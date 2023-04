Il mutuo per i giovani under 36 sulla prima casa prevede un bonus con una serie di agevolazioni fiscali di accesso al credito che incentivano l’ acquisto (sia per i single che per le coppie) dell’immobile che diverrà l’abitazione principale. Tutte le novità su SOStariffe.it , con le migliori offerte per un conto corrente ad aprile 2023 .

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quali requisiti occorrono per avere un mutuo per acquistare la prima casa? Quali garanzie di solito chiede una banca per ottenere un mutuo? Qual è il reddito necessario? Sono alcune delle domande che tanti risparmiatori, in particolare i giovani, si pongono.

È risaputo che ciascuna banca stabilisca in modo autonomo quali siano i requisiti da soddisfare per avere un mutuo. La Banca d’Italia fornisce come indicazione che la rata mensile del mutuo non sia superiore al 30% del reddito mensile del richiedente. E in caso di mutuo cointestato che la somma dei due redditi sia sempre pari o inferiore al 30%.

Mutuo per la casa: che cos’è, come funziona e quali requisiti

Il mutuo è un contratto tra due parti: la prima si impegna ad erogare una certa quantità di denaro, mentre la seconda si impegna a restituire la stessa quantità di denaro erogata con l’aggiunta di una quota di interessi. Il contratto di mutuo è regolato dall’articolo 1813 del Codice civile. Va ricordato che gli interessi passivi sul mutuo sono calcolati sulla base di tassi di riferimento specifici, e sono restituiti insieme al capitale erogato tramite delle rate durante un periodo di tempo limitato e secondo un piano di ammortamento prestabilito.

Tra i requisiti più richiesti per ottenere un mutuo ci sono:

non essere segnalati come cattivi pagatori nelle apposite liste;

avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure per i liberi professionisti avere almeno un anno di attività alle spalle e un reddito certo e dichiarato.

Per quest’ultimo punto, qualora il richiedente non abbia una posizione economica sicura e stabile, allora la banca solitamente chiede che ci sia un garante, il quale si faccia carico della somma da restituire nel momento in cui il richiedente non possa essere in grado di farlo.

Richiedi un preventivo per il tuo prestito Durata del finanziamento 12 Mesi 15 Mesi 18 Mesi 24 Mesi 30 Mesi 36 Mesi 42 Mesi 48 Mesi 54 Mesi 60 Mesi 66 Mesi 72 Mesi 78 Mesi 84 Mesi 90 Mesi 96 Mesi 108 Mesi 120 Mesi CALCOLA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Bonus prima casa destinato agli under 36

BONUS PRIMA CASA UNDER 36: TRE PUNTI CHIAVE SPIEGAZIONE Scadenza È prorogato fino al 31 dicembre 2023 Agevolazioni Più facilità per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

Detrazioni fiscali su imposta di registro, ipotecaria, catastale, oneri notarili e credito d’imposta Requisiti Età inferiore ai 36 anni: cioè non bisogna averli ancora compiuti nell’anno in cui richiede l’agevolazione;

ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

Un aiuto ai giovani che vogliano comprar casa arriva dal bonus prima casa under 36, che comprende una serie di misure fiscali e non fiscali che la legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023. Per beneficiarne occorre avere un’età non superiore a 36 anni e un ISEE massimo di 40.000 euro. Tali agevolazioni sono applicate all’acquisto della “prima casa” e si estendono anche a box e/o cantine.

Il Bonus prima casa under 36 è una misura che vuole aiutare i giovani ad acquistare un’abitazione. Esso prevede sia delle agevolazioni per l’accesso al credito sia delle detrazioni fiscali sulla tassazione applicata all’acquisto. Nel primo caso, con il Fondo di Garanzia per la prima casa, per i giovani ci sono maggiori possibilità di accesso al credito: lo Stato offre garanzie alle banche e alle società finanziarie che concedono mutui di importo superiore anche all’80% del prezzo d’acquisto, anche se il valore dell’immobile non deve superare i 250 mila euro. Così si permette ai giovani di acquistare la prima casa con il minimo apporto di denaro.

È vero inoltre che questa agevolazione, in alcuni casi (verificata l’affidabilità creditizia del richiedente) e con alcune banche, consente anche di coprire l’anticipo del 20% grazie a un prestito, cosicché si possa avere a disposizione la totale copertura dell’intero valore della casa che si desidera acquistare.

Per le agevolazioni fiscali sono previste:

l’esenzione dall’imposta di registro;

l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale;

la riduzione del 50% sugli onorari notarili;

il credito d’imposta (sugli atti soggetti ad IVA) pari all’IVA corrisposta, che poi potrà essere portato in diminuzione sui redditi delle persone fisiche, così come sulle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Conti correnti: le migliori alternative ad aprile 2023

CONTI CORRENTI ONLINE: ECONOMICI E PRATICI SPIEGAZIONE Vantaggi economici Canone gratuito per la tenuta del conto o con costi fissi di gestione molto bassi rispetto a un conto tradizionale

Commissioni sulle principali operazioni senza costi Praticità quotidiana Apertura e operabilità sul conto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (inclusi i festivi)

Facilità, velocità e sicurezza di utilizzo

Niente più viaggi in filiale e code agli sportelli

Prima di procedere con l’accensione di un mutuo, è necessario aprire un conto corrente. Per i giovani che siano alla ricerca di un prodotto bancario conveniente, i conti correnti online sono i più vantaggiosi in quanto sono per la maggior parte a zero spese. Infatti i conti 100% digitali hanno di solito il canone annuo gratuito, oppure con tariffe molto basse. Così come non si applicano commissioni sulle principali operazioni eseguite sul conto.

È necessario inoltre ricordare che l’apertura e l’operabilità su un conto online è possibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festivi inclusi), così come tra i suoi vantaggi vanno citati la facilità, la sicurezza e la velocità sia tramite home banking (grazie a Internet) che mobile banking grazie all’app della propria banca. Senza dimenticare che i conti online fanno risparmiare tempo poiché non occorre più andare in filiale per operare sul conto stesso.

Per conoscere le migliori offerte a disposizione sul mercato bancario ad aprile 2023, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it. Per scoprire le alternative più convenienti, clicca sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTE »