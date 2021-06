Offerte Internet casa senza telefono: 5 tariffe convenienti di Giugno 2021

Oggi tutti gli utenti vogliono disporre di una linea fissa veloce e stabile ma molti meno chiedono di avere anche una linea telefonica inclusa. L’ampia diffusione degli smartphone, infatti, ha reso sostanzialmente superfluo avere un telefono fisso a casa. Addirittura è possibile utilizzare il cellulare con lo stesso numero fisso ed effettuare o ricevere chiamate. Per questo motivo tutti i maggiori provider hanno previsto offerte Internet casa senza telefono fisso.

Offerte Internet casa senza telefono fisso: le diverse tipologie di connessione disponibili

Prima di scegliere quale tra le offerte Internet casa senza telefono fisso è la migliore è importante verificare la copertura disponibile presso la propria abitazione. Questo è infatti il fattore determinante per sapere da quale tecnologia di connessione si è raggiunti. Per questa operazione potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it. Basta inserire l’indirizzo per visualizzare la copertura e avere la certezza di attivare la migliore offerta Internet casa.

Ad oggi le tariffe fibra ottica permettono di avere la tipologia di linea più veloce e stabile. Con la FTTH (Fiber to the Home) il segnale raggiunge direttamente il modem domestico e si può navigare da 1 a 2,5 Gigabit al secondo in download. Con la FTTC (Fiber to the Cabinet) o fibra mista rame, invece, la velocità della connessione dipende dalla distanza dell’abitato dalla cabina stradale. Dove non arriva la fibra ottica, si può attivare una delle offerte FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia infatti unisce alla connessione terrestre anche la trasmissione via radio sulla rete mobile 4G. Altrimenti si può sempre optare per l’ADSL, ovvero la tecnologia più diffusa in quanto si appoggia alla classica rete telefonica in rame.

Offerte Internet casa senza telefono fisso: 5 tariffe convenienti

Le migliori offerte Internet casa senza telefono fisso sono senza ombra di dubbio quelle che prevedono la fibra ottica, ed in particolare per la tecnologia FTTH. Molti provider hanno scelto di non includere il telefono fisso nelle loro tariffe e di sostiuirlo con servizi dedicati all’intrattenimento televisivo o altro. Il modem è sostanzialmente sempre incluso ma è sempre possibile utilizzare un router già in proprio possesso come prevede la delibera dell’AGCOM sul modem libero. Ecco quindi le 5 offerte Internet casa senza telefono fisso più convenienti a giugno:

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH (Fiber to the Home)

Chiamate a 19 cent al minuto con 19 cent di scatto alla risposta

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese fino al 20/6/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTim è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento permette di avere Disney+, TIMVISION Plus e un piano standard di Netflix al prezzo di 14 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese se non disattivato.

Chi è già cliente Tim per la telefonia mobile e sottoscrive Tim Super fibra può attivare gratuitamente anche Tim Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e anche 3 mesi di abbonamento a Disney+ inclusi.

Fino al 30/9/21 è previsto nel pacchetto anche Tim myHealth per avere una polizza assicurativa con assistenza medica h24 senza alcun rinnovo. L’offerta prevede:

Centrale operativa disponibile h24 al numero verde 800 070 738 (06 42115288 dall’estero) fornendo il nominativo della persona che ha aderito alla polizza

Teleconsultazione con un medico in videochiamata

Invio di un medico o ambulanza in caso di necessità ovunque in Italia

Rilascio ricette e consegna farmaci

Assistenza professionale a domicilio da parte di infermiere, collaboratore domestico, fisioterapista, baby sitter, dog sitter o autista

Con Tim Unica il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene comodamente con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica.

2. Internet Unlimited + Chiamate di Vodafone

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

L’offerta di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà resistituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

3. Sky Wi-Fi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta di Sky ha un costo di 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 29 euro invece di 49 euro. Il costo per il cambio di operatore è di 11,53 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

Ultra WiFi è il servizio che permette di ampliare e ottimizzare la copertura del segnale wireless in ogni angolo della casa. Aggiungendovi 2-3 Sky WiFi Pod è possibile garantire una connessione al massimo delle performance per abitazioni superiori ai 120 mq o su più piani.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi

4. PosteCasa Ultraveloce

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiavetta USB per navigare in 4G fino a 150 Mbps anche fuori casa inclusa

Modem Wi-Fi trasportabile incluso

Assistenza tecnica dedicata chiamando gratuitamente il 160

L’offerta di PosteMobile ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro al mese e con attivazione, consegna e prima installazione del modem e chiavetta USB in promozione a 49 euro invece di 99 euro entro il 31/8/21. Per l’installazione si verrà contattati dall’operatore per fissare un appuntamento. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. In caso di cessazione del contratto il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il modem e la chiavetta USB a propria cura e spese.

5. Linkem Mega Promo 20 anni

Navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload in FWA (Fixed Wireless Access – fibra mista radio)

Apparato da interno o da esterno a seconda della copertura incluso

Assistenza Prime inclusa

L’offerta di Linkem ha un costo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 26,90 euro al mese, entro il 5/7/21. Il contributo di attivazione è di scontato a 49 euro e suddiviso nelle prime 5 fatture invece di 100 euro. Il costo di disattivazione è di 23,90 euro.

Un’altra offerta Internet casa senza telefono fisso ugualmente conveniente è la seguente:

TIM Super FWA

Traffico illimitato per navigare fino a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload (massimo 930 GB ogni 30 giorni)

Chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto con 19 cent di scatto alla risposta (chiamate illimitate a 2 euro in più al mese)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti)

Modem FWA Indoor od Outdoor incluso

IP Privato di default (IP pubblico dinamico gratis su richiesta)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. E’ possibile acquistare l’opzione Super Velocità (solo con modem Outdoor) per navigare fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 2 euro al mese con primo mese gratuito.

A seconda della copertura disponibile verrà fornito in comodato d’uso il modem Indoor Huawei B818 o quello Outodoor ZTE MF258A. Il primo è autoinstallante e dispone di 2 porte LAN Giga Internet, porta TEL per il telefono di casa e consente di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente. Per il secondo, invece, è prevista l’installazione da parte di un tecnico specializzato di TIM al costo di 99 euro rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Il modem è dotato di 3 porte Giga Ethernet (di cui cui una WAN & PoE), tecnologia LTE Cat. 12 e permette di collegare fino a 32 dispositivi contemporeamente. La mini-SIM inclusa è nel formato 2FF. L’utente può recedere in ogni momento dall’offerta sostenendo un costo di disattivazione della linea di 25 euro.