In arrivo la seconda stagione di Love, Victor su Disney +, ecco come puoi guardare i nuovi appuntamenti con le serie Star sulla streaming tv e quali sono i titoli più attesi di Giugno. Tutte le informazioni per sottoscrivere gli abbonamenti e i costi delle offerte Disney+

Il catalogo di Disney+ continua a crescere e con l’acquisizione di Star ha portato molti nuovi titoli tra quelli a disposizione degli abbonati. Tra le novità disponibili dal 18 Giugno, oltre all’ultimo lungometraggio LUCA (qui puoi leggere come vedere il film di animazione Pixar), si può vedere anche la nuova stagione della sera Love, Victor.

La serie che tratta i temi dei diritti LGBTQ+ fa parte del pacchetto Star incluso nell’abbonamento alla pay tv. Le altre case di produzione e piattaforme i cui contenuti sono accessibili sono Pixar, National Geographic, Disney, 20th Century Fox, ABC, Lucasfilm e Marvel.

La trama di Love, Victor, in attesa della seconda stagione

Resta ancora qualche giorno prima che il titolo sia disponibile sulla piattaforma Disney+, per chi si fosse perso la prima serie ecco qualche informazione utile e per i fan tutte le anticipazione note sul secondo appuntamento con questo titolo.

Love, Victor è trattato dal romanzo Simon vs. the Homo Sapiens Agenda di Becky Albertalli, psicologa clinica che si è dedicata alla scrittura di opere young adult. La storia narrata in questa serie è ispirata ai libri di questa autrice che hanno come protagonista Victor, un adolescente che sta scoprendo la sua omosessualità. Intorno a lui famiglia e amici non sanno nulla del suo segreto.

Victor (che nel libro invece si chiama Simon Spier) ha iniziato anche a chattare con un ragazzo online, il suo anomino amico si chiama Blue. I due si scambiano email ma non si sono ancora mai incontrati, Victor usa come pseudonimo il nome di Jacques. Tutto procede in modo normale fino a che un compagno di classe di Victor non scopre una chat tra i due ragazzi e minaccia il giovane di dire a tutti il suo segreto.

Il ricatto di Martin è semplice, Victor deve aiutarlo a conquistare Abby la sua migliore amica. Il ragazzo è molto combattuto tra la paura del bullo, il timore delle reazioni della sua famiglia e degli amici e la voglia di fare coming out.

La nuova stagione di questa serie si apre proprio sul nuovo mondo di Victor dopo che il grande segreto è stato rivelato. Ecco il trailer della seconda stagione di Love, Victor.



Come guardare Love, Victor su Disney+

Per poter accedere a questa serie e a tutti i contenuti proposti dalla piattaforma Disney è necessario sottoscrivere un abbonamento. Se non conosci i costi e le condizioni delle offerte pay tv puoi farti un’idea delle promozioni in corso con il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di un sistema che analizza in modo automatico i pacchetti offerti dai gestori e ti restituisce in uno schema le condizioni proposte. Il servizio è gratuito e le ricerche effettuate con questo strumento non ti costringeranno in alcun modo ad attivare un piano.

Si può anche decidere di personalizzare l’analisi dei pacchetti pay tv selezionando solo le offerte di un operatore, oppure scegliere un filtro che tenga conto della tecnologia di visione preferita (streaming, digitale o con parabola. Per maggiori informazioni e per effettuare un test puoi cliccare sul pulsante in basso.

Scopri quanto ti costa Disney+ »

I contenuti VIP e quelli compresi nel canone

Con Disney + la maggior parte dei contenuti proposti sono completamente gratuiti, si paga solo l’abbonamento (con formula mensile o annuale) per accedervi. Sono però state lanciate delle sperimentazioni nel periodo di pandemia per i cosiddetti Accessi VIP, sono delle formule dedicata a specifici film che vengono lanciati in anteprima sulla piattaforma streaming.

Si tratta di eventi come il lancio di Crudelia, ultima fatica Disney, o di Mulan, versione umana del film animato. Saranno trasmessi in questa modalità anche Black Widow e Jungle Cruise. Per poter visionare questi contenuti si paga un biglietto una tantum di 21,99 euro, il singolo acquisto garantisce ingressi illimitati sul titolo.

Le novità in arrivo sul catalogo

Tra le nuove serie e i film che dal 4 Giugno si possono vedere abbonandosi a Disney Star ci sono LUCA, Raya e l’ultimo drago, Loki e Wolfgang. Si tratta di 4 prodotti molto diversi tra loro ma che rappresentano le novità più interessanti della piattaforma.

Annunci Google

LUCA è il nuovo film d’animazione della Pixar, è la storia di un’amicizia particolare e dell’andare oltre le proprie paure. Il racconto è ambientato in una cittadina immaginaria sulla costa ligure. Due adolescenti mostri marini decidono di voler provare a visitare la terra ferma, una grande avventura estiva. C’è solo un problema, se si bagnano si ritrasformano in sirenetti. Cosa combineranno LUCA e Alberto?

