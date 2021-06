Fibra Fastweb: rinnovata la Summer Promo, Internet illimitato da 19,95 euro

Continua la Summer Promo dedicata alle offerte fibra ottica di Fastweb . Fino al prossimo 22 di giugno c'è la possibilità di attivare le offerte della gamma Fastweb NeXXt Casa con un canone scontato per il primo anno di sottoscrizione. Grazie alla promozione in questione, è possibile attivare una nuova offerta fibra ottica ad un prezzo di appena 19,95 euro al mese. Resta la possibilità di abbinare una SIM Fastweb con 200 GB al mese per i primi tre mesi. Ecco i dettagli dell'offerta.

La Summer Promo dedicata alle offerte Fastweb NeXXt Casa continua. Ancora per pochi giorni, fino al prossimo 22 di giugno, è possibile attivare un nuovo abbonamento fibra ottica a partire da appena 19,95 euro al mese per il primo anno con uno sconto di ben 8 euro al mese rispetto al prezzo di listino. Le proposte attuali di Fastweb sono tra le più convenienti del mercato in questo momento come è possibile verificare consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica.

Con le nuove offerte Fastweb, inoltre, è sempre incluso il nuovo modem Fastweb NeXXt, il primo a poter contare sull’integrazione con l’assistente virtuale Alexa. Da notare, inoltre, che Fastweb mette a disposizione anche la possibilità di arricchire l’offerta con l’aggiunta di una SIM con 100 GB al mese (sia in 4G che in 5G) che, in via promozionale, metterà a disposizione ben 200 GB al mese per i primi tre mesi. Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove offerte dell’operatore che resteranno disponibili, per tutti i nuovi clienti, fino al prossimo 22 giugno.

Fastweb NeXXt Casa: fibra ottica da 19,95 euro al mese ancora per pochi giorni

A disposizione dei nuovi clienti che scelgono Fastweb c’è la possibilità di attivare Fastweb NeXXt Casa Light. L’offerta in questione include:

linea telefonica con chiamate a consumo (15 centesimi al minuto verso fissi e mobili nazionali)

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, fino a 20 Mega in download

attivazione gratuita

modem Fastweb NeXXt con supporto Wi-Fi 6 e assistente virtuale Alexa integrata gratis

Fastweb NeXXt Casa Light presenta un costo periodico di 19,95 euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 27,95 euro al mese. Da notare che è possibile arricchire l’abbonamento aggiungendo una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese. Per i primi tre mesi, inoltre, la SIM potrà contare su 200 GB al mese senza costi aggiuntivi

L’offerta è attivabile qui di sotto:

Per i clienti più esigenti c’è la possibilità di attivare Fastweb NeXXt Casa, l’offerta più completa proposta dall’operatore. Questa soluzione include:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC, fino a 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, fino a 20 Mega

attivazione gratuita

modem Fastweb NeXXt con supporto Wi-Fi 6 e assistente virtuale Alexa integrata oltre al Wi-Fi Booster, per espandere la copertura della rete Wi-Fi di casa, inclusi gratuitamente

Fastweb NeXXt Casa presenta un costo periodico di 22,95 euro al mese per i primi 12 mesi. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 30,95 euro al mese. Anche in questo caso è possibile aggiungere all’offerta una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G e 5G (200 GB per i primi tre mesi) al costo di 7,95 euro in più oltre al canone dell’abbonamento.

