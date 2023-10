Con NOW Premium puoi vedere film, serie TV e sport senza pubblicità e su 2 dispositivi in contemporanea . Scopri come attivare l'offerta e quanto costa

NOW Premium disponibile: come funziona e quanto costa a Ottobre 2023

NOW ha da pochissimo lanciato una proposta sicuramente molto attesa dagli utenti. In precedenza era possibile guardare i contenuti on demand con interruzioni pubblicitarie e solo su un dispositivo alla volta. Il 28 settembre però la piattaforma ha lanciato NOW Premium, l’offerta che a fronte di un piccolo contributo aggiuntivo mensile permette di eliminare gli spot e ampliare la visione a un secondo dispositivo.

NOW Premium: come funziona e quanto costa a ottobre 2023

NOW Premium I dettagli Cosa include? audio Dolby Digital 5.1

contenuti on demand senza pubblicità

visione contemporanea su 2 dispositivi Quanto costa? 5 €/mese ma è disponibile anche già inclusa in Pass Sport, Cinema e Entertainment

NOW Premium è l’opzione che permette di avere audio immersivo con Dolby Digital 5.1, contenuti on demand senza pubblicità ma soprattutto la visione contemporanea su 2 dispositivi. Fino ad oggi infatti era possibile guardare i contenuti solo su un dispositivo alla volta e intervallati da spot. La nuova offerta, la prima di “un’ampia roadmap di innovazioni, pensate per rendere NOW sempre più versatile, inclusiva e user-friendly“, costa 5 euro al mese in più (salvo promozioni in corso) ma potete averla inclusa acquistando l’apposito pacchetto.

NOW TV, tutte le offerte di ottobre 2023

I pacchetti di NOW TV Cosa vedere Costo mensile Pass Entertainment serie TV e show 8,99 €/mese o 6,99 €/mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema serie TV, show e i film più attesi 11,99 €/mese o 9,99 €/mese per 12 mesi. Con Premium inclusa a 14,99 €/mese o 11,99 €/mese per 12 mesi Pass Sport 3 partite su 10 di Serie A per giornata

Champions League, Europa League e Conference League

Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket 14,99 €/mese o 9,99 €/mese per 12 mesi. Con Premium inclusa a 19,99 €/mese o 15,99 €/mese per 12 mesi

NOW prevede diversi pacchetti, uno specifico per chi ama film e serie TV e uno per gli appassionati dello sport. In ogni caso il costo è decisamente più basso rispetto a quello proposto dalla pay TV per gli stessi contenuti. Ad ottobre potete scegliere tra:

Pass Cinema + Pass Entertainment

show come X Factor, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, Masterchef, Pechino Express

le migliori serie TV internazionali e Sky Original come The Las of Us, Gomorra, And Just Like That, Un’estate fa, Domina e la nuova stagione di Winning Time

i film più attesi e prime tv come Black Adam, Tar, Don’t worry darling, Elvis, Mission: Impossibile, Le otto montagne, Tramite Amicizia e Animali Fantastici – I Segreti di Silente

Il prezzo è di 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 11,99 euro al mese. In questo caso se non siete soddisfatti si può disattivarlo quando volete con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla scadenza del periodo di visione. Con NOW Premium inclusa il prezzo è di 14,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi.

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata)

tutta la Serie BTK e Serie C

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è di 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. Con NOW Premium inclusa il prezzo è di 19,99 euro al mese o 15,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi.

Ad ogni abbonamento potete associare fino a 6 dispositivi. Se non già inclusa, potete aggiungere NOW Premium a 5 euro al mese con doppia visione in contemporanea. È disponibile anche la funzione per il download e la visione offline. L’app è compatibile anche con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick. Recentemente la piattaforma è supportata anche da tutti i dispositivi con interfaccia Google TV e che utilizzano come sistema operativo Android 8.0 e versioni successive. Inoltre, da PC potete vedere i contenuti direttamente da browser senza dover scaricare l’apposito plugin.

