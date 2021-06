Internet illimitato senza linea fissa: le offerte di Giugno 2021

Le esigenze degli utenti di telefonia mobile sono cambiate nel tempo. L’ampia diffusione di servizi che richiedono un’ampia disponibilità di banda, come le piattaforme di streaming per musica, film e serie TV in altissima definizione, ha costretto gli utenti a cercare piani con un elevato quantitativo di Gigabyte o ancora meglio con Internet illimitato senza linea fissa. Molte di queste offerte inoltre includono la navigazione 5G. D’altronde, per poter utilizzare servizi digitali di alta qualità, è necessario disporre di una connessione il più possibile stabile e veloce.

Internet illimitato senza linea fissa: le offerte di Tim

Tim ha recentemente rivisto la sua offerta di telefonia mobile e tra queste c’è effettivamente una tariffa con Internet illimitato senza linea fissa:

Tim Super Unlimited 5G

Minuti e SMS illimitati (250 minuti verso l’estero)

Gigabyte illimitati per navigare in 5G fino a 2 Gigabit al secondo (di cui 24 GB in roaming in Ue)

Tim MultiSIM: per condividere la connessione con 2 dispositivi contemporaneamente

TIMMUSIC incluso

Prima classe: accesso prioritario al 119 e alla rete di Tim

La tariffa di Tim ha un costo di 39,99 euro al mese e non prevede attivazione.

Confronta le offerte di Tim »

Tim ad oggi offre copertura in 5G nelle città di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara e Benevento e località turistiche come Cortina, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere e Courmayeur.

In alternativa, è comunque possibile avere Internet illimitato senza linea fissa con Tim se si è già clienti dell’operatore per la linea fissa e si sottoscrive anche un’offerta mobile. Tali condizioni infatti permettono di attivare gratuitamente Tim Unica e avere così ogni mese Internet illimitato senza linea fissa sugli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 numeri) e anche 3 mesi di Disney+ incluso.

L’offerta Internet casa più popolare di Tim è la seguente:

Tim Super Fibra – Offerta completa

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate (solo online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

Google Nest Mini in regalo (solo online fino al 17/6/21)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese fino al 20/6/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTim è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento permette di avere Disney+, TIMVISION Plus e un piano standard di Netflix al prezzo di 14 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese se non disattivato.

Attiva Tim Super Fibra »

Internet illimitato senza linea fissa: le offerte di Vodafone

Vodafone permette di avere Internet illimitato senza linea fissa sottoscrivendo una delle sue offerte della famiglia Infinito. Le tariffe includono anche gratuitamente l’opzione per navigare in 5G. Scegliendo la modalità di pagamento Smart Pay è possibile addebitare il costo del piano su carta di credito o conto corrente e non solo dimenticarsi delle ricariche ma anche di ottenere uno sconto sul prezzo mensile.

Le offerte Infinito sono disponibili anche nella variante smartphone incluso. Con le Infinito Smart Edition si possono acquistare a pagamento e senza anticipo i migliori modelli di Apple, Samsung, Oppo, Huawei e Xiaomi.

Annunci Google

Vodafone attualmente offre copertura in 5G a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari. A Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Catania e Reggio Calabria.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Confronta le offerte Infinito »

Tutte le offerte di Vodafone inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Internet illimitato senza linea fissa: le offerte di WindTre

WindTre offre tre possibilità per avere Internet illimitato senza linea fissa e si tratta di opzioni molto diverse tra loro. La prima è un’offerta con 5G incluso. La seconda una proposta in esclusiva per chi acquista una vettura con il supporto dell’operatore e la terza una tariffa della tipologia telefono incluso. Scegliendo la modalità Easy pay è possibile addebitare il costo del piano su conto corrente o carta di credito ed eliminare la necessità di effettuare una ricarica manuale ogni mese.

Attualmente WindTre garantisce una copertura del 93,1% della popolazione in modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, e del 31% in modalità TDD.

1. Unlimited

Minuti illimitati (200 verso l’estero)

200 SMS

Gigabyte illimitati per navigare in 5G

Blocco servizi a sovrapprezzo

Fino a 3 SIM aggiuntive con Giga Family

Call Center senza attese

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

L’offerta di WindTre ha un prezzo di 29,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita per i nuovi clienti con tariffa attiva per almeno 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

Family permette di aggiungere all’offerta altre SIM per i membri della famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

2. GIGAMI

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare anche in 5G

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per i primi 24 mesi, poi 24,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro se si mantiene la tariffa per almeno 24 mesi. La SIM ha un costo di 10 euro.

L’offerta è disponibile per chi acquista una Citroën AMI online, presso un concessionario o con il supporto dell’operatore entro il 31/1/22. Al momento dell’acquisto vi verrà consegnato un coupon per attivare l’offerta in negozio.

3. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Il telefono si prenota online e si ritira poi in negozio. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Samsung Galaxy A32 5G zero Xiaomi Redmi Note 10 5G zero Xiaomi Mi 11 Lite 5G 1 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 5G 9,99 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 9.99 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 18 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 20 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.