Raya e l’ultimo drago, titolo disponibile già dal 4 Giugno, è un altro lungometraggio animato. La città in cui è nata Raya, una guerriera straordinaria, è Kumandra, in questo luogo in passato draghi e umani convivevano pacificamente. Poi una forza malefica cambiò tutto, a Raya l’arduo compito di far rinascere l’armonia tra due popoli.

Loki, gli appassionati di fumetti e della serie di film Marvel ha atteso l’uscita di questa serie tv con ansia. Il Dio dell’Inganno (interpretato ancora una volta da Tom Hiddleston) è in una situazione molto scomoda, in uno dei suoi innumerevoli tentativi di conquistare la Terra e di annientare Thor, il fratellastro figlio di Odino e legittimo re di Asgard, ha commesso un reato contro la Sacra linea temporale. Cosa rischia Loki e cosa vogliono i guardiani della TWA da lui?

Wolfgang, l’ultimo titolo da segnalare è questo documentario (in arrivo sulla piattaforma il 25 Giugno) che racconta la vita di Puck uno tra i 10 chef più ricchi del mondo. Puck è di origini austriache, ma ormai è un cittadino statunitense, ed è a lui che da oltre 20 anni viene affidata la preparazione della cena degli Oscar.

Abbonarsi a Disney, come si fa e quanto costa

Per poter vedere in streaming uno di questi titoli o una delle serie tv Star è necessario attivare un account Disney+. I nuovi clienti possono scegliere se sottoscrivere un tipo di contratto con abbonamento mensile o annuale. Nel primo caso i nuovi canoni sono pari a 8,99 euro al mese, mentre se si paga in un’unica soluzione l’importo annuale si spendono 89,99 euro (suddividendo la spesa per 12 mesi si pagheranno quindi 7,50 euro al mese).

Questi costi sono stati incrementati di recente, Disney infatti ha acquisito Star e le pellicole di diverse case di produzione (tra le principali la ABC, FX, Freeform, 20Th Century Fox, e Searchlight). L’acquisto dei diritti dei contenuti di queste società a permesso a Disney + di mettere a disposizione dei clienti più di 300 nuovi titoli, tra serie e film cult e prime visioni.

Tra le serie più amate ci sono Buffy, Grey’s Anatomy, Modern Family e altre. Per i film l’elenco è veramente lungo ma vale la pena menzionare: Braveheart, Alien, Pretty Woman, Tre manifesti a Ebbing e Titanic.

Come funziona l’abbonamento alla streaming tv

Per attivare il tuo account Disney + non dovrai fare altro che acquistare il pacchetto che preferisci e poi registrare il profilo e il metodo di pagamento. Con un unico account pagante è possibile creare fino a 10 profili su 10 dispositivi diversi.

Anche se potrai concedere l’ingresso a 10 device non sarà possibile guarda in contemporanea un contenuto su ogni pc, smartphone o tablet iscritto. La visione simultanea è consentita solo su 4 device alla volta. Con Disney Plus potrai vedere i contenuti anche in 4K Ultra HD e HDR10 con supporto all’audio Dolby Vision e Dolby Atmos.

I dispositivi compatibili sono tutti quelli in grado di connettersi ad internet, questa piattaforma è infatti una streaming tv e per funzionare ha necessità di collegarsi alla rete. Si può scaricare l’app di Disney + su cellulari, tablet, smart tv o pc, l’accesso sarà possibile anche con xBox (dal modello One in poi) o con le PlayStation (dalle 4 in su).

Le promozioni Disney + sono cosiddette a tacito rinnovo, quindi se non provvederai a disdire il tuo abbonamento questo si riattiverà senza chiederti il consenso. Il prelievo del canone avverrà sul sistema di pagamento inserito per la registrazione dell’account. Quando vorrai disattivare l’abbonamento Disney dovrai ricordarti di effettuare la disdetta almeno 24 ore prima del rinnovo.

Chiedere aiuto per il proprio abbonamento Star Disney

Se hai qualche problema con la configurazione dell’account o vuoi sapere se rete di casa è abbastanza potente per il servizio di streaming tv puoi effettuare una ricerca tra le FAQ disponibili sul sito di disneyplu.com/faq.

Per le informazioni specifiche sulla tua offerta o per modificare le opzioni di rinnovo (usufruire di sconti o altre promozioni) puoi collegarti al sito inserendo le tue credenziali. Per entrare nei menu Assistenza o fare cambiamenti ai profili dovrai cliccare sulla tua icona in alto a destra e selezionare la voce che ti interessa nel menu a tendina.

Se hai necessità di richiedere assistenza telefonica il numero del Supporto Clienti Disney in Italia è 800 147 480, oppure se sei all’estero il contatto è il +390554646038.