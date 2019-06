Nuova offerta luce di Eni luce e gas: sconto in bolletta fino a 30 euro

Solo per oggi Eni gas e luce riserva delle offerte speciali ai clienti. Il fornitore di servizi luce e gas italiano sconta alcune delle sue classiche tariffe, ma solo per un giorno

Si sa quando si parla di bollette tutti cerchiamo le soluzioni più economiche e vantaggiose per poter ridurre il prezzo e aumentare i servizi. I rincari sono sempre dietro l’angolo e ogni tanto le notizie di possibili aumenti si fanno talmente insistenti che iniziamo a cercare nuove soluzioni di risparmio su luce e gas.

Chi non ha mai sognato un black friday sulle bolletta luce? Eni gas e luce ha pensato una formula di sconti che ricorda il giorno dei super saldi americano. Per un’intera giornata propone degli sconti unici per chi attiva le sue tariffe. Il risparmio annuo proposto arriverà fino a 40 € per le prossime 24 ore per chi passa a Eni Gas e Luce e attiva una delle cinque offerte scontate. Per un giorno il principale operatore di servizi luce e gas italiano ha pensato degli sconti estivi per i clienti, i ribassi andranno da 20 € a 40 € sulla spesa annuale delle famiglie.

Scopri le migliori offerte Eni Gas e Luce usando il comparatore di SosTariffe.it

Confronta le migliori offerte di Eni gas e luce »

Ecco quali sono le promozioni e quale sarà lo sconto previsto sul primo anno di attivazione.

LinkBasic – 20€ sconto complessivo primo anno attivazione

SceltaSicura – 20€

LinkPlus – 30€

FastEnergy – 30€

ScontoCerto – 40€

Come sottolineato la riduzione vi permetterà di risparmiare nei primi 12 mesi di fornitura poi lo sconto non sarà più applicato e le tariffe saranno quelle dei piani base delle offerte.

Le principali condizioni delle promozioni Eni gas e luce

Come detto sono 5 le tariffe monorarie e biorarie che saranno interessate da questa giornata di ribassi. Ecco quali sono i vincoli e i benefit proposti da ciascun piano:

1. LinkBasic Luce a 53.01€ al mese (- sconto annuo 20 €)

L’offerta monoraria con prezzo della luce bloccato per 1 anno a 0.0585 €/kWh. Nel piano offerta attivato il 20 giugno 2019 potrete ottenere uno sconto annuale di 20€.

Anche questa promozione include dei benefit:

Prova Sky: 6 settimane gratis

Sconto con bolletta web

Check up energetico gratuito

Servizio Genius: il cliente ottiene una guida per usare meglio l’energia

2. SCELTA SICURA a 46.58 € al mese (-20€ in 12 mesi)

Con questa offerta monoraria con un costo dell’energia di 0.0434 €/kWh pagherete 60.35 € in meno che con un’offerta del servizio di Tutela. Il risparmio riservato ai clienti che attiveranno oggi questa promozione sarà di 20 € sulla spesa annuale.

Se non siete quasi mai a casa durante la mattina e il pomeriggio in settimana, potrebbe però essere più conveniente pensare alla soluzione bioraria offerta da Eni gas e luce. In questo tipo di tariffe i prezzi della materia prima sono differenti a seconda del periodo del giorno e della settimana. Ad esempio, con F1 si indicano le ore di punta, quelle in cui di solito c’è maggior consumo e che hanno il prezzo più alto per l’uso.

