Nuova APP My Edison: caratteristiche e funzionalità

Edison Energia, uno dei principali fornitori di luce e gas del mercato libero italiano, potenzia i servizi offerti ai suoi utenti con il lancio della nuova app My Edison . L'applicazione, disponibile su Android ed iOS, rappresenta un rinnovato strumento per i clienti Edison che potranno monitorare le forniture attive ed accedere a diversi servizi aggiuntivi direttamente dal proprio dispositivo mobile. Ecco tutte le caratteristiche e le funzionalità della nuova app My Edison.

La nuova app M Edison è il nuovo punto di riferimento per i clienti Edison Energia. L’applicazione è disponibile per il download gratuito per dispositivi Android, tramite il Google Play Store, e per dispositivi iOS, tramite l’Apple App Store, offrendo tanti servizi da sfruttare direttamente dal proprio dispositivo mobile. La versione rinnovata dell’app garantisce l’accesso ad una vasta gamma di funzionalità, permettendo agli utenti di poter gestire in modo completo le forniture attive con Edison, accedere a servizi aggiuntivi e ottenere assistenza in qualsiasi momento.

Vediamo quali sono le caratteristiche e le funzionalità che gli utenti potranno sfruttare scaricando la nuova app My Edision sul proprio smartphone:

Come scaricare e accedere all’App My Edison

La nuova app My Edison mette a disposizione degli utenti del fornitore una vasta gamma di servizi, da sfruttare comodamente dal proprio dispositivo mobile. L’applicazione, come anticipato in precedenza, può essere scaricata dal Google Play Store e dall’Apple AppStore, offrendo così un supporto completo a tutti i principali dispositivi mobili presenti sul mercato. Accedere all’app sarà molto semplice. Effettuato il download e la successiva installazione, l’app My Edison sarà pronta all’uso.

Per effettuare l’accesso all’applicazione è sufficiente utilizzare le credenziali già utilizzate per accedere all’Area Privata del sito Edison Energia, inserendo nome utente e password. L’applicazione, da Android, supporta anche il login tramite l’account Facebook o l’account Google (se già collegati al proprio account Edison). È anche possibile impostare l’accesso tramite il sistema biometrico del proprio smartphone (come il Touch ID ad esempio) per evitare di dover inserire ogni volta le proprie credenziali e impedire accessi non autorizzati all’app.

Dalla pagina di login è possibile richiedere assistenza, con un collegamento rapido al numero dell’assistenza clienti, oppure avviare la procedura di recupero delle credenziali, nel caso in cui l’utente non ricordi i dati d’accesso del proprio account. Naturalmente, i clienti Edison Energia che non hanno ancora creato un account hanno la possibilità di effettuare la registrazione direttamente dall’app, scegliendo l’opzione Registrati presente nella Home Page dell’applicazione.

Le funzionalità dell’app MyEdison

L’app My Edison è un concentrato di funzionalità. Per i clienti del fornitore, utilizzare quest’app consente di accedere a tanti servizi aggiuntivi, direttamente dal proprio smartphone, sempre disponibili e pronti all’uso. Basterà avere una connessione Internet attiva con il proprio dispositivo per sfruttare, al massimo, le varie caratteristiche dell’app My Edison. Una volta effettuato l’accesso all’applicazione, i clienti Edison Energia potranno monitorare le proprie forniture in modo completo.

Annunci Google

L’applicazione consente, ad esempio, di eseguire l’autolettura del contatore in pochi secondi. Il servizio sfrutta la fotocamera del dispositivo. L’utente che vuole effettuare l’autolettura non dovrà fare altro che accedere alla relativa sezione dell’app My Edison e fotografare la lettura presente sul contatore direttamente tramite l’app. La foto scattata verrà inviata al fornitore e il dato relativo alla lettura verrà così registrato all’interno dei sistemi di Edison Energia, permettendo di calcolare l’importo della bolletta in base ai consumi reali.

Nella sezione Consumi dell’applicazione, inoltre, l’utente potrà monitorare i consumi delle proprie forniture, in modo da verificare la presenza di anomalie o picchi di consumo. Si tratta, quindi, di uno strumento completo che consente di tenere sotto controllo l’utilizzo dell’energia in casa in qualsiasi momento. Dallo smartphone sarà possibile controllare, nei minimi dettagli, il modo in cui l’energia elettrica ed il gas naturale vengono utilizzati, effettuando anche confronti con i dati passati sui consumi.

L’applicazione di Edison presenta una nuova sezione Archivio ed un sistema di promemoria. In questo modo, gestire i pagamenti delle bollette diventa ancora più semplice e immediato. Per i clienti, inoltre, c’è la possibilità di pagare le bollette direttamente in app. La transazione può essere eseguita utilizzando vari sistemi di pagamento. Sono supportati anche i pagamenti tramite PayPal, satispay, Google Pay, Apple Pay, Hype e MyBank.

Grazie all’app My Edison è anche possibile beneficiare di un collegamento diretto con il Servizio Clienti del fornitore. Grazie alla sezione Supporto, infatti, il cliente potrà richiedere assistenza in qualsiasi momento, contattando il Servizio Clienti via telefono, via e-mail o via chat. Da notare, inoltre, che l’applicazione consente assistenza telefonica 24/7 (inclusi i festivi) per la risoluzione di malfunzionamenti domestici e l’accesso ad una rete di 2.000 artigiani pronti ad intervenire per ogni esigenza.

Con l’applicazione, inoltre, è possibile accedere a tanti altri servizi. Per i clienti, ad esempio, c’è la sezione Edison Tips che include vari consigli utili da seguire per ottimizzare i propri consumi ed utilizzare l’energia nel modo giusto, puntando sull’efficienza per massimizzare la convenienza. L’applicazione consente anche di individuare gli Store Edison più vicini alla propria posizione, invitare i propri amici in Edison e accedere all’Edison Shop.

C’è anche il programma fedeltà EdisonVille

Dall’app My Edison è possibile accedere a EdisonVille, il programma fedeltà di Edison a cui è possibile aderire in modo completamente gratuito. Il programma consente di accedere a giochi e premi messi a disposizione dal fornitore con la possibilità di vincita ogni settimana. Dalla sezione di EdisonVille è possibile partecipare ai giochi settimanali di InstantVille, con tanti premi in palio per i clienti. C’è poi la sezione Bonus Cittadino con sconti su misura che vengono erogati ogni due mesi. Ogni quattro mesi, inoltre, c’è il concorso Sorteggio del Sindaco che mette in palio per il vincitore un “superpremio”.