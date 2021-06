Iliad cambio piano: come fare a Giugno 2021

Brutte notizie infatti con Iliad il cambio piano non è possibile, ma non disperare. Anche se non puoi effettuare la modifica dell'offerta tradizionale potrai comunque attivare le nuove promozioni Iliad e sfruttare i bundle da 80 e 120 Giga a meno di 10 euro. Ecco come fare a passare da un'offerta all'altra se sei già un cliente Iliad

Sin dal suo esordio sul mercato italiano Iliad non ha prestito la possibilità per i suoi utenti di cambiare la promozione attiva. Quella che viene sempre citata come una caratteristica positiva delle politiche del gestore in questo caso si è rivelata negativa, il suo motto Per sempre, per davvero impedisce ai clienti di ottenere un upgrade delle promozioni quando l’operatore lancia una nuova offerta più conveniente della precedente.

Negli anni nulla è cambiato da questo punto di vista e anche a Giugno 2021 i clienti Iliad non hanno la possibilità di richiedere una modifica diretta del piano tariffario. Nel 2018, anno di lancio di Iliad nel Paese, il gestore sembra quasi intenzionato ad introdurre una procedura di cambio diretto della tariffa tramite l’Area clienti, ma il tutto si è presto risolto in un nulla di fatto. D’altra parte è stata la stessa sorte dell’app, molto richiesta dagli utenti ma mai introdotta dal gestore francese.

Ci possono però essere dei metodi alternativi per ottenere comunque un cambio dei pacchetto e vediamo come si può attivare una nuova promozione pur essendo già clienti Iliad. Prima però analizziamo le nuove proposte di Giugno dell’operatore per capire come mai sia conveniente effettuare un passaggio proprio questo mese.

Le migliori offerte Iliad

Nel catalogo Iliad sono avvenuti alcuni cambiamenti decisamente importanti, la storica promozione da 50 Giga è stata eliminata e anche il pacchetto da 70 Giga al mese. Delle offerte di Maggio è rimasta invariata solo la proposta Voce, questa è una tariffa pensata per gli Over 60 anni o per chi ha bisogno di una sim per chiamare e ricevere sms ma non per navigare online.

La promozione Voce ha un costo mensile di 4,99 euro (a cui si aggiungono il primo mese 9,99 euro come contributo sim) e include:

chiamate e sms senza limiti verso fissi e mobili nazionali

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

40 Mega in 4G in Italia o in UE

Se termini i dati potrai continuare a navigare al costo di 0,90 euro ogni 100 Mega.

Scopri Iliad Voce»

La promozione da 80 Giga

La vecchia offerta da 50 Giga a 7,99 euro ha lasciato il posto ad un nuovo piano. Il canone da 7,99 euro per il mese di Giugno ti garantirà:

80 Giga per navigare in 4G

chiamate e sms verso numeri nazionali senza limiti

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

5 Giga da usare in UE

chiamate senza limiti anche verso 69 destinazioni estere

In ogni offerta questo gestore permette ai clienti di avere dei servizi gratuiti, si tratta di strumenti come la segreteria telefonica e visiva, il controllo del credito residuo, ma anche l’opzioni Mi richiami su telefono occupato o non raggiungibile.

Iliad blocca i numeri speciali e i servizi a sovrapprezzo, li potrai riattivare in qualunque momento effettuando chiamando il 177 o effettuando il login con le tue credenziali online. I Giga compresi nelle promozioni sono inoltre disponibili anche per la condivisione tramite Hotspot con altri dispositivi. Il tutto sempre senza costi extra per il cliente.

Attiva Giga 80»

Come passare all’offerta Flash Iliad

Se vuoi un bundle dati che ti permetta di utilizzare in modo molto intenso il cellulare ma anche il pc e di non rischiare di terminare i Giga in poco tempo puoi provare con la promozione Flash. L’ultima arrivata in casa Iliad è un’offerta che ti propone una quantità di Giga molto ampia (120 Giga) a meno di 10 euro al mese.

Si tratta di una delle migliori soluzioni quantità prezzo, se vuoi effettuare un confronto tra le condizioni di Flash Iliad con altre promozioni puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento analizzerà le proposte di telefonia mobile dei gestori e ti indicherà i piani più vantaggiosi. Le analisi effettuate con questo algoritmo sono gratuite e non ti impegnano all’acquisto di alcuna tariffa. Se vuoi fare una prova puoi cliccare sul pulsante qui in basso.

