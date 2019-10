Migliori offerte fibra ottica Ottobre 2019

Nel corso del mese di ottobre 2019 sono disponibili un gran numero di offerte fibra ottica che garantiscono la possibilità di minimizzare i costi e, nello stesso tempo, sfruttare una connessione illimitata ad Internet che, per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH, può garantire la possibilità di navigare sino ad una velocità massima di 1000 Mega in download.

La fibra FTTH rappresenta la tecnologia migliore, in termini prestazionali, per poter connettersi ad Internet da casa. Al momento, la rete FTTH presenta ancora una copertura limitata del territorio nazionale e chi non è raggiunto da questa tecnologia potrebbe essere in grado di connettersi ad Internet tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

Da notare, inoltre, che molte offerte fibra di ottobre presentano bonus aggiuntivi e servizi extra inclusi che le renderanno ancora più complete e vantaggiose. Ecco quali sono le migliori offerte fibra ottica del mese di ottobre e come fare per attivare direttamente online.

Fastweb Casa

Tra le migliori offerte fibra ottica del mese di ottobre 2019 troviamo Fastweb Casa, un abbonamento per la linea fissa di casa completo, sotto tutti i punti di vista, e, soprattutto, molto economico. Questa soluzione rappresenta, ad oggi, una delle migliori opzioni del mercato di telefonia fissa per quanto riguarda i contenuti inclusi che per i costi mensili.

Fastweb Casa presenta le seguenti caratteristiche:

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 50 Mega in upload; in caso di indisponibilità della rete in fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download;

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali; il cliente può attivare un’opzione che aggiunge 1000 minuti di chiamate verso l’estero dal telefono di casa al costo di 5 Euro in più al mese;

canone mensile pari a 34,95 Euro scontato a 29,95 Euro al mese per chi attiva l’offerta online; da notare, inoltre, che sino al 3 ottobre (salvo proroghe ulteriori) è possibile sfruttare la promozione Back to School che permette di attivare Fastweb Casa, tramite procedura online, al costo di 24,95 Euro al mese a tempo indeterminato;

a tempo indeterminato; attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione;

assenza di vincoli o costi extra; in caso di recesso anticipato (sia per passaggio ad altro operatore che per disattivazione della linea) l’utente dovrà pagare esclusivamente il contributo di disattivazione pari a 29,95 Euro al mese;

per chi sceglie Fastweb c’è la possibilità di aderire al programma fedeltà gratuito LiveFast e di accedere alla rete WOW FI; al costo di 9,99 Euro all’anno, inoltre, si può sfruttare il servizio di storage illimitato WOW Space;

Per verificare la copertura della fibra ottica e procedere all’attivazione di Fastweb Casa tramite il sito ufficiale dell’operatore è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Da notare, inoltre, che Fastweb propone anche l’offerta Fastweb Casa e DAZN che unisce tutte le caratteristiche dell’abbonamento Fastweb Casa alla possibilità di accedere liberamente a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che trasmette in esclusiva 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Serie B, tante partite di calcio estero, la NHL, la NFL e la MMA oltre ai canali Eurosport.

Fastweb Casa e DAZN è disponibile al costo promozione di 30,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi con un risparmio di 4 Euro al mese rispetto al costo dei due servizi considerati separatamente. L’attivazione dell’abbonamento a DAZN avviene dopo l’attivazione dell’abbonamento a Fastweb direttamente dall’area clienti del sito dell’operatore.

Fibra 1000 Unlimited di Wind

Una delle migliori offerte fibra ottica di ottobre 2019 è Fibra 1000 Unlimited di Wind. Si tratta di una tariffa “tutto incluso” caratterizzata da un prezzo fisso e da diversi bonus aggiuntivi davvero molto interessanti. Ecco le caratteristiche complete dell’offerta:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH sarà possibile attivare l’offerta, con le stesse condizioni, utilizzando una connessione in fibra FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) oppure tramite rete ADSL;

linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e verso i fissi in Europa Occidentale (Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito), USA e Canada;

100 GB di traffico dati in 4G (disponibili da subito se il cliente che attiva l’offerta è già cliente Wind su mobile) da condividere con altre 4 SIM Wind con un’offerta All Inclusive, Wind Smart o Call Your Country con minuti inclusi;

(disponibili da subito se il cliente che attiva l’offerta è già cliente Wind su mobile) da condividere con altre 4 SIM Wind con un’offerta All Inclusive, Wind Smart o Call Your Country con minuti inclusi; canone di 26,98 Euro al mese a tempo indeterminato;

a tempo indeterminato; contributo di attivazione (5 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone mensile dell’offerta (in caso di recesso saranno addebitate le rate mancanti non ancora pagate);

Fibra 1000 Unlimited di Wind, con le condizioni proposte in precedenza, è attivabile esclusivamente online. Cliccando sul box qui di sotto si accederà al sito dell’operatore da cui sarà possibile procedere con la verifica della copertura ed, eventualmente, con l’attivazione online.

Super Fibra di Tre

Anche Tre, dopo la fusione con Wind, è diventato un brand di riferimento del mercato di telefonia fissa e con le sue offerte fibra ottica rappresenta una delle alternative principali, soprattutto se si è già clienti Tre su mobile oppure se si sta valutando la possibilità di passare a Tre.

