva 300% Digital »

Creami Extra WOW 300

minuti e SMS illimitati

300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 10,92 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 al mese. La SIM costa 10 euro più altri 20 euro per una prima ricarica.

Attiva Creami Extra WOW 300 »

Per tutte le offerte PosteMobile se esaurite il traffico dati incluso la navigazione viene bloccata in automatico. Potete comunque riprendere a navigare quando volete acquistando l’opzione Giga Extra con incluso 1 GB a 1,99 euro.

Se non avete credito sufficiente per il rinnovo della promozione si attiva la tariffa da 18 cent al minuto per le chiamate, SMS a 18 cent e navigazione a 2 euro al giorno per 500 MB addebitati alla prima connessione. Superata anche questa soglia di traffico dati viene applicata una tariffazione di 1 cent per 100 KB a scatti anticipati di 100 KB. Potete abilitare o disabilitare la navigazione Internet a consumo un SMS gratuito al 4071160 con testo NO BLOCCO/SI BLOCCO, dall’Area Personale, chiamando il 160 o dell’app Postepay.

Le offerte PosteCasa per la rete fissa

Caratteristiche PosteCasa Web PosteCasa Ultraveloce Start PosteCasa Ultraveloce Qual è la velocità di navigazione? fino a 300 Mbps in 4G+ fino a 1 Gbps in FTTH fino a 1 Gbps in FTTH Le chiamate sono incluse? no no ma si possono avere a 5 €/mese no ma si possono avere a 5 €/mese Qual è il costo mensile? 22,90 €/mese primo mese gratis, poi 23,90 €/mese primo mese gratis, poi 26,90 €/mese C’è un costo di attivazione? 29 € 39 € 49 €

PosteMobile propone anche alcune interessanti proposte per la rete fissa. Con le sue offerte fibra ottica potete navigare sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o fino a 300 Mbps in download sulla fibra misto rame (FTTC – Fiber to the Cabinet) in base alla copertura. Se non siete raggiunti dalla fibra o abitate in un piccolo Comune è disponibile anche un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) per navigare sulla fibra misto radio.

PosteCasa Web

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in 4G+

modem trasportabile incluso. Basta collegarlo a una presa di corrente per iniziare a navigare

Attivazione a 29 euro con spedizione gratuita

Il prezzo è di 22,90 euro al mese.

Attiva PosteCasa Web»

PosteCasa Ultraveloce Start

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

Attivazione, consegna e installazione a 39 euro in promozione, invece di 99 euro

Il prezzo è di 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Se si richiede la portabilità entro il 30/9/23 il primo mese è gratis.

Attiva PosteCasa Ultraveloce Start »

PosteCasa Ultraveloce

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiavetta USB con Giga illimitati per navigare sulla rete mobile

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

Attivazione, consegna e installazione a 49 euro in promozione, invece di 99 euro

Il prezzo è di 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Se si richiede la portabilità entro il 30/9/23 il primo mese è gratis.

Attiva PosteCasa Ultraveloce »

Le migliori offerte per over 60 di altri operatori ad agosto 2023

Le migliori offerte degli operatori per anziani Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 3 ho. 5,99 con ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 4 Kena 6,99 130GB Promo Plus minuti illimitati, 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps (+ 50 GB con autoricarica + 200 GB per 60 giorni) primo mese gratis, poi 6,99 5 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB anche in 5G 7,95 €/mese 6 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 7 Flash 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB anche in 5G 9,99 €/mese

Altri operatori oltre a PosteMobile sono perfetti per le esigenze degli anziani. Per confrontare le loro offerte tra loro potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente in base alle proprie abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tra le migliori offerte di agosto abbiamo:

Super Mobile di Optima Italia

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download Nessun vincolo o penale per il recesso

4,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Se si acquista la promozione online l’attivazione è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro.

Attiva Optima Super Mobile

Spusu 70

2000 minuti e 500 SMS

70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 140 GB di riserva disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso

disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso 5,45 GB per navigare in roaming in Ue

Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza ed è disponibile a partire dal mese successivo

per convertire i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza ed è disponibile a partire dal mese successivo eSIM senza costi aggiuntivi che si può richiedere anche online

senza costi aggiuntivi che si può richiedere anche online Cambio offerta senza costi aggiuntivi in qualsiasi momento

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. L’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Attiva Spusu 70 »

ho. 5,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download (60 Mbps con ho. il turbo a 1,49 euro al mese in più)

per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download (60 Mbps con a 1,49 euro al mese in più) 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo della promozione. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese. Scaduto il periodo promozionale si decide se continuare con ho. o richiedere online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi oltre al rimborso di tutte le spese sostenute. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/8/23. Possono attivarla solo chi richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Se avete bisogno di più Giga potete attivare l’offerta di ho. con 180 GB inclusi per navigare in 4G senza vincoli e costi nascosti a 7,99 euro al mese più 8 euro per una prima ricarica.

Attiva una delle offerte di ho, »

Kena 6,99 130GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 200 GB per 60 giorni con acquisto entro il 31/8/23

con acquisto entro il 31/8/23 50 GB in più al mese con autoricarica attivandola entro il 20/9/23

con autoricarica attivandola entro il 20/9/23 7 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 6,99 euro al mese ma il primo mese è gratis. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Possono attivarla solo chi richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Attiva Kena 6,99 130GB »

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 8 GB per navigare in roaming in Ue

I corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali molto richieste dalle aziende

L’offerta di Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Attiva Fastweb Mobile »

Giga 100 di Iliad

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 7,99 euro al mese ed è fisso per sempre. Per tutte le offerte dell’operatore low cost non si sono vincoli né costi nascosti. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Se preferite un’eSIM il costo per i nuovi clienti è di 9,99 euro.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

Flash 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni 10 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad ha il prezzo di 9,99 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 15/9/23.

Attiva Flash 180 di Iliad »

Se attivate Flash 180 o avete già un’offerta da almeno 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, Iliad vi regala uno sconto di 5 euro al mese sulla sua offerta fibra ottica:

IliadBox

navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON

chiamate illimitate verso i numeri italiani e 60 destinazioni all’estero

attivazione

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito con supporto al Wi-Fi di ultima generazione

fino a quattro Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale (1,99 euro al mese per ogni dispositivo)

la protezione di McAfee per tutti i terminali connessi alla rete (2,99 euro al mese)

Il prezzo per i clienti mobile con offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il costo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

« notizia precedente Iliad 5G smartphone compatibili: i nuovi modelli e le offerte di Agosto 2023