Confronta le migliori offerte mobile »

Tornando alla nostra promozione del mese di Iliad, ecco cosa offre Flash ai nuovi utenti:

chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali

telefonate e messaggi illimitati in UE

120 Giga per navigare in 5G

6 Giga da usare in UE

minuti verso fissi e mobili in paesi extra UE (compresi Canada e Stati Uniti)

Tutti questi servizi e il traffico dati ti costerà 9,99 euro al mese (a cui si aggiungono per il primo mese altri 9,99 euro per l’attivazione e la sim).

Scopri come puoi passare a Flash 120»

Iliad cambio piano, ecco come fare

Se hai già una tariffa Iliad attiva sul tuo telefono non puoi fare un passaggio di tariffa, ma basta avere un po’ di inventiva e si trova una soluzione per acquistare une delle promozioni più vantaggiose del mese. Se hai una seconda scheda puoi passare quella sim ad Iliad e richiedere la portabilità del tuo numero, un sistema pratico e veloce per fare la modifica. Ti basterà poi disattivare l’altra sim Iliad e avrai risolto.

Non hai altri numeri da poter utilizzare? Nessun problema, fai un doppio cambio gestore. Scegli una delle offerte che non ti impone obblighi di permanenza minima e che abbia magari costi di attivazione gratuita. Richiedi di poter mantenere il tuo vecchio numero di telefono e poi una volta effettuato il cambio operatore potrai ripetere la procedura, stavolta passando all’offerta Iliad che preferisci.

Può sembra un po’ macchinoso ma non potrai effettuare semplicemente un’attivazione con portabilità del numero verso una nuova sim Iliad. Il sistema del gestore non te lo consente. Con questa manovra in due fasi otterrai il risultato che desideri.

Cosa occorre per passare ad Iliad

Le operazioni di attivazione di una nuova promozione in portabilità ti ruberanno pochi minuti e avrai bisogno solo della tua carta di identità, del codice fiscale e del seriale della tua sim (l’ICCID, codice di 19 cifra riportato sulla scheda).

L’acquisto del tuo nuovo piano Iliad potrà avvenire direttamente online oppure presso i Corner o gli Store del gestore. In ogni caso le istruzioni da seguire prevedono che tu inserisca i dati personali, poi seleziona l’opzione portabilità o vai avanti. Se hai deciso di portare con te il tuo precedente numero di telefono dovrai inserirlo nell’apposito riquadro, indicare se il piano attivo sulla sim è un ricaricabile o un abbonamento e digitare il seriale.

A questo punto dovrai fornire i dati per il metodo di pagamento, se sei in uno Store o presso un Corner (così come se stai svolgendo l’attivazione online) dovrai pagare con carte (di credito o di debito). Per acquistare la tua sim Iliad in contanti dovrai rivolgerti agli esercenti convenzionati con il progetto Iliad Express, si tratta di catene di supermercati, negozi di elettronica e librerie che hanno stretto un accordo con il gestore e che vendono le sue schede. Troverai le sim negli Iliad Express alle casse.

Per poter attivare la tua nuova sim dovrai effettuare il login online con le credenziali che ti saranno state fornite in fase di registrazione. Per poter completare le operazioni ricordati che devi registrare il video per il riconoscimento dell’identità (per rispettare la normativa antiriciclaggio). L’unico caso in cui potrai evitare questo passaggio è se richiedi la consegna via corriere e consegni all’addetto una copia del tuo documento di identità.

Assistenza clienti

Il gestore francese pur non avendo una sua app ti offre tutte le funzionalità di questi strumenti con il profilo online. Le credenziali di cui entrerai in possesso al termine dell’attivazione ti servono come chiave d’accesso all’account che ti consente di gestire in piena autonomia ogni aspetto della promozione selezionata. Potrai ricaricare la tua sim, controllare i consumi e i contatori ti indicheranno quanti minuti o Giga hai a disposizione.

Con l’account potrai anche gestire i servizi, potrai modificare le carte associate come metodo di pagamento o controllare la data di rinnovo del piano. Dal profilo online avrai anche la possibilità di passare dai rinnovi manuali a quelli automatici in qualunque momento e con un clic.

Se vuoi maggiori informazioni sulle offerte Iliad o vuoi verificare se sono disponibili nuovi aggiornamenti a proposito del tema Iliad cambio piano puoi contattare il servizio clienti dell’operatore e richiedere il supporto di un consulente. I canali del Centro servizi passano per il numero generico 177, gli operatori ti risponderanno dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 20 il sabato, la domenica e nei festivi.

Molte informazioni potresti comunque trovarle nella sezione FAQ del sito Iliad, in questo spazio infatti sono presenti numerose guide e le istruzioni per configurare le tue nuove offerte sul tuo smartphone qualora il sistema automatico non funzionasse.