Ecco i dettagli dell’offerta Super Fibra di Tre:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH sarà possibile attivare l’offerta, con le stesse condizioni, utilizzando una connessione in fibra FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) oppure tramite rete ADSL;

linea telefonica fissa con chiamate a consumo (0 centesimi al minuto e scatto alla risposta di 23 centesimi) verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali;

Giga illimitati per la propria offerta Tre (se si è già clienti dell’operatore su mobile);

(se si è già clienti dell’operatore su mobile); Possibilità di attivare ALL-IN Super Power , tariffa per smartphone con minuti, SMS e Giga illimitati al costo di 7,99 Euro al mese (per ogni linea fissa è possibile attivare sino ad un massimo di tre SIM con questa tariffa);

, tariffa per smartphone con (per ogni linea fissa è possibile attivare sino ad un massimo di tre SIM con questa tariffa); canone di 26,98 Euro al mese a tempo indeterminato;

a tempo indeterminato; contributo di attivazione (5 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone mensile dell’offerta (in caso di recesso saranno addebitate le rate mancanti non ancora pagate);

Super Fibra di Tre è attivabile direttamente online.

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le migliori offerte fibra ottica del mese di ottobre 2019 troviamo anche Internet Unlimited di Vodafone. Quest’offerta rappresenta una delle soluzioni più complete tra le tante tariffe presenti sul mercato di telefonia fissa in questo mese di ottobre.

Ecco le caratteristiche complete:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload) oppure tramite fibra mista FTTC (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload) o ancora tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download;

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali (in esclusiva per chi si abbona online);

SIM dati con 30 GB in 4G ogni mese per navigare da tablet o chiavetta (funzione hotspot inclusa);

per navigare da tablet o chiavetta (funzione hotspot inclusa); Solo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH incluso nel prezzo dell’abbonamento c’è la Vodafone TV con NOW TV Intrattenimento e Serie TV;

Contributo di attivazione e modem Wi-Fi Vodafone Station inclusi nel prezzo;

Canone di 27,90 Euro al mese;

Internet Unlimited di Vodafone è disponibile in questa particolare versione “tutto incluso” solo per chi sceglie l’attivazione online direttamente dal sito Vodafone, accessibile cliccando sul box qui di sotto:

TIM Super Fibra

TIM Super Fibra è l’offerta di TIM per i clienti raggiunti dalla fibra ottica FTTH. Questa tariffa è in promozione con canone scontato per il primo anno per tutte le nuove attivazioni effettuate entro il prossimo 26 di ottobre. Ecco i dettagli completi dell’offerta:

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload;

linea telefonica con chiamate a consumo;

accesso illimitato alla piattaforma di streaming TIM Vision che offre un ricco catalogo di serie TV, film, documentari e programmi per bambini; da notare che TIM Vision mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di attivare il ticket Sport di NOW TV, che permette di accedere a tutti i contenuti dei pacchetti Calcio e Sport di Sky direttamente in streaming, con 4 mesi gratuiti;

che offre un ricco catalogo di serie TV, film, documentari e programmi per bambini; da notare che TIM Vision mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di attivare il ticket Sport di NOW TV, che permette di accedere a tutti i contenuti dei pacchetti Calcio e Sport di Sky direttamente in streaming, con 4 mesi gratuiti; canone mensile di 35 Euro scontato a 30 Euro al mese per il primo anno;

attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

Da notare, inoltre, che, per chi sceglie TIM Super Fibra, c’è la possibilità di arricchire l’abbonamento con una di queste cinque opzioni. La prima di queste opzioni è inclusa gratuitamente mentre le altre quattro possono essere aggiunte all’abbonamento al costo di 5 Euro in più cadauna. Ecco i dettagli:

Voce: quest’opzione completa l’offerta andando ad aggiungere le chiamate gratis e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa;

Smart Home: con quest’opzione l’abbonamento si arricchisce di due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM;

TIM Vision Plus: quest’opzione permette di accedere alla versione completa di TIM Vision, con la possibilità di accedere al servizio con più dispositivi in contemporanea e con contenuti in HD e programmi in esclusiva;

Safe Web Plus: quest’opzione permette di attivare un servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

Assistenza: con quest’opzione il cliente avrà a sua disposizione un consulente qualificato che risolverà le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart;

Da notare, inoltre, che chi attiva TIM Super Fibra potrà attivare anche un’offerta speciale per lo smartphone portando il proprio numero in TIM o attivando un nuovo numero. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati e 20 GB in 4G (di cui 6 GB in roaming in UE) al costo di 10 Euro al mese;

Per verificare la disponibilità della fibra FTTH è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH ma solo dalla fibra mista FTTC, che permette di navigare sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, TIM mette a disposizione TIM Super Mega, un’offerta che ricalca le caratteristiche di TIM Super Fibra al netto della differente tecnologia con cui avviene la connessione.

Quest’offerta è disponibile sino al prossimo 26 di ottobre con un prezzo promozionale di 30 Euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo di sconto, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 35 Euro al mese. Anche in questo caso ci sono le varie opzioni con cui personalizzare l’offerta e c’è la possibilità di attivare una tariffa speciale per il proprio smartphone.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Mega