Eni fissa i prezzi orari a:

F1 (orario di punta) 0.044 €/kWh

F2 (dalle 7 alle 8 am, dalle 7 alle 11 pm dal lunedì al venerdì e dalle 7 am alle 11 pm sabato, i festivi sono esclusi) 0.043 €/kWh

F3 (serali e weekend) 0.043 €/kWh

Sia con l’offerta mono che bioraria Eni Scelta Sicura include:

20% di sconto sul prezzo dell’autorità fino alla fine della Tutela fino al 30/06/2020 con rinnovo al prezzo dell’autorità fino al 31/12/2020

Prova Sky: 6 settimane gratis

3. Link Plus a 54.43 € al mese (-30€ in 12 mesi)

Questa soluzione è un’altra offerta che blocca il prezzo della materia prima per un anno a 0.07650 €/kWh. La spesa annua calcolata per una famiglia che consumi 2900 kWh per uso domestico e che utilizzi i servizi principalmente nelle fasce orarie non di punta è di 653.10€. A questa cifra solo per oggi dovreste sottrarre quindi i 30 € di sconto da applicare per i nuovi clienti.

La stessa tariffa è anche disponibile nella soluzione Bioraria, ma in questo caso dovrete rinunciare alla promozione offerta in queste 24 ore da Eni. Con la tariffa Bioraria dovrete scegliere l’abbinamento tra le varie fasce in base alle vostre abitudini di consumo. I prezzi che Eni propone attivando Link Plus sono:

F1: 0,07980 € / kWh





F2: 0,07000 € / kWh





F3: 0,07000 € / kWh

Entrambe le offerte includono, oltre all’immancabile abbonamento di 6 mesi a Sky:

Sconto speciale: fino a 40€ se attivi luce e gas





Sconto con domiciliazione e bolletta web





Buono Sconto e-store Eni: 50€

Check up energetico gratuito





La guida Genius per usare meglio l’energia

4. FASTENERGY Luce a 57.28 € al mese (sconto 30 €)

Con questa offerta arrivereste a pagare in un anno 687.31€, quindi di più degli attuali 619 € stimati con i prezzi attuali praticati dal mercato a Tutela. Il mercato libero a differenza del servizio a Tutela non subisce le oscillazioni di prezzo imposte dall’ARERA sui prezzi di gas e luce, quindi le offerte non variano nel corso dell’anno cosa che può accadere con gli aumenti che possono subire energia e gas.

L’offerta FastEnergy è riservata solo ai nuovi clienti e se si attiva la combo gas e luce si può ottenere uno sconto di 240 € in 24 mesi.

Se poi avete anche Fastweb potrete approfittare di uno bonus ulteriore nella bolletta telefonica, uno sconto di 2,5 € al mese su ciascuna delle forniture per due anni.

Solo chi attiva oggi Fastenergy avrà diritto anche ad uno sconto sulla bolletta annuale pari a 30 €.

5. Eni Gas e Luce Sconto Certo a 57.32 al mese (-40€)

Il prezzo dell’energia con questa promozione è fissato a 0.07900 €/kWh per 2 anni. Arrivereste a pagare, sui consumi ipotizzati, 687.89 € in un anno.

Per incentivare i clienti ad attivare questa soluzione Eni offre anche il solito abbonamento di 6 mesi a Sky, incluso nel prezzo, e poi:

Sconto dal secondo anno: 10% del prezzo energia





Sconto 5% se attivi la domiciliazione

Il risparmio maggiore offerto da questa promozione per 24 ore sulle tariffe Eni gas e luce è riservato ai clienti che attiveranno Sconto Certo. In questo caso il risparmio annuale proposto sarà di 40 €.

Queste le 5 proposte di Eni gas e luce che vi porteranno a ridurre la bolletta per il consumo di energia elettrica, a seconda del piano si parla di un risparmio che sarà compreso tra i 20 e i 40 €. Attenzione come ripetuto più volte non è uno sconto applicato al prezzo fisso ogni mese, bensì si tratta della cifra che andrete a risparmiare nell’arco dei 12 mesi. Dopodiché le tariffe torneranno ai loro prezzi originari.

Se non avete trovato un'offerta convincente usate il servizio di comparazione tariffe di SosTariffe.it per confrontare le promozioni proposte al momento dagli operatori del settore energia a giugno 2019.